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Adiós a los chats aburridos: Google Messages ahora permite fondos personalizados siguiendo estos pasos

Los usuarios puede agregar fotografías de su galería o elegir fondos que la misma app recomienda

Dos pantallas de teléfono celular con chats de Google Messages que contienen textos, una foto de ingredientes de cocina y una galería de fotos
Google Messages ahora permite a los usuarios personalizar su apariencia según sus gustos. (Google)
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Google Messages habilitó una nueva función para personalizar la apariencia de los chats con temas, colores y fondos, incluidos wallpapers prediseñados o fotos propias.

El cambio permite ajustar, para cada conversación, el color de los globos de mensajes y el fondo del chat desde un menú específico.

La herramienta ofrece dos grandes tipos de personalización: por un lado, elegir una paleta de color para los globos y la interfaz del chat; por el otro, cambiar el fondo con una imagen de la galería o con opciones curadas por categorías (como Animales, Paisajes o Espacio).

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Además, cuando se selecciona un fondo o un patrón, la aplicación ajusta automáticamente los globos de mensaje para que combinen con el esquema elegido, aunque también se puede retocar el color manualmente.

Pantalla de teléfono móvil con lista de chats en modo oscuro y un recuadro negro a la derecha con la foto de un cuenco con sopa
Los usuarios pueden agregar fondos de chats de su galería. (Google)

Según el anuncio de Google, la personalización es visible solo para el usuario que la configura en su propio dispositivo y no modifica lo que ve el destinatario. La función requiere tener RCS activado.

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El RCS (Rich Communication Services o Servicios de Comunicación Enriquecida) es un protocolo de mensajería móvil diseñado para reemplazar al clásico mensaje de texto (SMS).

Funciona directamente en la aplicación nativa de tu teléfono sin necesidad de descargar aplicaciones de terceros como WhatsApp o Telegram.

La app de mensajes de Google funciona de manera independiente a WhatsApp. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
La app de mensajes de Google funciona de manera independiente a WhatsApp. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Cómo aplicar los cambios

Para aplicar los cambios en la app de mensajes de Google, sigue estos pasos:

  1. Abrir Google Messages y entrar al chat que se quiere personalizar.
  2. Tocar el nombre del destinatario o del grupo en la barra superior o, alternativamente, el ícono de “Más” (⋮) en la esquina superior derecha.
  3. Seleccionar Chat theme.
  4. Elegir el diseño: En la paleta, seleccionar un color predeterminado. En Wallpapers, tocar Choose a photo para subir una imagen desde la galería o elegir una de las categorías disponibles.
  5. Tras elegir el fondo, tocar “Next” para ver la vista previa y, si el resultado es el esperado, presionar Apply.
  6. Para volver a la apariencia original, ingresar otra vez al menú de Chat theme y seleccionar Reset to default.
La app de mensajes de Google se vale de la tecnología RCS. REUTERS/Carlos Jasso/File Photo/File Photo/File Photo
La app de mensajes de Google se vale de la tecnología RCS. REUTERS/Carlos Jasso/File Photo/File Photo/File Photo

Google incorpora funciones de viaje al Modo IA

Google anunció nuevas funciones para su Modo IA que amplían la planificación de viajes desde el buscador.

Una de las incorporaciones centrales es el seguimiento de precios de vuelos. El usuario puede indicar al Modo IA desde dónde quiere viajar, el destino y las fechas previstas.

Con esos datos, Google muestra alternativas disponibles y precios actualizados a partir de información de más de 300 aerolíneas y sitios web vinculados a viajes.

El Modo IA de Google ahora te permitirá rastraer el precio de los vuelos.
El Modo IA de Google ahora permitirá rastraer el precio de los vuelos. (Google)

Si aparece una opción atractiva pero todavía no se quiere comprar el boleto, es posible pedirle a la IA que rastree el valor de ese vuelo y envíe un correo electrónico cuando cambien las tarifas para el destino y las fechas seleccionadas.

Google señaló que esta función de seguimiento ya está disponible en más de 180 países, con el objetivo de evitar que las personas repitan búsquedas una y otra vez para controlar variaciones de precio.

El Modo IA también suma herramientas para buscar y reservar hoteles. En este caso, el usuario puede describir en una conversación las características del viaje y sus preferencias (por ejemplo, ubicación o tipo de alojamiento).

El Modo IA de Google te ayuda a pagar la reserva de tu hotel.
El Modo IA de Google asiste el pago de la reserva del hotel. (Google)

La herramienta responde con una selección de opciones, información relevante y reseñas para ayudar a decidir. Luego, una vez elegido un hotel, el usuario puede solicitar asistencia para avanzar con la reserva: aparece la opción “Continuar en Google”, junto a los servicios de socios que participan de la función.

Desde allí se puede elegir habitación, revisar detalles como condiciones de cancelación y completar el pago con Google Pay.

Google aclaró que la gestión definitiva de la reserva y la atención al cliente seguirán a cargo del hotel o la plataforma de viajes correspondiente.

El Modo IA de Google te permitirá reservar hoteles.
El Modo IA de Google no cuenta con la capacidad de realizar reservar y pagos. (Google)

La función de reserva de hoteles mediante el Modo IA comenzó a implementarse en Estados Unidos y en inglés.

Por último, Google incorporó consultas para ver el costo de vuelos y alojamientos usando puntos o millas de programas de fidelización. Esta actualización ya está disponible a nivel mundial y permite comparar alternativas sin limitarse a precios en dinero.

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