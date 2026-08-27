América Latina

Tres falsos sicarios y droga destinada a Australia: los casos detectados durante los operativos en Quito

La Policía desplegó nuevas intervenciones contra delitos violentos, extorsiones y tráfico de sustancias en la capital ecuatoriana

Durante el operativo se realizaron varias requisas.
Durante el operativo se realizaron varias requisas.
Guardar

Tres hombres que presuntamente se presentaban como sicarios para intimidar y robar a propietarios de vehículos fueron detenidos durante una serie de intervenciones policiales realizadas en Quito. El caso fue uno de los detectados durante el operativo Apolo 38, que también permitió localizar droga que habría sido preparada para enviarse a Australia y detener a sospechosos de extorsionar a comerciantes.

Las acciones se ejecutaron entre el 25 y el 26 de agosto, principalmente en los distritos La Delicia y Calderón, ubicados en el norte de la capital ecuatoriana. El balance general de la Policía Nacional registró 30 personas aprehendidas y otras 18 retenidas por asuntos migratorios.

PUBLICIDAD

Patricio Almendériz, comandante de la Policía del Distrito Metropolitano de Quito, informó en medios locales que 27 de los aprehendidos estuvieron relacionados con procedimientos por delitos como robo, tentativa de asesinato, sustancias sujetas a fiscalización y tenencia o porte de armas de fuego. La cifra forma parte del total de 30 aprehensiones posteriormente reportado por la institución.

Entre los casos investigados aparece una modalidad de robo basada en la intimidación. Según la versión policial, tres sospechosos buscaban acercarse a propietarios de vehículos y establecer inicialmente una relación de confianza. Después cambiaban su comportamiento y aseguraban ser sicarios. Mediante amenazas, obligaban a las víctimas a entregar dinero, teléfonos celulares y otras pertenencias.

PUBLICIDAD

Las intervenciones también alcanzaron a tres hombres investigados por presuntas extorsiones en el sur de Quito. En este caso, los sospechosos se identificaban ante sus víctimas como integrantes de una organización delictiva y exigían transferencias de dinero.

Uno de los aprehendidos durante el operativo Apolo 38.
Uno de los aprehendidos durante el operativo Apolo 38.

La amenaza consistía en posibles ataques contra las víctimas si estas se negaban a pagar. Los depósitos eran requeridos, según la Policía, a cambio de no atentar contra ellas y permitirles continuar desarrollando sus actividades económicas.

Hasta el 27 de agosto, las autoridades no habían informado públicamente los nombres de los seis sospechosos ni identificado a la organización criminal que algunos de ellos aseguraban representar. La información policial disponible tampoco establece que efectivamente fueran integrantes de los grupos con los que buscaban intimidar a sus víctimas.

Otro de los procedimientos estuvo relacionado con una posible ruta internacional de tráfico de drogas. Los agentes encontraron cinco kilogramos de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización que, de acuerdo con las investigaciones preliminares, pretendían ser enviados mediante servicios de courier hasta Australia.

La Policía calculó que la cantidad decomisada representaba alrededor de 50.000 dosis. El cargamento fue valorado en aproximadamente USD 11.375 dentro de Ecuador, mientras que su precio estimado en Australia alcanzaría USD 233.750, más de veinte veces su valoración local.

El balance de Apolo 38 incluyó además el decomiso de un arma de fuego y 20 armas blancas. Los agentes recuperaron o retuvieron ocho motocicletas, inmovilizaron un vehículo y encontraron 25 teléfonos celulares entre los indicios obtenidos durante las intervenciones.

Una de las armas decomisadas.
Una de las armas decomisadas.

Las autoridades reportaron asimismo la detección de más de 300.000 cigarrillos que habrían ingresado irregularmente a Ecuador por la frontera norte. La mercadería era transportada en un camión y fue valorada por la Policía en alrededor de USD 80.000.

Las operaciones forman parte del refuerzo de seguridad desplegado durante agosto en Quito. Entre el 3 y el 20 de ese mes, las autoridades reportaron 7.571 intervenciones y 461 aprehensiones en la capital. En esos procedimientos fueron incautados 6.587 kilogramos de sustancias sujetas a fiscalización, 53 armas de fuego, 451 municiones y 992 armas blancas.

