Tecno

A qué hora se estrena el avance extendido de GTA 6 en Netflix y cuándo llegará a YouTube

Rockstar Games ofrecerá un nuevo vistazo al esperado videojuego, aunque quienes no tengan Netflix deberán esperar a que se estrene en YouTube

La preventa de GTA 6 comenzará el 25 de junio a las 00:00 en cada país para PlayStation 5 y Xbox Series X|S.
Netflix tendrá en exclusiva el avance extendido de GTA 6.
Guardar

Rockstar Games lanzará este jueves 27 de agosto un avance extendido de Grand Theft Auto VI, una presentación especial que permitirá conocer más detalles sobre uno de los videojuegos más esperados de los últimos años.

Este material, titulado Grand Theft Auto VI: Una mirada extendida, se estrenará primero de forma exclusiva en Netflix y llegará a YouTube seis horas después, por lo que los seguidores que no tengan una suscripción al servicio de streaming deberán esperar para verlo gratuitamente.

PUBLICIDAD

El lanzamiento se produce mientras continúa la atención sobre las recientes filtraciones relacionadas con el juego y a pocos meses de su esperado estreno en noviembre. Aunque Rockstar no ha detallado completamente el contenido del especial, todo apunta a que la presentación irá más allá de un tráiler convencional y ofrecerá una visión más amplia de la historia, el mundo y las mecánicas de juego de GTA 6.

El precio de GTA 6 será de 79,99 dólares en la edición estándar y de 99,99 dólares en la Ultimate Edition.
El precio de GTA 6 será de 79,99 dólares en la edición estándar y de 99,99 dólares en la Ultimate Edition.

A qué hora se estrena el avance extendido de GTA 6 en Netflix

Grand Theft Auto VI: Una mirada extendida debutará en Netflix a las 15:00 horas del Este de Estados Unidos. Para los seguidores de Latinoamérica y España, estos son los horarios previstos:

PUBLICIDAD

  • México: 13:00 horas.
  • Colombia: 14:00 horas.
  • Perú: 14:00 horas.
  • Chile: 15:00 horas.
  • Argentina: 16:00 horas.
  • España: 21:00 horas.

Para acceder al contenido en el momento de su estreno será necesario contar con una suscripción activa a Netflix. Esta decisión ha generado críticas entre algunos fanáticos, especialmente entre quienes consideran que un material promocional de un videojuego debería estar disponible de forma abierta desde el primer momento.

GTA 6 estrenará un “Extended Look” en Netflix el 27 de agosto antes de su publicación en YouTube.
GTA 6 estrenará un “Extended Look” en Netflix el 27 de agosto antes de su publicación en YouTube.

La exclusividad, sin embargo, será temporal. Netflix tendrá el avance durante seis horas antes de que Rockstar Games lo publique para el resto del público.

Cuándo se podrá ver GTA 6 en YouTube

Una vez finalizado el periodo de exclusividad en Netflix, Rockstar Games publicará el avance extendido en su canal oficial de YouTube. El estreno está previsto para las 21:00 horas del Este de Estados Unidos del 27 de agosto, aunque en España ya será la madrugada del día siguiente.

Estos son los horarios para algunos de los principales países de Latinoamérica y España:

  • México: 19:00 horas.
  • Colombia: 20:00 horas.
  • Perú: 20:00 horas.
  • Chile: 21:00 horas.
  • Argentina: 22:00 horas.
  • España: 03:00 horas del 28 de agosto.

De este modo, quienes no cuenten con Netflix podrán ver el material de manera gratuita a través de YouTube, aunque tendrán que evitar las redes sociales y las posibles revelaciones durante las primeras horas posteriores al estreno.

Grand Theft Auto 6, de Rockstar
Grand Theft Auto 6, de Rockstar

Un lanzamiento que vuelve a poner a GTA 6 en el centro de la conversación

La publicación de este nuevo contenido llega en un momento de máxima expectación alrededor de Grand Theft Auto VI. Cada anuncio, tráiler o filtración relacionada con el videojuego genera un enorme interés entre los seguidores de la saga y en la industria del entretenimiento.

La decisión de estrenar primero el material en Netflix también podría multiplicar las reacciones en internet. Millones de usuarios estarán pendientes del contenido desde su lanzamiento y numerosos creadores podrán publicar análisis, comentarios y vídeos relacionados con las novedades que presente Rockstar.

