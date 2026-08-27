Cuba

“A mi familia, déjenla tranquila”, periodista exige cese de hostigamiento policial a sus parientes en Cuba

Un comunicador independiente publicó en redes sociales que agentes uniformados visitaron la vivienda de sus familiares y responsabilizó al régimen por cualquier acto de intimidación hacia su entorno

El periodista independiente vinculó la visita de dos agentes a su trabajo informativo y a su cobertura crítica del régimen cubano. (Cortesía: Redes sociales﻿)
El periodista independiente vinculó la visita de dos agentes a su trabajo informativo y a su cobertura crítica del régimen cubano. (Cortesía: Redes sociales﻿)
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El periodista independiente Yosmany Mayeta Labrada denunció este miércoles en sus redes sociales un episodio de hostigamiento contra su familia en Santiago de Cuba, señalando directamente a agentes de la Policía Nacional Revolucionaria y responsabilizando a la dictadura cubana por cualquier acto de intimidación.

La denuncia en la página de Facebook del comunicador alerta sobre la presencia de uniformados en la vivienda de sus familiares en el barrio de Altamira.

Según relató Mayeta Labrada, dos agentes vestidos de azul llegaron a la casa familiar en una motocicleta oficial y preguntaron presuntamente por una persona identificada como “Pedro Mayeta”. El periodista destacó en su postura que nadie en su círculo familiar lleva ese nombre, y que la familia Mayeta no es originaria de Altamira, sino del barrio Nuevo VistaAlegre.

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“En mi familia Mayeta, que además no es originaria de Altamira, no tengo conocimiento de ningún familiar llamado Pedro Mayeta, mucho menos de alguien con ese nombre que esté siendo buscado por la Policía”, precisó el comunicador radicado en Estados Unidos.

El periodista reclamó explicaciones sobre a quién buscaban los agentes, por qué lo buscaban y por qué fueron a la casa donde él vivió durante años. (Cortesía: Redes sociales)
El periodista reclamó explicaciones sobre a quién buscaban los agentes, por qué lo buscaban y por qué fueron a la casa donde él vivió durante años. (Cortesía: Redes sociales)

Mayeta Labrada denuncia hostigamiento policial y responsabiliza al régimen cubano

La situación ha generado inquietud entre los vecinos y allegados, quienes informaron a Mayeta Labrada sobre la presencia de los agentes y el interrogatorio realizado en la vivienda. Su hermano, quien reside en el inmueble pero no lleva el apellido Mayeta, aclaró a los oficiales que las autoridades conocen perfectamente quién vivía allí, haciendo referencia directa al propio periodista, y que ya no reside en ese lugar. “Las autoridades saben perfectamente quién residía en esa vivienda: Yosmany Mayeta Labrada, y conocen perfectamente que ya no vivo allí”, puntualizó el periodista.

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Mayeta Labrada responsabilizó públicamente al régimen cubano, al Partido Comunista provincial y a los órganos del Ministerio del Interior por cualquier acto de intimidación o represalia que pudiera dirigirse contra sus familiares, ya sea del lado materno o paterno. “Si buscan a alguien, que expliquen a quién buscan, por qué lo buscan y por qué llegan precisamente a la casa donde viví durante años”, exigió el reportero en su nota pública.

En su mensaje, el periodista hizo hincapié en que “la Policía santiaguera sabe dónde encontrar a personas denunciadas por robos, estafas y otros delitos que afectan directamente a los vecinos”, pero que, en contraste, se presentan en viviendas relacionadas con quienes critican públicamente al gobierno. “Muchas familias sienten que frente a esos casos se mira hacia otro lado, mientras aparecen agentes haciendo preguntas en viviendas vinculadas a quienes denunciamos públicamente a la dictadura”, agregó.

El periodista reclamó explicaciones sobre a quién buscaban los agentes, por qué lo buscaban y por qué fueron a la casa donde él vivió durante años. (Cortesía: Redes sociales)
El periodista reclamó explicaciones sobre a quién buscaban los agentes, por qué lo buscaban y por qué fueron a la casa donde él vivió durante años. (Cortesía: Redes sociales)

El comunicador solicitó que su familia no sea objeto de represalias a causa de su labor informativa. “Mi familia no tiene que pagar las consecuencias de mi trabajo periodístico”, reclamó. En su publicación, advirtió: “Cualquier nuevo episodio de este tipo contra mi entorno familiar será documentado, grabado cuando sea posible y denunciado públicamente en nuestra página. Lo mismo ocurrirá con cualquier persona que se preste para actos de intimidación u hostigamiento”.

Mayeta Labrada cerró su denuncia con un mensaje directo a las autoridades: “Si el objetivo es meter miedo, se equivocaron de familia y se equivocaron de Mayeta. A mi familia, déjenla tranquila. Si el problema es conmigo, mi nombre ustedes lo conocen muy bien y saben donde vivo”.

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