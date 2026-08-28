América Latina

Una entidad financiera ilegal habría captado 50 millones en Ecuador: se detectaron otras 126 entidades similares

La Superintendencia de Bancos identificó 60 operadores en 2025 y otros 67 durante 2026

crédito Pixabay
crédito Pixabay
Guardar

Una de las entidades financieras que operaban ilegalmente en Ecuador habría captado alrededor de USD 50 millones de sus clientes antes de ser detectada por las autoridades. Su nombre no ha sido revelado públicamente, pero forma parte de un universo que ha crecido durante los últimos dos años: la Superintendencia de Bancos identificó 127 organizaciones que ofrecían servicios financieros sin contar con autorización para hacerlo.

El registro comprende 60 entidades detectadas durante 2025 y otras 67 incorporadas en 2026. Detrás de las denominaciones comerciales aparecen diferentes mecanismos para atraer clientes, desde ofertas de préstamos rápidos y con pocos requisitos hasta propuestas de inversión promocionadas principalmente a través de canales digitales.

PUBLICIDAD

El superintendente de Bancos, Roberto Romero von Buchwald, explicó a medios locales que algunas organizaciones desarrollaron estructuras capaces de proyectar una apariencia de formalidad. No todas se limitaban a operar mediante páginas web o redes sociales. En determinados casos instalaron oficinas que podían ser confundidas por los usuarios con agencias de instituciones financieras legalmente constituidas.

La existencia de una dirección física, una página profesional o publicidad en Internet, sin embargo, no significa que una organización esté habilitada para captar dinero o conceder determinados servicios financieros. La Superintendencia mantiene un registro de entidades autorizadas y otro con aquellas detectadas realizando actividades sin autorización.

PUBLICIDAD

FOTO DE ARCHIVO. Ciudadanos hacen filas en lugares autorizados de transferencia de dinero. EFE/José Jácome
FOTO DE ARCHIVO. Ciudadanos hacen filas en lugares autorizados de transferencia de dinero. EFE/José Jácome

Entre los nombres incorporados durante 2026 constan Plata Puntual-Préstamo Listo, Rico-Créditos y Préstamos, DineroFácil-Préstamo Fácil, Crédito Smart, Préstamos Ecuador, Crece Credit, Credipaguitos, Cooperativa Pro Credit, CréditoFast-Préstamo Fast, CrediQuito, Crédito Ágil, Finanzas Trust y PrestaYa EC, entre decenas de denominaciones.

El regulador también ha tenido que introducir aclaraciones para evitar que los nombres utilizados por operadores no autorizados afecten a instituciones diferentes. La entidad denominada “Facilito”, incluida en el registro, no tiene relación con Red de Recaudación, Pagos y Servicios Facilito Redfacilito S.A. De igual manera, “Credi Pasa” no está vinculada con la Caja de Ahorro Credipasa.

La captación irregular detectada forma parte de un problema financiero más extenso. Romero estimó que el mercado de préstamos manejado por agiotistas o usureros, conocidos en Ecuador como “chulqueros”, podría superar los USD 10.000 millones. La cifra no corresponde al monto captado por las 127 entidades identificadas, sino a una estimación sobre el tamaño que podría alcanzar el financiamiento informal en el país.

En algunos casos, según el funcionario, las personas que recurren a estos préstamos terminan afrontando tasas superiores al 1.000% anual. El incumplimiento de las obligaciones puede derivar además en amenazas y otras formas de intimidación. Las autoridades distinguen este fenómeno de las operaciones desarrolladas por instituciones financieras sometidas a regulación y supervisión estatal.

29/09/2023 Banco Central del Ecuador ECONOMIA BCE
29/09/2023 Banco Central del Ecuador ECONOMIA BCE

La prohibición de captar recursos sin autorización está contemplada en el Código Orgánico Monetario y Financiero. Su artículo 254 establece que las personas naturales o jurídicas que no formen parte del sistema financiero nacional no pueden captar o recibir habitualmente dinero de terceros ni realizar actividades reservadas a las entidades autorizadas.

La expansión de las plataformas digitales ha dificultado establecer límites territoriales precisos para estas operaciones. Aunque las autoridades han recibido alertas procedentes de distintas provincias, una oferta difundida mediante redes sociales puede alcanzar simultáneamente a potenciales clientes en diferentes ciudades del país.

Los hallazgos tampoco se limitan a un operativo único. El registro se actualiza conforme aparecen nuevas organizaciones y la Superintendencia remite los casos detectados a las autoridades competentes.

