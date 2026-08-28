Anthropic podría superar a SpaceX para la mayor salida a bolsa de 2026

FILE PHOTO: Anthropic logo, a keyboard and a robotic hand in this illustration created on June 5, 2026. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

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Anthropic podría superar a SpaceX como la mayor salida a bolsa del año. Una plataforma de predicciones asigna a la startup de inteligencia artificial un 58% de probabilidades de protagonizar la oferta pública inicial (OPI) más grande de 2026, frente al 44% que mantiene la empresa aeroespacial de Elon Musk.

El vuelco en las probabilidades es llamativo: SpaceX pasó de liderar con un 90% a quedar detrás en apenas dos semanas tras su debut bursátil en junio con una valoración de 1,7 billones de dólares y una recaudación de 85.700 millones de dólares.

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El giro responde a la creciente información sobre los planes de Anthropic para su propia OPI, que podría concretarse en octubre.

Los números detrás de la apuesta por Anthropic y SpaceX

La propuesta en Polymarket —titulada “¿Cuál será la mayor salida a bolsa por capitalización bursátil en 2026?”— ha concentrado 5,6 millones de dólares en apuestas. De ese total, más de 835.000 dólares respaldan a Anthropic y más de 820.000 dólares a SpaceX, lo que refleja una disputa reñida entre los inversores de la plataforma.

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SpaceX debutó en bolsa en junio a 150 dólares por acción con una valoración de 1,7 billones de dólares, aunque el título cayó hasta los 106 dólares en agosto antes de recuperarse. (Reuters)

El factor que más ha inclinado la balanza es la ambición financiera de Anthropic. Según The Wall Street Journal, Anthropic prevé ingresos potenciales de más de 30 billones de dólares y aspira a una valoración de hasta 2 billones con su OPI, además de poder recaudar hasta 100.000 millones de dólares en financiación. Esa cifra supera la estimación de 28,5 billones de dólares que SpaceX presentó para su mercado total potencial.

Las acciones de SpaceX debutaron a 150 dólares por acción en junio. Desde entonces, el título ha tenido un recorrido volátil: cayó a 106 dólares a principios de agosto y luego se recuperó hasta rondar los 139 dólares. Anthropic, por su parte, aún no ha fijado un precio para su oferta pública.

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Una alianza que coexiste con la competencia

Pese a competir en el sector de la inteligencia artificial, Anthropic y SpaceX mantienen una relación de colaboración en infraestructura informática. A través de una alianza, Anthropic utiliza hardware de xAI —filial de SpaceX— para sostener parte de sus cargas de trabajo.

Anthropic utiliza el centro de datos de xAI para parte de sus cargas de trabajo. (Reuters)

Elon Musk también ha moderado su postura frente a Anthropic. En julio calificó a la empresa como “líder en IA” y elogió su modelo Mythos AI por sus capacidades de ciberseguridad, al punto de que la propia compañía pospuso su lanzamiento público a gran escala por el riesgo de uso malicioso.

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El panorama de salidas a bolsa en el sector de la inteligencia artificial no se limita exclusivamente a estas dos organizaciones. Según diversos reportes, OpenAI habría presentado de manera confidencial su formulario S-1 ante la SEC de Estados Unidos, en el marco de un posible debut bursátil.

Aunque no existe una fecha confirmada, los analistas sitúan su posible debut hacia finales de 2026 o inicios de 2027, con una valoración privada que ronda los 850.000 millones de dólares.

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OpenAI habría presentado de forma confidencial su formulario S-1 ante la SEC, con un posible debut bursátil hacia finales de 2026 o inicios de 2027. (Reuters)

Anthropic, entre las empresas que alertan sobre ciberataques con IA

La preocupación por la ciberseguridad no es ajena a Anthropic. La compañía forma parte de un bloque de más de 100 empresas tecnológicas —entre ellas Google, OpenAI y Microsoft— que publicaron un documento conjunto para advertir que los ciberataques impulsados por IA ganarán sofisticación y pondrán en riesgo infraestructuras críticas.

El texto reclama a gobiernos e industria reforzar de inmediato la ciberdefensa a escala local, nacional e internacional.

El documento señala que la seguridad actual no será suficiente frente a las amenazas que se avecinan, y propone que los gobiernos financien la protección de servicios esenciales, amplíen programas de acceso seguro y faciliten a sectores críticos el acceso a herramientas de IA defensiva. Al mismo tiempo, encarga a las empresas de inteligencia artificial ofrecer modelos, financiación y capacitación con prioridad para quienes defienden infraestructura crítica con recursos limitados.

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