Dobles digitales y actores que nunca existieron: cómo la IA está transformando la industria para adultos

¿Imaginas un mundo con porno sin humanos? Ya es una realidad. La inteligencia artificial está creando avatares hiperrealistas que están generando un nuevo y millonario mercado. Conoce todos los detalles de esta sorprendente innovación.

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La inteligencia artificial ya puede crear una persona que nunca existió. Puede darle un rostro, una voz y una personalidad, y convertirla en un personaje capaz de interactuar con usuarios. También puede hacer algo todavía más disruptivo: tomar la identidad de una persona real y generar un clon digital que continúe activo incluso cuando su dueño ya no está trabajando.

Ese escenario comenzó a desarrollarse en la industria del entretenimiento para adultos y abre una nueva discusión sobre los modelos de negocio, el uso de la identidad y el futuro del trabajo. Tomás Balmaceda analizó el fenómeno en Infobae al Mediodía, durante una charla con Maru Duffard, donde explicó cómo los avances de la IA están modificando una industria acostumbrada a incorporar rápidamente las nuevas tecnologías.

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“La inteligencia artificial ya puede crear actores pornográficos que nunca existieron y clones sexuales de personas reales disponibles las 24 horas”, afirmó Balmaceda. Para el especialista, no se trata de una transformación aislada: la pornografía históricamente funcionó como uno de los primeros grandes mercados para distintas innovaciones tecnológicas. “Cuando vos querés que una tecnología la pegue, la tiene que usar primero la pornografía”, sostuvo, al mencionar el papel que tuvo el sector en la adopción de nuevas formas de consumo audiovisual.

Ahora la inteligencia artificial lleva esa relación un paso más allá. Ya no solamente permite producir contenido con mayor velocidad o calidad, sino que puede crear al protagonista: un personaje completamente artificial o una representación digital de una persona real que puede interactuar con quienes pagan por acceder a ella.

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La inteligencia artificial ya crea actores pornográficos que nunca existieron y clones sexuales de personas reales disponibles las 24 horas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un doble digital que sigue trabajando

El cambio adquiere especial relevancia en plataformas como OnlyFans, donde los propios creadores producen y comercializan su contenido. Balmaceda señaló que en Estados Unidos “hay más personas creando contenido en OnlyFans que conductores de Uber” y precisó que durante 2023 se pagaron 6.600 millones de dólares a sus creadores.

La inteligencia artificial introduce ahora una posibilidad diferente: que el creador pueda seguir obteniendo ingresos sin tener que producir personalmente cada pieza de contenido. “Algunas OnlyFanners y actrices están licenciando sus propios dobles digitales para seguir ganando dinero después de retirarse”, explicó Balmaceda.

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La idea cambia la relación entre la persona y su trabajo. Una actriz puede dejar de producir contenido, pero autorizar que una versión artificial de sí misma continúe interactuando con sus seguidores. En lugar de vender únicamente su tiempo o su presencia física, puede convertir su propia imagen en un activo digital que permanece disponible.

La ventaja para el negocio está también en la disponibilidad. “Ese avatar no envejece, no se cansa, puede responder 24/7 en cualquier momento”, remarcó Balmaceda. Mientras una persona tiene límites de tiempo y necesita decidir cuándo trabajar, una representación digital puede permanecer activa de manera permanente.

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La industria para adultos incorpora avatares y dobles digitales que modifican sus modelos de negocio y el uso de la identidad (Imagen Ilustrativa Infobae)

En Argentina, de todos modos, el mercado atraviesa sus propias dificultades. Balmaceda señaló que durante los últimos meses cayó el consumo y que la actividad depende en buena medida del dólar y de la demanda, dos factores que condicionan los ingresos de los creadores.

Cuando el negocio también consiste en conversar

La transformación no se limita a las imágenes y los videos. Uno de los aspectos más llamativos del nuevo modelo es la posibilidad de mantener conversaciones personalizadas con los personajes creados mediante inteligencia artificial.

