Tecno

Cinco hábitos que todo usuario debe adoptar para mejorar la seguridad de su teléfono

La higiene cibernética agrupa rutinas simples que protegen dispositivos, cuentas y datos personales en internet

Dos personas usan el teléfono móvil, a 1 de febrero de 2024, en Barcelona. David Zorrakino / Europa Press)
Cambiar las contraseñas con regularidad, evitar reutilizarlas y optar por combinaciones largas y únicas es el primer paso para reducir la exposición digital. (Europa Press)
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El 98% de los profesionales de ciberseguridad considera que las empresas deben reforzar sus defensas ante amenazas cada vez más sofisticadas, según datos de Kaspersky. Detrás de esa estadística hay una realidad cotidiana que afecta a cualquier usuario: contraseñas comprometidas, datos expuestos y dispositivos vulnerables son consecuencias directas de descuidos que se pueden evitar con rutinas simples.

¿Qué es la higiene cibernética?

El concepto de higiene cibernética —también conocido como ‘digital hygiene’ o seguridad digital básica— agrupa los pasos rutinarios que cualquier persona puede seguir para proteger sus dispositivos, cuentas, datos y conexiones a internet. A diferencia de la seguridad avanzada, que requiere equipos especializados y políticas corporativas complejas, estas prácticas están al alcance de todos.

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La analogía con la higiene personal no es casual: así como lavarse las manos o cepillarse los dientes son actos simples que previenen problemas mayores, los hábitos digitales repetidos con regularidad reducen el riesgo de robo de identidad, fraude, pérdida de datos o bloqueo de sistemas. Muchas brechas de seguridad no se producen por ataques sofisticados, sino por descuidos cotidianos: contraseñas débiles, aplicaciones sin revisar o dispositivos sin respaldo.

El phishing, uno de los métodos más frecuentes de ataque, se basa en engaños por correo electrónico, mensajes o enlaces maliciosos que el usuario abre sin verificar. (EFE)
El phishing, uno de los métodos más frecuentes de ataque, se basa en engaños por correo electrónico, mensajes o enlaces maliciosos que el usuario abre sin verificar. (EFE)

Los cinco hábitos esenciales para un teléfono seguro

La empresa de telefonía Claro detalla cinco hábitos que ayudarán a mejorar la seguridad de un smartphone, el teléfono móvil más usado en el mundo.

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Actualizar las contraseñas con regularidad es el primer paso. Las contraseñas siguen siendo la principal puerta de entrada al mundo digital. Cambiarlas periódicamente, evitar su reutilización entre distintas cuentas y optar por combinaciones largas y únicas reduce de forma considerable la exposición. El uso de un gestor de contraseñas facilita esta tarea sin sacrificar la complejidad necesaria.

El segundo hábito es evitar enlaces y archivos sospechosos. El phishing —engaños a través de correos electrónicos, mensajes o enlaces maliciosos— es uno de los métodos más frecuentes que emplean los atacantes. Antes de hacer clic en cualquier enlace, conviene preguntarse si el mensaje era esperado y si el remitente es de confianza. Esa verificación previa puede evitar que se abra una puerta sin advertirlo.

Un ataque de ransomware o un fallo técnico puede significar la pérdida total de archivos; realizar copias de seguridad periódicas es la principal medida preventiva. (EFE)
Un ataque de ransomware o un fallo técnico puede significar la pérdida total de archivos; realizar copias de seguridad periódicas es la principal medida preventiva. (EFE)

En tercer lugar, revisar los permisos de las aplicaciones instaladas. Al instalar una app, los usuarios suelen aceptar sin leer los permisos de acceso a ubicación, micrófono, cámara o archivos. Revisar esos permisos de forma periódica y revocar los que ya no sean necesarios limita la exposición de información personal. Cada permiso innecesario activo equivale a una filtración potencial.

El cuarto hábito es realizar copias de seguridad periódicas. Un ataque de ransomware o un fallo técnico pueden significar la pérdida total de fotos, documentos y correos. Hacer respaldos en la nube o en un disco externo —y verificar que esas copias funcionen correctamente— es una medida preventiva que puede evitar ese escenario. El tiempo que demanda es mínimo frente al daño que previene.

Por último, mantener actualizados los sistemas operativos, navegadores y aplicaciones. Cada actualización suele incluir correcciones a vulnerabilidades que los atacantes ya conocen y explotan activamente. Posponer esas actualizaciones deja abierta una ventana de riesgo que los ciberdelincuentes aprovechan.

Posponer las actualizaciones de sistemas operativos y aplicaciones deja abierta una ventana de riesgo que los ciberdelincuentes aprovechan activamente. (EFE)
Posponer las actualizaciones de sistemas operativos y aplicaciones deja abierta una ventana de riesgo que los ciberdelincuentes aprovechan activamente. (EFE)

En el hogar y en el trabajo

Los cinco hábitos descritos aplican tanto en el entorno doméstico como en el laboral, aunque las consecuencias en este último son más amplias. En casa, las medidas básicas incluyen proteger la red Wi-Fi con una contraseña robusta, activar el bloqueo de pantalla en los dispositivos personales, enseñar buenas prácticas a los menores y programar copias de seguridad automáticas.

En el ámbito profesional, un solo usuario descuidado puede comprometer toda una red corporativa. Por eso, a los hábitos individuales se suman medidas estructurales: autenticación multifactor, políticas claras sobre el uso del correo electrónico y las aplicaciones, segmentación de redes y formación continua de los colaboradores. El cuidado de los dispositivos y cuentas personales, en ese contexto, también protege los sistemas de toda una organización.

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