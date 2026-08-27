A qué hora se estrena el avance extendido de GTA 6 en Netflix y cuándo llegará a YouTube

Netflix tendrá en exclusiva el avance extendido de GTA 6.

Guardar

Rockstar Games lanzará este jueves 27 de agosto un avance extendido de Grand Theft Auto VI, una presentación especial que permitirá conocer más detalles sobre uno de los videojuegos más esperados de los últimos años.

Este material, titulado Grand Theft Auto VI: Una mirada extendida, se estrenará primero de forma exclusiva en Netflix y llegará a YouTube seis horas después, por lo que los seguidores que no tengan una suscripción al servicio de streaming deberán esperar para verlo gratuitamente.

PUBLICIDAD

El lanzamiento se produce mientras continúa la atención sobre las recientes filtraciones relacionadas con el juego y a pocos meses de su esperado estreno en noviembre. Aunque Rockstar no ha detallado completamente el contenido del especial, todo apunta a que la presentación irá más allá de un tráiler convencional y ofrecerá una visión más amplia de la historia, el mundo y las mecánicas de juego de GTA 6.

El precio de GTA 6 será de 79,99 dólares en la edición estándar y de 99,99 dólares en la Ultimate Edition.

A qué hora se estrena el avance extendido de GTA 6 en Netflix

Grand Theft Auto VI: Una mirada extendida debutará en Netflix a las 15:00 horas del Este de Estados Unidos. Para los seguidores de Latinoamérica y España, estos son los horarios previstos:

PUBLICIDAD

México: 13:00 horas.

Colombia: 14:00 horas.

Perú: 14:00 horas.

Chile: 15:00 horas.

Argentina: 16:00 horas.

España: 21:00 horas.

Para acceder al contenido en el momento de su estreno será necesario contar con una suscripción activa a Netflix. Esta decisión ha generado críticas entre algunos fanáticos, especialmente entre quienes consideran que un material promocional de un videojuego debería estar disponible de forma abierta desde el primer momento.

GTA 6 estrenará un “Extended Look” en Netflix el 27 de agosto antes de su publicación en YouTube.

La exclusividad, sin embargo, será temporal. Netflix tendrá el avance durante seis horas antes de que Rockstar Games lo publique para el resto del público.

PUBLICIDAD

Cuándo se podrá ver GTA 6 en YouTube

Una vez finalizado el periodo de exclusividad en Netflix, Rockstar Games publicará el avance extendido en su canal oficial de YouTube. El estreno está previsto para las 21:00 horas del Este de Estados Unidos del 27 de agosto, aunque en España ya será la madrugada del día siguiente.

Estos son los horarios para algunos de los principales países de Latinoamérica y España:

México: 19:00 horas.

Colombia: 20:00 horas.

Perú: 20:00 horas.

Chile: 21:00 horas.

Argentina: 22:00 horas.

España: 03:00 horas del 28 de agosto.

De este modo, quienes no cuenten con Netflix podrán ver el material de manera gratuita a través de YouTube, aunque tendrán que evitar las redes sociales y las posibles revelaciones durante las primeras horas posteriores al estreno.

PUBLICIDAD

Grand Theft Auto 6, de Rockstar

Un lanzamiento que vuelve a poner a GTA 6 en el centro de la conversación

La publicación de este nuevo contenido llega en un momento de máxima expectación alrededor de Grand Theft Auto VI. Cada anuncio, tráiler o filtración relacionada con el videojuego genera un enorme interés entre los seguidores de la saga y en la industria del entretenimiento.

La decisión de estrenar primero el material en Netflix también podría multiplicar las reacciones en internet. Millones de usuarios estarán pendientes del contenido desde su lanzamiento y numerosos creadores podrán publicar análisis, comentarios y vídeos relacionados con las novedades que presente Rockstar.

PUBLICIDAD

El lanzamiento del nuevo GTA 6 mantiene en vilo a sus seguidores. (Composición Infobae: Rockstar Games)

Esto representa un riesgo de spoilers para quienes decidan esperar la llegada del especial a YouTube. Si la presentación revela detalles importantes sobre la trama, personajes o jugabilidad, las redes sociales podrían llenarse rápidamente de capturas y explicaciones sobre lo mostrado.

Por ahora, Rockstar mantiene la expectativa sobre el alcance exacto de Una mirada extendida. La promesa es ofrecer un vistazo más profundo al videojuego que el de los tráileres publicados hasta ahora, lo que explica el interés que ha despertado su lanzamiento.

PUBLICIDAD