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Balmaceda mencionó el caso de OChat, una plataforma que combina IA y contenido erótico y que, según explicó, su presidente define como “el hijo de OnlyFans y OpenAI”. De acuerdo con los datos citados durante la entrevista, la plataforma cuenta con unos 400.000 usuarios y 250 creadores, de los cuales el 90% son mujeres.

Las suscripciones cuestan entre 5 y 30 dólares mensuales, pero el dato que más llama la atención está en la forma en que los usuarios utilizan el servicio: cerca del 60% de los ingresos proviene de los chats privados. “La gente quiere conversar con vos”, resumió Balmaceda, en referencia a una tendencia que lleva el modelo un paso más allá del consumo tradicional de contenido.

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El usuario ya no necesariamente paga solo por mirar una fotografía o un video. También puede hacerlo para interactuar con un personaje que responde mensajes, mantiene una conversación y está disponible en cualquier momento. La IA convierte así la interacción en parte del producto y permite que una experiencia que antes requería la presencia de una persona pueda ser automatizada.

Los dobles digitales convierten la imagen de una persona real en un activo digital que puede interactuar con usuarios sin límites de horario (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una industria que anticipa el futuro del trabajo

Para Balmaceda, ese cambio convierte a la industria pornográfica en una especie de laboratorio para observar transformaciones que podrían extenderse a otros sectores. “La industria del porno se está convirtiendo en un laboratorio inquietante sobre el futuro del trabajo: ¿qué ocurre cuando una empresa ya no necesita contratarte porque puede fabricar una versión digital de vos?”, planteó.

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El interrogante surge de una posibilidad cada vez más concreta: que una empresa pueda reemplazar determinadas tareas realizadas por una persona mediante una representación artificial capaz de responder, producir contenido o interactuar con clientes. En el caso de los avatares, además, la disponibilidad permanente constituye una ventaja que difícilmente pueda ofrecer un trabajador humano.

Pero la tecnología también puede convertirse en una herramienta para los propios creadores. Licenciar un doble digital permite que una persona mantenga una fuente de ingresos después de retirarse y, al mismo tiempo, conserve cierto control sobre cómo se utiliza su imagen. El problema aparece cuando ese control no existe.

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El límite de los clones autorizados

La misma tecnología que permite crear un avatar con consentimiento puede utilizarse para fabricar contenido sexual con la imagen de alguien que nunca autorizó su creación. Balmaceda advirtió sobre ese riesgo y recordó los casos de deepfakes no consentidos que ya se registraron en Argentina, incluso en colegios y espacios de trabajo.

La industria pornográfica funciona como un laboratorio sobre el futuro del trabajo ante la posibilidad de reemplazar tareas humanas con versiones digitales (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Siempre tenemos el peligro de los deepfakes no consentidos. Los hemos visto acá en la Argentina, en colegios incluso y en espacios de trabajo”, señaló. La diferencia con los modelos de licenciamiento es fundamental: mientras una persona puede decidir voluntariamente convertir su identidad en un producto digital, en los deepfakes alguien utiliza su imagen sin permiso.

El avance de estas herramientas obliga así a discutir algo que hasta hace pocos años parecía difícil de imaginar: quién controla una versión artificial de una persona y qué derechos tiene sobre ella. Una fotografía puede reproducirse, pero un avatar puede generar contenido nuevo, mantener conversaciones y desarrollar una presencia propia.

La industria para adultos vuelve a funcionar como uno de los primeros escenarios donde esa transformación se hace visible. La inteligencia artificial ya no solo permite fabricar personajes que nunca existieron, sino también crear versiones digitales de personas reales capaces de permanecer activas cuando ellas ya no están frente a una cámara.

Y allí aparece la pregunta que atraviesa todo el fenómeno: si una versión digital de una persona puede trabajar, conversar y generar ingresos durante las 24 horas, ¿quién controla esa identidad y cuánto puede valer cuando la persona real ya no está trabajando?

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