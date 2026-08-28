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Por qué los juegos de cartas siguen vigentes en la era digital: esta sería la razón

Los juegos de cartas han sobrevivido al avance de los videojuegos gracias a sus reglas sencillas y su adaptación a los celulares, según expertos

Un hombre sentado en un sofá sostiene una tableta que muestra un juego de póquer, junto a una mesa con fichas y un vaso.
El póker online conserva la toma de decisiones, el cálculo de probabilidades y la competencia, aunque traslada la partida de la mesa física a internet. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Los juegos basados en el azar acompañan a la humanidad desde hace miles de años. Una investigación publicada en la revista American Antiquity, de Cambridge University Press, encontró evidencias de que pueblos indígenas de Norteamérica utilizaban dados y participaban en juegos de azar y apuestas desde hace al menos 12.000 años.

Más de 12.000 años después, la tecnología cambió el escenario, pero no necesariamente el interés por este tipo de entretenimiento. Los juegos de cartas, que durante generaciones estuvieron asociados a reuniones familiares, encuentros entre amigos y mesas de juego, ahora también forman parte de experiencias digitales a las que se puede acceder desde un computador o un teléfono.

Para expertos en juegos de azar, la facilidad para trasladar sus reglas a una pantalla es una de las razones que explican esta adaptación. Robar una carta, formar una combinación, comparar valores o decidir el siguiente movimiento son acciones que no requieren controles complejos.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Los juegos de cartas pasaron de las reuniones familiares y las mesas de juego a experiencias digitales accesibles desde un computador o un teléfono. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, las plataformas pueden encargarse de repartir las cartas, controlar los turnos, contabilizar las puntuaciones y mostrar las opciones disponibles. De esta manera, de acuerdo con los expertos, una actividad que tradicionalmente requería una baraja y varios jugadores puede comenzar con unos pocos clics.

El póker, uno de los ejemplos de la transformación

Para los expertos, el póker en línea es uno de los ejemplos más claros de cómo los juegos de cartas se adaptaron al entorno digital. Aunque durante décadas estuvo ligado a las mesas y las barajas físicas, buena parte de su dinámica puede trasladarse a internet sin modificar sus elementos esenciales.

La toma de decisiones, la observación, el cálculo de probabilidades y la competencia continúan siendo parte de la experiencia. La diferencia está en el escenario: en una partida de póker online, las cartas se distribuyen automáticamente y los jugadores pueden encontrar diferentes modalidades y oponentes sin necesidad de organizar previamente un encuentro presencial.

Esta transformación también muestra por qué los juegos de cartas pueden convivir con propuestas de entretenimiento digital mucho más sofisticadas. No necesitan gráficos complejos ni controles avanzados para ofrecer una experiencia basada en la estrategia y la toma de decisiones.

experimentando la diversión de casinos online en su smartphone, ambiente de juego seguro - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Mordor Intelligence indicó que los dispositivos móviles concentraron el 80,13 % del mercado de juegos de azar online en Estados Unidos durante 2025. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El celular impulsó el acceso a los juegos

La expansión de los teléfonos inteligentes llevó este tipo de entretenimiento todavía más lejos. De acuerdo con los expertos, los juegos de cartas suelen adaptarse bien a las pantallas pequeñas porque sus controles son sencillos: tocar una carta, seleccionar una acción o deslizar el dedo puede ser suficiente para avanzar en una partida.

Los datos del mercado también reflejan el peso que tiene el móvil en el entretenimiento de apuestas online. De acuerdo con Mordor Intelligence, los dispositivos móviles concentraron el 80,13 % de la participación del mercado de juegos de azar online en Estados Unidos durante 2025, y la firma proyecta una tasa de crecimiento anual compuesta de 12,44 % durante el periodo de pronóstico.

Más allá de las cifras, el cambio en los hábitos de consumo es evidente: una partida puede desarrollarse desde un teléfono sin necesidad de contar con equipos especializados o dedicar largos períodos de tiempo a la actividad. Esto permite que los juegos de cartas se incorporen con facilidad a momentos cotidianos de ocio.

Las reglas conocidas también ayudan a atraer nuevos jugadores

Otra de las ventajas de los juegos de cartas digitales es que parten de una lógica que buena parte del público ya reconoce. Conceptos como robar cartas, formar combinaciones, comparar manos o acumular valores no son nuevos para quienes han jugado alguna vez con una baraja.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Las versiones digitales de juegos de cartas suman modalidades multijugador, salas privadas, listas de amigos y sistemas de clasificación que sostienen el componente social. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esa familiaridad permite que las versiones digitales incorporen elementos propios de los videojuegos sin tener que modificar completamente la experiencia. Habilidades desbloqueables, mazos personalizables, sistemas de logros, desafíos, duelos y modalidades multijugador son algunas de las características que pueden añadirse a las mecánicas tradicionales.

El resultado es una combinación entre una estructura conocida y nuevas posibilidades de juego, una fórmula que permite que las cartas mantengan su identidad mientras se adaptan a los hábitos de las nuevas generaciones.

La competencia mantiene el componente social

Aunque las cartas llegaron a las pantallas, tampoco perdieron por completo su dimensión social. El sistema de emparejamiento online, por ejemplo, permite emparejar a los jugadores al instante y que compitan entre sí sin complicaciones.

Además, las listas de amigos y las salas privadas permiten que los miembros de un grupo (ya sea en persona o en línea) sigan jugando juntos, aunque no se encuentren en la misma ubicación geográfica.

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Las versiones digitales de juegos de cartas suman modalidades multijugador, salas privadas, listas de amigos y sistemas de clasificación que sostienen el componente social. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para los jugadores más experimentados, el sistema de clasificación añade una motivación extra a su experiencia de juego. Cada vez que un jugador gana o simplemente participa en una partida, contribuye a su progreso general, lo que puede verse como un reto, una carrera hacia la cima o simplemente algo a lo que esperar a largo plazo.

Este es un contenido comercial, producido por nuestro equipo de branded content a solicitud del anunciante. No es válido para el territorio de Argentina. Consulta cuáles son los sitios u operadores de apuestas habilitados en tu país. Prohibido para menores de 18 años. Juega con responsabilidad. El juego puede ser adictivo y poner en riesgo tu salud mental. Si necesitas ayuda contacta con los organismos dedicados a tal fin en tu país.

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