Etiquetas en estados de WhatsApp: cómo mencionar amigos de manera privada

WhatsApp ofrece la posibilidad de etiquetar contactos en los estados, una función que envía una notificación directa a las personas mencionadas sin que el resto lo sepa. (EFE)

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WhatsApp ofrece la función de Menciones en los estados, una herramienta que permite etiquetar a contactos específicos dentro de publicaciones con fotos, vídeos o textos, con la garantía de que esa acción permanece invisible para el resto de quienes tienen acceso al contenido.

Los estados de WhatsApp funcionan bajo la misma lógica que las historias de otras plataformas: el contenido compartido desaparece tras 24 horas y puede incluir imágenes, vídeos o texto. La diferencia que introduce esta función es la posibilidad de que ciertos contactos reciban una notificación directa al ser mencionados, sin que los demás usuarios puedan ver a quién se etiquetó.

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Para acceder a esta funcionalidad, el primer paso es contar con la versión más reciente de la aplicación. Dado que se trata de una función relativamente nueva, quienes no hayan actualizado WhatsApp recientemente podrían no tener acceso a ella.

Etiquetar a alguien en un estado no restringe su visibilidad; la publicación sigue siendo accesible para todos los contactos con permisos para verla. (Reuters)

La verificación es sencilla: basta con ingresar a la tienda de aplicaciones del dispositivo —como Google Play Store en equipos Android—, buscar WhatsApp y, si aparece la opción de actualizar, instalar la versión disponible.

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El proceso de etiquetado se inicia desde la pestaña de Novedades dentro de la aplicación. Una vez preparado el contenido, estos son los pasos a seguir:

Abrir la pestaña de Novedades y crear un nuevo estado con una foto o un vídeo.

Pulsar el botón @ (arroba) ubicado en la esquina inferior derecha de la pantalla. Se desplegará la lista de contactos.

Buscar y seleccionar a la persona que se desea mencionar.

Confirmar la selección con el botón de verificación, situado también en la parte inferior derecha. Cuando la mención queda registrada, el ícono @ cambia a color blanco .

Para agregar más contactos, repetir el proceso. WhatsApp permite hasta cinco menciones por publicación .

Si se desea retirar a alguien antes de publicar, tocar el ícono x que aparece sobre la foto de perfil del contacto seleccionado.

Presionar el botón de enviar para compartir el estado.

El botón @ en la esquina inferior derecha de la pantalla es la puerta de entrada para etiquetar contactos al crear un estado con foto o vídeo (Infobae Tecno)

Qué ocurre tras la publicación

Una vez que el estado se publica con menciones, la aplicación desencadena tres efectos concretos para los contactos etiquetados.

El primero es la notificación directa: la persona mencionada recibe un aviso que la lleva de forma inmediata a la publicación, lo que elimina el riesgo de que el contenido pase desapercibido entre el flujo habitual de estados.

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WhatsApp notifica a las personas etiquetadas en un estado. (Infobae Tecno)

El segundo tiene que ver con la privacidad: ningún otro contacto puede ver a quién se etiquetó. Las menciones son estrictamente privadas; solo el autor del estado y la persona mencionada tienen conocimiento de esa interacción.

El tercero involucra la posibilidad de compartir: el contacto mencionado puede replicar el estado en su propio perfil si así lo desea. En ese caso, solo se difunde el contenido original, no la lista de personas etiquetadas, por lo que la privacidad de la mención se mantiene intacta.

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El contacto mencionado puede compartir el estado en su propio perfil, pero la lista de personas etiquetadas no se transfiere: solo viaja el contenido original. (Infobae Tecno)

Visibilidad del estado y alcance de la mención

Etiquetar a alguien no modifica quién puede ver el estado. La publicación continúa siendo accesible para todos los contactos que tengan permisos configurados para visualizar los estados del usuario.

La distinción radica en que los mencionados reciben una alerta inmediata, mientras que el resto solo accede al contenido si decide revisar activamente la sección de novedades.

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Esta diferencia convierte a la función en una vía útil para asegurarse de que una persona en particular vea una publicación, ya sea por tratarse de información relevante o de contenido dirigido específicamente a ella, sin alterar la configuración de privacidad general del estado.