La identificación de 67 entidades durante 2026, después de las 60 registradas el año anterior, muestra la persistencia del fenómeno. Frente a esas ofertas, la Superintendencia recomienda comprobar en sus registros oficiales si una institución está autorizada antes de entregar dinero, realizar una inversión o contratar un préstamo.

Temas Relacionados

Entidades financieras ilegales Ecuador

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

“Sin luz, sin agua”: Así se ven las largas filas de cubanos en las calles con cubetas para intentar conseguir agua

Cada día es más común observar largas filas entre pasajes, comunidades y la gran urbe de La Habana, de personas buscando camiones cisternas de agua suministrando un poco de agua.

“Sin luz, sin agua”: Así se ven las largas filas de cubanos en las calles con cubetas para intentar conseguir agua

Cuba suma 47 feminicidios en 2026 tras un nuevo crimen en Güines, según el observatorio

Una organización independiente situó el último caso confirmado en Güines, Mayabeque, donde una doctora de 55 años fue asesinada en su vivienda durante la madrugada del 23 de agosto por su expareja

Cuba suma 47 feminicidios en 2026 tras un nuevo crimen en Güines, según el observatorio

Detectaron un faltante de armas decomisadas en la armería del Organismo Judicial en Guatemala

El hallazgo surgió tras una auditoría interna y fue denunciado ante el Ministerio Público, que recibió documentación para determinar responsabilidades

Detectaron un faltante de armas decomisadas en la armería del Organismo Judicial en Guatemala

Nicaragüense es condenada a 8 años de cárcel en El Salvador por evasión de $4.2 millones y activan alerta de la Interpol

El Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador también le impuso el pago de $4.296.751,68 más intereses como responsabilidad civil

Nicaragüense es condenada a 8 años de cárcel en El Salvador por evasión de $4.2 millones y activan alerta de la Interpol

Alcalde de San José reta a Laura Fernández a reunirse y acusa bloqueos del Gobierno a proyectos municipales

Diego Miranda respondió a la presidenta de Costa Rica después de que la mandataria rechazara reunirse con él mientras debe resolver una recusación dentro de un proceso disciplinario. El alcalde negó intentar presionarla y pidió que cualquier encuentro entre ambos sea incluso grabado

Alcalde de San José reta a Laura Fernández a reunirse y acusa bloqueos del Gobierno a proyectos municipales
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

‘Columen’, la instalación ganadora del Premio ArtHaus/Bellas Artes 2026, ya se exhibe en el Museo Nacional de Bellas Artes

‘Columen’, la instalación ganadora del Premio ArtHaus/Bellas Artes 2026, ya se exhibe en el Museo Nacional de Bellas Artes

Receta de crema de palta con limón, rápida y fácil

Juliana Calderón respondió a quienes la señalan de haber “alquilado” un papá para su hija Dulce María: “Son una cantidad de cosas”

Qué dice nuestra fuerza, memoria o movilidad sobre cómo envejecemos: así funciona la capacidad intrínseca

Exministro de Defensa de Gustavo Petro destacó la baja de alias Urias Perdomo, mano derecha de alias Calarcá: “Mi reconocimiento a quienes hicieron posible esta operación”

DEPORTES

Boca Juniors buscará ingresar a zona de playoffs en su duelo ante Lanús: hora, TV y formaciones

Boca Juniors buscará ingresar a zona de playoffs en su duelo ante Lanús: hora, TV y formaciones

Sarmiento buscará trepar a la punta de su zona ante Unión en el inicio de la fecha 7 del Torneo Clausura: hora, TV y formaciones

Luto en el automovilismo argentino por la muerte de Jorge Pedersoli, histórico preparador de TC

Los Leones enfrentarán a Alemania por el pase a la final del Mundial de hockey: hora, TV y todo lo que hay que saber

Escándalo en el Mundial de hockey femenino por un polémico gol anulado a Bélgica ante Países Bajos en las semifinales: “Nos han robado”

ENTRETENIMIENTO

Britney Spears reaparece modelando lencería: el recuerdo de Shakira y el dolor que le dejó la tutela

Britney Spears reaparece modelando lencería: el recuerdo de Shakira y el dolor que le dejó la tutela

Gary Oldman defiende la continuidad de Slow Horses:“Si desapareces por dos años y medio, la gente olvida a los personajes”

Entre el romance y la política, “Sisi” reconstruye la vida de una figura clave de la Europa imperial

HBO Max lanzó el teaser oficial de la tercera temporada de The Pitt

Dua Lipa y su nueva filosofía de vida: por qué el éxito profesional ya no es su única prioridad