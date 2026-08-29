Cómo acceder desde el celular al Mercado de Acciones y fondos cotizados en Estados Unidos

Littio presentó su Mercado de Acciones y ETFs para facilitar inversiones globales desde Colombia. (Reuters)

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Para muchos colombianos, invertir en las grandes empresas que mueven la economía global ha sido una posibilidad más teórica que práctica. Las barreras de entrada —desde los montos mínimos hasta la complejidad operativa de acceder a bolsas extranjeras— han mantenido al margen a quienes podrían tener el interés pero no los medios.

Frente a ese escenario, Littio anunció el lanzamiento de su Mercado de Acciones y ETFs (fondos cotizados) de Estados Unidos, una funcionalidad que permite a sus usuarios en Colombia obtener exposición económica a 18 empresas y seis fondos cotizados en bolsas estadounidenses desde un dólar digital.

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La brecha entre quienes participan en mercados accionarios en Estados Unidos y quienes lo hacen en Colombia ilustra la dimensión del problema. Según la consultora Gallup, 62 de cada 100 adultos estadounidenses tienen algún tipo de participación en el mercado bursátil. En Colombia, esa proporción cae a uno de cada cien, de acuerdo con datos de la Superintendencia Financiera.

Los operadores trabajan en la sala de negociación de la Bolsa de Valores de Nueva York, EEUU. 24 agosto 2026. REUTERS/Brendan McDermid

La distancia no refleja el desempeño del mercado local: en 2025, el índice Colcap se valorizó cerca del 50% y completó dos años consecutivos al alza. La explicación está en el tamaño del mercado: según la Bolsa de Valores de Colombia (BVC), el país contaba ese año con 174 emisores de valores, pero solo 64 tenían acciones listadas.

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“Esa diferencia (participación de estadounidenses frente a colombianos) no es falta de interés, es falta de acceso. El Colcap tuvo un 2025 excepcional y eso es una buena noticia, pero un mercado que se mueve bien no es lo mismo que un mercado amplio”, señaló Iván Torroledo, COO y cofundador de Littio.

Cuando una persona busca distribuir su exposición entre más nombres, la pregunta pasa a ser qué alternativas tiene y cuánto le cuesta llegar a ellas”, agregó.

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Fotografía de archivo de trabajadores en la Bolsa de Nueva York(EE.UU.). EFE/EPA/SARAH YENESEL

Cómo opera la plataforma

El proceso es directo: dentro de la aplicación móvil, el usuario elige la empresa o el fondo, define el monto que desea destinar y visualiza el costo exacto antes de confirmar la operación. La tarifa es de 0,25% al abrir la posición y 0,25% al cerrarla, sujeta a posibles modificaciones futuras dentro de los límites establecidos en los términos y condiciones.

Las posiciones pueden cerrarse en el horario del mercado estadounidense: de lunes a viernes, de 9:30 a. m. a 4:00 p. m. ET.

Quienes usan la plataforma no adquieren acciones directamente ni se convierten en accionistas con derecho a voto. Obtienen una posición de participación económica cuyo valor sube o baja en función del comportamiento de la empresa o el fondo seleccionado.

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Una pantalla muestra la negociación del índice S&P 500 tras la apertura de la bolsa de valores de Nueva York (NYSE) en la ciudad de Nueva York, EE. UU., el 7 de agosto de 2026. REUTERS/Jeenah Moon

La funcionalidad se desarrolló en alianza con Dinari, empresa tecnológica a través de la cual los usuarios acceden a productos sintéticos referenciados a valores listados en Estados Unidos.

El catálogo disponible: empresas y ETFs

El listado de empresas incluye nombres del sector tecnológico, farmacéutico, energético y de consumo. Las 18 opciones son Apple, AbbVie, Amazon, Berkshire Hathaway, Alphabet, Home Depot, IBM, Eli Lilly, Meta Platforms, Microsoft, NVIDIA, Novo Nordisk, Shell, Sony, Spotify, Taiwan Semiconductor, Uber y Walmart.

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La mayoría son compañías estadounidenses; otras son extranjeras que cotizan en bolsas de Estados Unidos mediante recibos de depósito, como la danesa Novo Nordisk, la británica Shell, la japonesa Sony y la taiwanesa Taiwan Semiconductor. Por su parte, las tecnológicas como Alphabet, Apple, Amazon, Microsoft, NVIDIA, IBM y Meta se encuentran en un momento clave debido al auge de inversión en inteligencia artificial.

FOTO DE ARCHIVO: El logotipo de Microsoft se ve en el teléfono inteligente frente al logotipo de Apple que se muestra en esta ilustración tomada, 26 de julio de 2021. REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración/Archivo

Los seis fondos cotizados en bolsa (ETFs) disponibles son: Vanguard S&P 500, Invesco QQQ Trust, SPDR Dow Jones Industrial Average, Vanguard Dividend Appreciation, Vanguard FTSE Emerging Markets y WisdomTree Floating Rate Treasury.

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