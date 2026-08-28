Rockstar revela cuánto durará GTA 6: su historia será el doble de extensa que GTA V

La historia de GTA 6 tendría una duración de 80 horas. (Rockstar)

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GTA 6 tendrá una historia principal de al menos 80 horas, según la información revelada por Rockstar Games tras el estreno de Grand Theft Auto VI: Una mirada extendida. La cifra supone prácticamente duplicar la duración estimada de GTA V, cuya campaña puede completarse en unas 45 horas con un estilo de juego habitual.

El nuevo videojuego de Rockstar llegará el 19 de noviembre a PlayStation 5 y Xbox Series X|S. Más allá de mostrar nuevas escenas de jugabilidad y detalles sobre sus protagonistas, Jason y Lucía, el material extendido permitió conocer mejor la escala de la próxima entrega de una de las franquicias más populares de la industria.

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Una historia de al menos 80 horas para GTA 6

La información sobre la duración fue confirmada por Rob Nelson, uno de los responsables de Rockstar North, en declaraciones recogidas por The New York Times. El ejecutivo explicó que completó una partida de la historia principal en febrero, incluyendo algunas misiones secundarias con ramificaciones relacionadas con la trama, y necesitó alrededor de 80 horas.

Rob Nelson, uno de los responsables de Rockstar North, reveló cuánto tiempo tomará pasar todo GTA 6. (Rockstar Games)

Se trata de una cifra llamativa incluso para una saga acostumbrada a ofrecer campañas extensas. Nelson, además, cuenta con una ventaja evidente frente al jugador promedio: ha trabajado en el desarrollo del videojuego y conoce el mundo, las misiones y las distintas maneras de superar los obstáculos que aparecen durante la aventura.

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Por ello, las 80 horas podrían representar una referencia mínima para quienes decidan seguir la campaña principal sin detenerse demasiado en las numerosas actividades disponibles. Un jugador que explore con calma, repita misiones o simplemente se dedique a recorrer el mapa podría superar ampliamente ese tiempo.

La comparación con Grand Theft Auto V permite dimensionar la magnitud de la nueva entrega. El anterior gran título de la franquicia contaba con una historia estimada en unas 45 horas para una partida normal, según las referencias de duración disponibles. Esto convertiría a GTA 6 en una experiencia considerablemente más extensa, al menos en lo que respecta a su campaña.

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GTA 6 se estrenará el 19 de noviembre de 2026. (Rockstar)

Un mundo abierto diseñado para perderse durante horas

Sin embargo, la historia será solo una parte de la experiencia. Como ocurre habitualmente en los juegos de Rockstar, el mundo abierto ofrecerá una gran cantidad de actividades para realizar al margen de las misiones principales.

Nelson explicó que los jugadores podrán interactuar con otros personajes, explorar distintos lugares, meterse en problemas, cometer robos o buscar formas de ganar dinero.

La intención parece ser que Leónida no funcione únicamente como el escenario de una historia lineal, sino como un espacio en el que el usuario pueda decidir qué hacer y cuánto tiempo dedicar a cada actividad.

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La historia de GTA 6 se desarrollará en Leónida.

El avance extendido mostró algunas de las opciones de ocio y deportes disponibles. Entre ellas aparecen carreras, tenis, baloncesto, momentos de descanso en la piscina y actividades acuáticas como el kayak. Los protagonistas también podrán entrenar en el gimnasio, practicar paracaidismo y recorrer diferentes zonas del mapa.

Además, algunas actividades estarán vinculadas con la relación entre Jason y Lucía, la pareja protagonista de esta entrega. Salir a comer, beber o pasar tiempo juntos podría ayudar a desarrollar el vínculo entre ambos personajes, lo que añadiría una nueva dimensión a la experiencia narrativa.

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Un mapa de grandes dimensiones

La duración de la historia también estará acompañada por un mundo abierto de enormes dimensiones. Según la información revelada, el mapa de Grand Theft Auto VI será aproximadamente tres veces más grande que el de Red Dead Redemption 2, otro de los juegos más ambiciosos desarrollados por Rockstar.

El mapa de GTA 6 será el más grande de toda la saga. (Rockstar Games)

Esta comparación anticipa una escala considerable para Leónida, el estado ficticio inspirado en Florida donde se desarrollará la aventura. Red Dead Redemption 2 ya ofrecía un extenso mundo para explorar y una historia principal que podía superar las 60 horas, por lo que las dimensiones anunciadas para el nuevo GTA elevan las expectativas sobre la cantidad de contenido disponible.

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A esto se suma la densidad del entorno. No se trataría solamente de recorrer distancias más largas, sino de encontrar actividades, personajes y situaciones capaces de interrumpir el avance de la historia principal. Ese elemento ha sido una de las características distintivas de la saga y, en esta ocasión, parece tener un peso aún mayor.

Rockstar ya mostró el avance oficial de GTA 6. (Rockstar Games)

Rockstar prepara su lanzamiento más ambicioso

Con una campaña de unas 80 horas y un mapa de dimensiones inéditas para la franquicia, Grand Theft Auto VI se perfila como uno de los videojuegos más grandes desarrollados por Rockstar Games. La cifra, además, podría crecer considerablemente para quienes decidan completar misiones opcionales y explorar todos los secretos de Leónida.

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El lanzamiento está previsto para el 19 de noviembre en PlayStation 5 y Xbox Series X|S. Hasta entonces, las nuevas imágenes y detalles de Una mirada extendida han comenzado a mostrar la escala de un proyecto que buscará superar en duración y contenido a su exitoso antecesor.