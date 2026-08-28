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Meta bloquea las grabaciones en secreto en gafas inteligentes: la cámara se apagará si se cubre la luz LED

Esta medida se produce luego de que varios sitios decidieran prohibir su uso, incluido los tribunales de Inglaterra y Gales

Meta implementó un cambio en sus gafas inteligentes para evitar que se grabe cuando la luz LED de captura no pueda verse. REUTERS/Carlos Barria/File Photo
Meta implementó un cambio en sus gafas inteligentes para evitar que se grabe cuando la luz LED de captura no pueda verse. REUTERS/Carlos Barria/File Photo
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Las gafas inteligentes de Meta incorporaron un cambio en el uso de su cámara, después de que varios lugares prohibieran su utilización.

El vicepresidente de Realidad Aumentada de Meta, Alex Himel, explico que si alguien tapa la luz LED mientras ya está grabando, la cámara se apaga y deja de grabar.

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Meta indicó que hasta ahora la cámara no empezaba a grabar si la luz LED estaba bloqueada, pero algunas personas iniciaban la grabación y recién después cubrían la cámara. Con esta actualización, esa maniobra ya no funcionará.

“Solo una pequeña minoría de personas intenta evitar estas protecciones, y el hecho de que tengan que llegar a estos extremos demuestra que nuestros esfuerzos están funcionando”, añadió el ejecutivo.

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La actualización apunta a reforzar la señal visual que avisa a terceros cuando la cámara está en uso. REUTERS/Carlos Barria/File Photo
La actualización apunta a reforzar la señal visual que avisa a terceros cuando la cámara está en uso. REUTERS/Carlos Barria/File Photo

Según Meta, seguirán lanzando actualizaciones para asegurarse de que la luz LED de captura pueda alertar de manera confiable a los transeúntes cuando se estén tomando fotos o grabando videos para la galería de un usuario.

El anuncio se conoció después de que, en el Inglaterra y Gales, se prohibiera su uso en los juzgados. Además, algunos cines del Reino Unido comenzaron a considerar restricciones para evitar grabaciones y piratería.

Qué cambia en las gafas inteligentes de Meta

El cambio de las gafas inteligentes de Meta apunta a la luz LED que se activa al usar la función de cámara. De acuerdo con el sitio de privacidad de este dispositivo:

“Si las gafas detectan que el LED de captura ha sido cubierto, manipulado físicamente o destruido, desactivarán automáticamente la cámara. Así de sencillo”.

Hasta ahora, la cámara no iniciaba una grabación si la luz LED estaba bloqueada desde el comienzo. REUTERS/Carlos Barria/File Photo
Hasta ahora, la cámara no iniciaba una grabación si la luz LED estaba bloqueada desde el comienzo. REUTERS/Carlos Barria/File Photo

En la misma sección, Meta integra un apartado sobre cómo usar de forma segura las gafas inteligentes.

La compañía tecnológica aconseja: “quítate las gafas en lugares sensibles como la consulta del médico, el vestuario o la escuela”. Asimismo, agrega “si no lo grabarías con tu teléfono, no deberías grabarlo con tus gafas”.

“No a todo el mundo le gusta que le hagan fotos. Deja de grabar si alguien indica que prefiere que no lo hagas”, también recomienda la empresa.

Primer plano del rostro de una mujer con cabello oscuro, ojos marrones y gafas de sol negras. Se muerde un guante negro brillante
Con el nuevo ajuste, si durante una grabación la luz LED de captura queda cubierta, la cámara deja de funcionar. (Meta)

En cuanto al uso de las gafas el momento de conducir, aconseja:

“Ten precaución al conducir un vehículo con gafas de IA. Utilza el modo solo audio cuando necesite mantener la vista fija. Activa la detección de conducción para que el modo solo audio se active al detectar movimiento a alta velocidad”.

Quién puede las fotos y videos que se tomen con las gafas de Meta

Las fotos y los vídeos que se tomen con las gafas de Meta solo puede verlos la persona, salvo que decida compartirlos, según la compañía. El contenido se guarda de forma privada en las gafas hasta que se importe al teléfono (de manera manual o con importación automática).

Una vez importado, queda almacenado en la galería del teléfono como cualquier otra foto o vídeo. Si se bloquea o manipula la luz LED de captura, la cámara se desactiva y no permite tomar fotos ni vídeos hasta que vuelva a estar desbloqueada.

Mujer con gafas de montura negra y lentes transparentes, chaqueta de vinilo y pendientes dorados; a la derecha, gafa de sol negra Ray-Ban con lentes verdes
Meta sostiene que este tipo de cambios busca impedir que una minoría eluda las protecciones del dispositivo. (Ray-Ban Meta)

“Puedes controlar cómo se utilizan tus datos y acceder y gestionar fácilmente la configuración de privacidad de tus gafas en la aplicación Meta AI”, añade la empresa.

Reino Unido empieza a prohibir las gafas inteligentes en los juzgados

Las gafas inteligentes de Meta no podrán utilizarse en los tribunales de Inglaterra y Gales. El servicio judicial estableció que cualquier persona que intente ingresar con estos dispositivos deberá entregarlos: serán retenidos y se devolverán al momento de abandonar el edificio.

Tres pares de gafas inteligentes Ray-Ban Meta: Wayfarer Gen 1, Wayfarer Gen 2 y Blayzer Optics Gen 2, con sus precios en una página web
En el Reino Unido se prohibió el uso de estas gafas en tribunales de Inglaterra y Gales por las restricciones para tomar imágenes o video. (Meta)

“Hay restricciones claras para tomar imágenes o videos dentro de tribunales, por lo que el uso de las gafas de Meta está prohibido”, afirmó un portavoz de His Majesty’s Courts & Tribunals Service (HMCTS) en declaraciones a The Guardian.

La decisión llegó después de varios antecedentes. Entre ellos, una acusación en el High Court por presunto “coaching” (guía) durante una declaración.

También se mencionó un episodio en California: integrantes del equipo de seguridad de Mark Zuckerberg fueron vistos usando gafas de Meta durante un juicio, y el tribunal advirtió sobre un posible desacato si se había grabado el procedimiento.

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