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OpenAI termina su alianza con Cursor porque ahora pertenece a SpaceX: “No podemos confiar”

La empresa de Sam Altman citó el historial de incumplimientos contractuales de las compañías de Elon Musk como razón principal para terminar el acuerdo

OpenAI notificó a SpaceX el 28 de agosto su decisión de rescindir el contrato de suministro de modelos de IA a Cursor, con fecha límite el 12 de noviembre de 2026. (Reuters)
OpenAI notificó a SpaceX el 28 de agosto su decisión de rescindir el contrato de suministro de modelos de IA a Cursor, con fecha límite el 12 de noviembre de 2026. (Reuters)
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OpenAI comunicó su decisión de poner fin al contrato por el que suministraba modelos de inteligencia artificial a Cursor, la plataforma de programación asistida por IA adquirida ese mismo mes por SpaceX, la empresa aeroespacial de Elon Musk. La fecha límite para el cierre del acuerdo quedó fijada para el 12 de noviembre de 2026.

La empresa fundada por Sam Altman notificó directamente a SpaceX su intención de rescindir el vínculo y justificó la ruptura con un argumento contundente: “No podemos confiar en que SpaceX utilice nuestra tecnología de acuerdo con nuestros términos de servicio”, con base en lo que describió como un historial de incumplimientos contractuales por parte de las compañías de Musk.

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OpenAI señaló que, tras la adquisición de Twitter —ahora también parte de SpaceX—, esa empresa rompió los términos de su contrato. Además, el propio Musk admitió bajo juramento, a principios de 2026, que xAI había violado los términos de servicio de OpenAI, términos que, según la compañía, son similares a los suyos propios.

SpaceX cerró la compra de Anysphere, desarrolladora de Cursor, el 14 de agosto de 2026 en una operación valorada en 60.000 millones de dólares. (Europa Press)
SpaceX cerró la compra de Anysphere, desarrolladora de Cursor, el 14 de agosto de 2026 en una operación valorada en 60.000 millones de dólares. (Europa Press)

La operación más grande en la historia del software

La decisión llega apenas dos semanas después de que SpaceX cerrara formalmente la compra de Anysphere, la empresa desarrolladora de Cursor, en una operación en acciones valorada en 60.000 millones de dólares (unos 52.000 millones de euros).

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La transacción implicó la conversión de los títulos de Cursor en el derecho a recibir 389,29 millones de acciones ordinarias Clase A de SpaceX y se consumó el 14 de agosto, dos meses después de que ambas partes confirmaran que avanzarían hacia la adquisición completa, tras el debut bursátil de SpaceX el 12 de junio.

El acuerdo de colaboración entre SpaceX y Cursor había comenzado en abril de 2026, cuando la empresa aeroespacial adquirió el derecho a comprar la startup por 60.000 millones de dólares, o bien a pagar 10.000 millones (unos 8.673 millones de euros) en el marco de una colaboración estratégica.

La transacción implicó la emisión de 389,29 millones de acciones ordinarias Clase A de SpaceX a cambio de los títulos de Cursor. (Reuters)
La transacción implicó la emisión de 389,29 millones de acciones ordinarias Clase A de SpaceX a cambio de los títulos de Cursor. (Reuters)

Según datos de Reuters, Cursor genera ingresos de aproximadamente 2.600 millones de dólares anuales a sus niveles actuales de facturación, una cifra que explica en parte el precio pagado.

El aliado e inversor de Musk Jason Calacanis calificó la operación como el movimiento más relevante desde la compra de Instagram por parte de Meta o la de YouTube por parte de Alphabet. En su momento, la compañía de Mark Zuckerberg desembolsó 1.000 millones de dólares por la red social, mientras que Google pagó 1.650 millones por la plataforma de vídeos.

Con la integración, Cursor pasó a operar bajo la división SpaceXAI —la unidad que agrupa los activos de inteligencia artificial de la compañía, incluida xAI— y obtuvo acceso a lo que la propia startup describió como “la mayor flota de GPU del mundo”.

Tras la adquisición, Cursor quedó integrada en SpaceXAI, la división que agrupa los activos de inteligencia artificial de la compañía, incluida la antigua xAI de Musk. (Reuters)
Tras la adquisición, Cursor quedó integrada en SpaceXAI, la división que agrupa los activos de inteligencia artificial de la compañía, incluida la antigua xAI de Musk. (Reuters)

“Junto con SpaceX, llevaremos esta ambición más lejos. Tendremos la capacidad de cómputo necesaria para crear modelos más potentes y, a la vez, más económicos de ejecutar”, afirmó Cursor en su comunicado de cierre de la operación.

Una cláusula de cambio de control, en el centro de la ruptura

Ante el nuevo escenario de propiedad, OpenAI explicó que sus acuerdos con socios de gran escala requieren contratos personalizados para garantizar el cumplimiento de sus términos y la seguridad en las integraciones. El contrato vigente con Cursor incluía una cláusula que otorgaba a OpenAI un plazo limitado para cancelarlo tras un cambio de control de la empresa.

La compañía precisó que optó por esperar hasta la fecha límite posible antes de ejecutar la cancelación, con el fin de “maximizar el tiempo que los desarrolladores pueden mantener el acceso” a sus modelos a través de la plataforma. OpenAI también mencionó que su próximo modelo, Astra, refuerza la necesidad de garantizar que su tecnología se utilice dentro de sus términos de servicio.

El contrato entre OpenAI y Cursor incluía una cláusula que permitía a la empresa rescindirlo tras un cambio de control, mecanismo que activó la ruptura definitiva. (Reuters)
El contrato entre OpenAI y Cursor incluía una cláusula que permitía a la empresa rescindirlo tras un cambio de control, mecanismo que activó la ruptura definitiva. (Reuters)

La empresa subrayó que la ruptura afectará principalmente a los desarrolladores que dependen de sus modelos dentro de Cursor y manifestó su disposición a brindarles apoyo durante la transición. “Hemos colaborado con Cursor durante casi cuatro años y sentimos un enorme respeto por su equipo, su producto y lo que han creado para la comunidad de desarrolladores”, señaló OpenAI en su comunicado.

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