América Latina en el centro de la estrategia tecnológica de la industria aumotriz: electrificación y seguridad

Iván Espinosa anunció que América Latina está en el centro de su estrategia con tres tecnologías electrificadas en los próximos 12 meses.

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El mexicano Iván Espinosa, presidente y CEO global de Nissan, afirmó que América Latina está en el centro de la estrategia tecnológica de la automotriz al anunciar que la región recibirá seis nuevos vehículos y tres tecnologías electrificadas en los próximos 12 meses. Así las cosas, electrificación, inteligencia artificial y renovación total hasta 2027, prevalecen como bases tecnológicas para la industria automotriz.

La señal no quedó solo en los lanzamientos. Espinosa sostuvo que la compañía mantuvo intacta la inversión en producto y tecnología pese a su reestructura y detalló que Nissan cerró el último año con una utilidad operativa positiva de USD 360 millones, mientras que en el primer trimestre de este año alcanzó USD 490 millones en ese mismo indicador.

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América Latina abarca 39 mercados, aporta cerca del 15% de las ventas mundiales y alrededor del 25% de su producción. Además, superó el millón de vehículos comercializados desde su consolidación como unidad regional de negocio hace casi tres años.

La industria automotriz con nuevas tecnologías está creciendo para el mercado de Latinoamérica, según Iván Espinosa, presidente y CEO global de Nissan

Espinosa, nacido en México y primer mexicano en ocupar la presidencia y la dirección ejecutiva de la marca, presentó ese movimiento como parte del despliegue regional de Nissan Vision, la hoja de ruta global lanzada en abril de 2026. “Para finales de 2027, habrá una nueva generación de vehículos con mayores niveles de tecnología, seguridad y conectividad”, afirmó.

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Transformación tecnológica como defensa a una conducción latinoamericana

El eje del anuncio fue político, industrial y simbólico a la vez: un ejecutivo mexicano lidera la estrategia global de una automotriz japonesa y elige a América Latina como una de las plataformas para acelerar su transformación tecnológica.

Espinosa vinculó el plan con su propia trayectoria dentro de la empresa. “La región cuenta con el talento, las capacidades de ejecución y el conocimiento del cliente para asumir un papel cada vez más relevante en el futuro. Lo sé de primera mano: mi trayectoria comenzó en México”, dijo.

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A finales de 2027, habrá una nueva generación de vehículos con más tecnología que la que hoy conocemos en exterior e interior. REUTERS/Phil Noble

Ese argumento se apoya en la escala que la compañía ya tiene en la zona. Se emplea a más de 20 mil personas en América Latina y se produce localmente el 87% de los vehículos vendidos en la región, con México y Brasil como bases de manufactura y exportación.

La tesis que dejó su intervención fue concreta: la región ya no aparece solo como mercado de ventas o polo industrial, sino como terreno para introducir tecnologías nuevas y adaptar la oferta a la presión competitiva que hoy ejerce la industria.

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La presión de nuevos competidores aceleró el giro en electrificación e inteligencia artificial

Espinosa describió un cambio brusco en la industria automotriz en los últimos 12 meses y lo usó para explicar la velocidad del plan. “Tenemos muchos nuevos jugadores en la industria que están trayendo nuevas formas de hacer autos y de llevar tecnología a los mercados. Eso ha sido el cambio más dramático en los últimos doce meses y lo vemos en Latinoamérica”.

A partir de ese diagnóstico, sostuvo que busca aprovechar dos activos al mismo tiempo: su experiencia industrial y el uso de nuevas herramientas tecnológicas. “Vamos a traer esas experiencias de conectividad basadas en inteligencia artificial a los mercados”, afirmó, después de asegurar que la ventaja de la compañía está en la información acumulada durante nueve décadas de fabricación de autos.

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Iván Espinosa sostuvo que la presión de nuevos competidores aceleró el giro hacia la electrificación y la inteligencia artificial en América Latina. (Takuto Kaneko/Kyodo News vía AP, archivo)

La electrificación aparece dentro de esa misma lógica. En su exposición recordó que la región recibirá tres nuevas tecnologías electrificadas de tren motriz, en línea con una estrategia global de movilidad inteligente, soluciones flexibles de electrificación y mayor resiliencia del negocio.

Nissan Kicks funciona como antecedente de ese esquema. Concebido en Brasil para responder a las necesidades del cliente latinoamericano, el modelo cumplió 10 años y acumuló más de 866 mil unidades vendidas en la región desde 2016, de las cuales 65 mil corresponden a la versión nueva.

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La reestructura financiera presentada como respaldo a nuevos competidores

Una de las preguntas más sensibles de la presentación apuntó a la capacidad para sostener al mismo tiempo la inversión en varias tecnologías.

El CEO también sostuvo que los recortes aplicados durante 2025 no afectaron el desarrollo de producto. Según explicó, el ahorro llegó por eficiencia y por cambios en el proceso industrial. “Recortamos 40% el tiempo de desarrollo de los productos en la compañía”.

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Ese punto conecta con la estrategia regional porque permite, según su planteo, lanzar modelos con mayor rapidez y reinvertir recursos en nuevas tecnologías. En otro tramo de la presentación precisó que un cambio completo de modelo puede ejecutarse ahora en 30 meses.

Se buscará llevar a América Latina experiencias de conectividad basadas en inteligencia artificial y tres nuevas tecnologías electrificadas de tren motriz. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La expansión tecnológica en América Latina no ocurre en un vacío, sino bajo presión externa. El CEO habló del crecimiento acelerado de marcas chinas en Brasil y de la revisión del T-MEC como dos factores que ya moldean las decisiones de la automotriz.

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Sobre Brasil, reconoció que la llegada de nuevos competidores es “muy evidente” y que avanzan “de manera muy dinámica y muy rápida”. Su respuesta fue que aprovechará lo aprendido en China, donde opera desde hace más de 20 años y donde sus vehículos eléctricos y enchufables crecieron 140% en el último año, para llevar esa experiencia a América Latina con productos “frescos” y adaptados al mercado regional.

Además, parte de esas nuevas tecnologías electrificadas llegarán a Brasil a través de exportaciones desde China. La explicación reforzó el papel de América Latina como destino prioritario dentro del próximo ciclo de lanzamientos.

En el caso de México, Espinosa ligó la discusión tecnológica con la competitividad industrial y comercial. Frente a la revisión del T-MEC, afirmó que trabaja de cerca con los gobiernos de México y Estados Unidos para preservar condiciones que permitan sostener vehículos accesibles y seguir invirtiendo. La advertencia fue que un marco más restrictivo no solo impactaría en México, sino también en el consumidor de Estados Unidos si se encarecen los modelos de entrada.