Más de 4.000 integrantes de la Policía y las Fuerzas Armadas han participado en los controles implementados en distintos sectores de Quito, incluidos accesos y corredores viales. Apolo 38 continuó esa estrategia con operaciones dirigidas contra delitos contra la propiedad, hechos violentos, extorsiones, armas y tráfico de drogas.

Temas Relacionados

Seguridad Ecuador

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Copa Airlines solicita vuelos directos entre Panamá y Montería

La propuesta contempla tres frecuencias semanales y cerca de 3,500 asientos mensuales, pero todavía debe completar el proceso de autorización ante la Aeronáutica Civil de Colombia.

Copa Airlines solicita vuelos directos entre Panamá y Montería

El Salvador y Corea del Sur financiarán un centro de innovación con laboratorios en la Universidad de El Salvador

El acuerdo destina 9 millones de dólares no reembolsables para levantar y equipar en San Salvador un espacio con áreas de automatización, prototipado, fabricación digital y control de calidad durante cinco años

El Salvador y Corea del Sur financiarán un centro de innovación con laboratorios en la Universidad de El Salvador

Dos buques de guerra de Estados Unidos llegaron a Ecuador en medio de operaciones contra el narcotráfico

El USS San Antonio y el destructor USS Gridley operaban juntos en el Pacífico oriental antes de alcanzar la costa ecuatoriana

Dos buques de guerra de Estados Unidos llegaron a Ecuador en medio de operaciones contra el narcotráfico

Caso Cerimedo: suspenden la declaración de Nadia Beller tras su pedido de ser testigo protegido

La comparecencia debía realizarse ayer en Santa Cruz, pero fue suspendida tras la presentación de un memorial por parte de la testigo

Caso Cerimedo: suspenden la declaración de Nadia Beller tras su pedido de ser testigo protegido

En Guatemala, el Hospital Roosevelt atiende a 100 nuevos pacientes con cáncer al mes y amplía sus servicios

Las autoridades del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social informaron que la unidad reforzó personal, extendió turnos y aumentó compras de fármacos para responder al incremento de la demanda registrada en los últimos años

En Guatemala, el Hospital Roosevelt atiende a 100 nuevos pacientes con cáncer al mes y amplía sus servicios
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Temblor hoy en Perú EN VIVO: últimos sismos, epicentro y reporte del IGP del 27 de agosto de 2026

Temblor hoy en Perú EN VIVO: últimos sismos, epicentro y reporte del IGP del 27 de agosto de 2026

Reforma pensional de Petro avalada por la Corte Constitucional tiene más de 100 demandas: podría tener problemas para entrar en vigencia

Muicle, la planta medicinal que crece en Guerrero y Michoacán y que pocos conocen fuera de la región

Gobierno de Abelardo de la Espriella le anunció al BID el retiro del hijo de Roy Barreras como representante de Colombia: esta es la carta

Atlas en peligro de perder a Hernán Crespo por culpa de River Plate: ¿Se repite la historia de Fernando Gago con Chivas?

DEPORTES

Eduardo Coudet se va de River: esta tarde se anunciará su salida en conferencia de prensa

Eduardo Coudet se va de River: esta tarde se anunciará su salida en conferencia de prensa

San Lorenzo dio a conocer las cifras de la venta de Orlando Gill al fútbol francés

Los llamativos posteos de dos jugadores separados del plantel de River Plate tras la eliminación de la Copa Sudamericana

En vivo: el sorteo de la Fase de Liga de la Champions League

El video que compartió la F1 con las maniobras más destacadas de Franco Colapinto tras su continuidad en Alpine: “Esperen más de esto”

ENTRETENIMIENTO

Jennifer Garner contó las consecuencias del éxito repentino: “Se pierden años de vida cuando te vuelves famoso”

Jennifer Garner contó las consecuencias del éxito repentino: “Se pierden años de vida cuando te vuelves famoso”

Así luce hoy Rizzo de ‘Vaselina’ a los 82 años: Stockard Channing reaparece tras vivir una “reclusión feliz” lejos de Hollywood

“Tuve la bendición de tener un hermano como él”: Vin Diesel homenajeó a Paul Walker en una proyección especial por los 25 años de Rápidos y furiosos

La película biográfica de Ozzy Osbourne ya está en busca de su protagonista

Kylie Jenner desea volver a operarse los senos: “Los quiero más grandes”