Presentan acciones legales contra Rodrigo Paz y su esposa por acusaciones relacionadas a Fernando Cerimedo

El político boliviano Rodrigo Paz y su esposa, Maria Elena Urquidi, llegan al acto de posesión de José Antonio Kast en Chile.

Guardar

El presidente Rodrigo Paz y su esposa, María Elena Urquidi, están bajo cuestionamiento en Bolivia por acusaciones que vinculan al asesor presidencial, Fernando Cerimedo, con presuntos actos de corrupción y por las funciones que habría ejercido en el Gobierno, de manera supuestamente irregular.

Este jueves se presentó una acción de cumplimiento para que la Asamblea Legislativa active un juicio de responsabilidades contra el presidente por supuesta “traición a la patria”.

Según difunde la Agencia de Noticias Fides (ANF), el documento fue presentado ante una sala constitucional de La Paz por el abogado Wilmer Vázquez y dos ciudadanos, Jaime Choque y Óscar Vázquez. El jurista explicó que “el presidente del Estado ha cometido traición a la patria, porque hubo un extranjero en posición de mando” y agregó que “la soberanía nacional debe manejarse con bolivianos, con políticas de Estado de Bolivia, y no con políticas extranjeras”.

PUBLICIDAD

En paralelo, en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra se presentó una denuncia contra la esposa de Paz, María Elena Urquidi, por presuntos hechos de corrupción que la involucran.

Rodrigo Paz camina junto a su esposa, María Elena Urquidi, tras ser posesionado como presidente de Bolivia. La Paz, 8 de noviembre de 2025.

El documento, presentado por el abogado Lucas Torres, solicitó al fiscal departamental de Santa Cruz que evalúe la información proporcionada por Nadia Beller, amante de Cerimedo, quien habría denunciado corrupción en la comercialización de combustible, oro y seguros.

Beller es una abogada de 34 años que sobrevivió al ataque armado de dos sicarios en la puerta de un hotel en Santa Cruz de la Sierra el pasado 17 de agosto. En la clínica donde fue intervenida, Beller atribuyó la autoría intelectual del atentado a Cerimedo y dijo que tenía el objetivo de “silenciarla”.

PUBLICIDAD

Desde entonces, la abogada ha lanzado una serie de acusaciones que vinculan a su expareja, al presidente y a su familia con presuntas irregularidades. “Fui testigo, por mi relación con Fernando Cerimero, de los negociados que hace el gobierno de Rodrigo Paz, la esposa de Rodrigo Paz, la familia de la esposa de Rodrigo Paz, con él, como operador, y otras personas (…) en negociados con la gasolina, con el diésel, con el oro”, señaló Beller al canal DTV, horas después del ataque.

“A la esposa del presidente aquí le dicen ‘ventanilla única’, por cualquier contrato pasa por sus manos y el operador es Fernando”, afirmó más tarde en una entrevista con un medio argentino.

PUBLICIDAD

Fernando Cerimedo observa al presidente Rodrigo Paz durante una entrevista en Panamá, en enero de 2026.

Tras estas acusaciones que aún no han sido documentadas, la denuncia presentada ante el fiscal departamental Alberto Zeballos pide investigar de oficio a Urquidi “por un eventual beneficio económico indebido”.

En tanto, Cerimedo, exasesor de Javier Milei y Jair Bolsonaro, enfrenta tres procesos penales en Bolivia y una detención preventiva de 180 días. El primer caso es por tentativa de feminicidio y está relacionado con el ataque a su expareja, el segundo por el delito de enriquecimiento ilícito a raíz de las declaraciones de Nadia Beller y el tercero por presunto encubrimiento al narcotráfico debido a indicios de autorización de vuelos irregulares con sustancias controladas.

PUBLICIDAD

En medio del escándalo, el presidente Paz se refirió a su sucesor nueve días después del atentado contra la abogada y minimizó su influencia. Contrariamente a lo que sugieren fotografías y declaraciones públicas, el mandatario señaló que su asesor colaboró durante la campaña y “el inicio del gobierno” y que “jamás tuvo la autorización de presentar al Estado boliviano, a la Presidencia, al Gobierno” ni a su familia.

El presidente evitó hacer mayor referencia a las acusaciones de corrupción que involucran a su entorno familiar y calificó a su esposa como una persona “intachable”. “Somos una familia de valores cristianos, una familia que se construye creyendo en la patria. Somos una familia que respeta al prójimo”, afirmó Paz en un video difundido el miércoles.

PUBLICIDAD