GTA 6 videojuegos - reservar videojuego - tecnología - 18 de junio
El lanzamiento del nuevo GTA 6 mantiene en vilo a sus seguidores. (Composición Infobae: Rockstar Games)

Esto representa un riesgo de spoilers para quienes decidan esperar la llegada del especial a YouTube. Si la presentación revela detalles importantes sobre la trama, personajes o jugabilidad, las redes sociales podrían llenarse rápidamente de capturas y explicaciones sobre lo mostrado.

Por ahora, Rockstar mantiene la expectativa sobre el alcance exacto de Una mirada extendida. La promesa es ofrecer un vistazo más profundo al videojuego que el de los tráileres publicados hasta ahora, lo que explica el interés que ha despertado su lanzamiento.

Temas Relacionados

GTA 6NetflixYouTubeVideojuegosLo último en tecnologíatecnología-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Gratis en Steam: el juego que combina supervivencia y construcción al estilo ARK y Minecraft

El juego mezcla supervivencia con dinosaurios y construcción en vóxeles, y puede reclamarse sin costo hasta el 31 de agosto

Gratis en Steam: el juego que combina supervivencia y construcción al estilo ARK y Minecraft

Truco para ampliar la cobertura del internet en casa: solo necesitas un celular Android viejo

El dispositivo, convertido en un repetidor WiFi, crea un punto de acceso secundario y permite conectar computadoras, tablets o smartphones en habitaciones sin conexión

Truco para ampliar la cobertura del internet en casa: solo necesitas un celular Android viejo

Time reveló las 100 personalidades más influyentes de la IA: quién es la única latina y el único español en la lista

Veronyka Gimenes es la única latinoamericana que aparece en la lista. Es cofundadora de una organización que trabaja para garantizar la diversidad en la tecnología

Time reveló las 100 personalidades más influyentes de la IA: quién es la única latina y el único español en la lista

Un informe reveló cómo 700 agentes de IA de OpenAI se coordinaron para atacar Hugging Face y engañar a los sistemas de evaluación en un ataque secreto

La empresa, conocida por crear ChatGPT, reconoció además que desde fines de mayo un equipo interno ya había detectado señales tempranas de comunicación no autorizada y acceso indebido a internet

Un informe reveló cómo 700 agentes de IA de OpenAI se coordinaron para atacar Hugging Face y engañar a los sistemas de evaluación en un ataque secreto

Qué presentaría Apple en su evento del 9 de septiembre y qué productos se quedarían fuera

Apple daría a conocer sus nuevos modelos de iPhone, relojes inteligentes y otros dispositivos

Qué presentaría Apple en su evento del 9 de septiembre y qué productos se quedarían fuera

DEPORTES

En vivo: el sorteo de la Fase de Liga de la Champions League

En vivo: el sorteo de la Fase de Liga de la Champions League

Eduardo Coudet se va de River: esta tarde se anunciará su salida en conferencia de prensa

San Lorenzo dio a conocer las cifras de la venta de Orlando Gill al fútbol francés

Los llamativos posteos de dos jugadores separados del plantel de River Plate tras la eliminación de la Copa Sudamericana

El video que compartió la F1 con las maniobras más destacadas de Franco Colapinto tras su continuidad en Alpine: “Esperen más de esto”

TELESHOW

Luisana Lopilato y Michael Bublé celebraron a su hijo Noah por sus 13 años: “Nuestro primer gran amor”

Luisana Lopilato y Michael Bublé celebraron a su hijo Noah por sus 13 años: “Nuestro primer gran amor”

Campanita quiere llevar a Pincoya a la Justicia luego del escándalo en Gran Hermano: “Nada justifica el maltrato”

El sorpresivo consejo de El Puma Rodríguez a Lio Ferro en Es mi sueño: “Quiero apostar por vos”

Nicki Nicole habló de las críticas a su físico: “Cada uno con su cuerpo y con su cara hace lo que quiere”

La palabra de Maia Reficco ante los rumores de reconciliación con Franco Colapinto: “Estoy muy feliz”

INFOBAE AMÉRICA

El Congreso de Guatemala avanza con la aprobación de una reforma civil que plantea suspender la comunidad de bienes desde la separación de una pareja

El Congreso de Guatemala avanza con la aprobación de una reforma civil que plantea suspender la comunidad de bienes desde la separación de una pareja

Código encriptado revela movimientos por 44 millones de dólares en una “billetera fría” vinculada a Cerimedo

La Asociación Salvadoreña de Industriales prevé que El Salvador crecerá 4.5% en 2026

Daniel Salamone, presidente del CONICET: “Continuamos dando becas, se han mantenido activas más de 1.800 por año”

Panamá cerró julio con 269,269 funcionarios y un gasto salarial acumulado de $3,141 millones