El Salvador

Seguro Social reporta un aumento anual de 100 pacientes con enfermedad renal crónica en El Salvador

El incremento mostró causas distintas según la edad, desde diabetes e hipertensión en mayores hasta un cuadro no tradicional ligado al calor

El aumento anual en El Salvador sumó 100 diagnósticos y mostró causas distintas según la edad, desde diabetes e hipertensión en mayores hasta un cuadro no tradicional ligado al calor, según la doctora  Ana Verónica Colorado, coordinadora Nacional de Nefrología del Instituto del Seguro Social. (Cortesía: Noticiero Hechos)
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El Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) ha registrado un aumento anual cercano a 100 pacientes adicionales con enfermedad renal crónica, según una entrevista de Noticiero Hechos a la doctora Ana Verónica Colorado, coordinadora Nacional de Nefrología de la institución.

De acuerdo con lo informado por la especialista, las causas que originan la insuficiencia renal son distintas según la edad de los cotizantes. En los mayores de cincuenta años, la enfermedad suele ser secundaria a diagnósticos previos de diabetes y de hipertensión. En ese sentido, Colorado explicó que la mayor incidencia se observa en el grupo de cuarenta y cinco a cincuenta y cinco años, aunque el fenómeno también se extiende a adultos jóvenes y personas de la tercera edad.

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Colorado enfatizó que, en los pacientes jóvenes, la insuficiencia renal se relaciona principalmente con una enfermedad no tradicional, probablemente producto del golpe de calor. En el caso de los niños, mencionó que los diagnósticos suelen vincularse a antecedentes de retardo del crecimiento intrauterino o a otras patologías asociadas, como la glomerulonefritis, dado que en este grupo la diabetes y la hipertensión no figuran como factores de riesgo predominantes.

Brazo de un hombre apoyado en un soporte médico con catéteres y tubos con sangre conectados a una máquina de diálisis.
La enfermedad renal crónica en los cotizantes del ISSS mostró su mayor incidencia en personas de 45 a 55 años en El Salvador. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A su vez, Colorado detalló a Noticiero Hechos que el ISSS ha registrado un incremento sostenido de casos, lo que evidencia la necesidad de fortalecer tanto la atención como la prevención. Según la especialista, “las causas son diferentes dependiendo del grupo de edad del paciente”, y destacó la importancia de adaptar los tratamientos y estrategias de seguimiento según cada perfil etario.

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Este es el nuevo Centro Integral de Hemodiálisis en San Salvador

Como parte de la respuesta institucional, el ISSS inauguró recientemente el Centro Integral de Hemodiálisis, ubicado sobre el boulevard Constitución de San Salvador. La institución explicó en redes sociales que este centro ofrece tratamientos especializados para pacientes con enfermedad renal crónica y cuenta con 8 salas independientes y noventa y nueve sillones, lo que permite brindar atención médica personalizada.

De acuerdo con el Seguro Social, un total de 1,000 pacientes y sus familias se benefician de una infraestructura que combina atención profesional, comodidad y tecnología avanzada. El objetivo de este nuevo espacio es asegurar tratamientos efectivos y continuos, adaptados a las necesidades individuales, y reducir las complicaciones que implica vivir con insuficiencia renal crónica.

El ISSS abrió el Centro Integral de Hemodiálisis sobre el boulevard Constitución con ocho salas independientes y 99 sillones. (Cortesía: Instituto Salvadoreño del Seguro Social)
El ISSS abrió el Centro Integral de Hemodiálisis sobre el boulevard Constitución con ocho salas independientes y 99 sillones. (Cortesía: Instituto Salvadoreño del Seguro Social)

El centro de atención ofrece acompañamiento especializado en nutrición como parte integral del tratamiento. Los pacientes cuentan con atención nutricional profesional, orientada a mejorar su salud y bienestar.

Colorado resaltó que la inauguración del centro marca un avance importante en la capacidad de respuesta frente a una enfermedad que requiere diagnóstico oportuno y seguimiento permanente. Tanto el ISSS como el nuevo centro buscan reforzar la atención sanitaria, priorizando la prevención, la detección temprana y la mejora constante de la calidad de vida de los pacientes.

La infraestructura y el equipo médico del centro permiten cubrir la demanda de un grupo cada vez más diverso, tanto en edad como en causas subyacentes de la patología. La atención integral y la personalización de los tratamientos constituyen elementos clave para lograr mejores resultados clínicos y sociales en la población salvadoreña afectada por insuficiencia renal.

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