Mercados: bajan las acciones argentinas, mejoran los bonos y cede el riesgo país

Los títulos tecnológicos le dan empuje positivo a los negocios de Wall Street.

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Los índices de Wall Street negocian con ganancias este jueves, con la directriz que aporta el balance del gigante tecnológico Nvidia, que gana 7% y se consolida como la compañías más valiosa por capitalización bursátil, al superar otra vez los 5 billones de dólares de valor en bolsa.

Dicho impulso no llega a contagiar plenamente a los activos argentinos. Mientras la Bolsa porteña toma ligeras ganancias tras cinco sesiones consecutivas de suba, los títulos públicos exhiben una mejora que contribuye a reducir el riesgo país y acercarlo otra vez al piso de 500 puntos.

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A las 11:50 horas, el índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires recorta 0,9% en pesos, a 2.996.000 puntos. Entre los ADR y acciones de compañías argentinas que son negociados en dólares en Nueva York ofrecen mayoría de bajas. En los extremos destacan el rebote de Globant (+3,7%) y Satellogic (+3,6%), y la baja de Adecoagro (-3,5%) y Banco Supervielle (-3,3%).

Fuente: Rava Bursátil-precios en dólares (actualizado a las 11:50 horas)

“Técnicamente, se interrumpió la baja que se inició el 23 de julio y se continuó por cuatro semanas seguidas con la reacción y reversión en ‘V’”, afirmó Jorge Fedio, analista técnico de Clave Bursátil.

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Los bonos soberanos en dólares -Bonares y Globales- recuperaban un 0,2% en promedio, tendencia que contribuye a reducir el riesgo país de JP Morgan en ocho unidades para la Argentina, en los 512 puntos básicos.

En el plano local pesa “la nueva licitación de instrumentos en pesos” del tesoro esta tarde, que “involucra vencimientos por $14 billones y la oferta incluye Letras cortas y títulos CER, pero excluye al bono AO29 para evitar convalidar su rendimiento cercano a 10%. En dólares, el bono AO27 rinde 4,5% con vencimiento en la semana posterior a las elecciones de octubre de 2027, mientras que el AE38 supera un retorno del 10%”, precisaron los analistas de Rava Bursátil.

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En los EEUU, “la inflación más firme y la solidez del consumo reforzaron la cautela sobre la política monetaria, mientras los resultados y la guía de Nvidia renovaron la confianza en el gasto en infraestructura tecnológica”, indicó Cohen Aliados Financieros.

“Nvidia ha presentado un trimestre bastante positivo en sus resultados financieros, registrando un beneficio por acción (BPA) ajustado de USD 2,22 frente a los USD 2,08 proyectados, y alcanzando ingresos récord de USD 96.221 millones (un crecimiento interanual del +106%), superando holgadamente los USD 91.900 millones estimaciones del mercado”, señaló Felipe Mendoza, analista de mercados de EBC Financial Group.

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Los precios del petróleo subían cerca de 1%, mientras los inversores sopesan las perspectivas de avances en la reapertura del estrecho de Ormuz y los riesgos más generales relacionados con el suministro en Oriente Medio.

Los futuros del crudo Brent del Mar del Norte avanzaban 1,5%, a USD 89,18 el barril con entrega en octubre, mientras que el crudo intermedio de Texas en los EEUU 0,8%, a USD 82,92 el barril.

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“Si el Estrecho de Ormuz se reabriera de forma más completa, sería posible una nueva caída del crudo, pero es poco probable que el mercado descontara de la noche a la mañana un retorno completo a los niveles previos al conflicto”, afirmó a Reuters Tim Waterer, analista jefe de mercados de KCM.

“El mayor riesgo en estos momentos es que el optimismo en torno a un acuerdo resulte prematuro y las negociaciones se estanquen o se rompan de nuevo. Eso volvería a introducir rápidamente una prima de riesgo en los precios”, agregó.

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El primer ministro de Qatar viajará a Irán durante el día para reanudar las conversaciones diplomáticas destinadas a poner fin al conflicto de Estados Unidos e Israel con Irán, que dura ya casi seis meses y que ha cerrado de facto el Estrecho de Ormuz, ruta vital para las exportaciones energéticas del Golfo Pérsico.

La visita se produce en medio de una tregua en los combates, pero sin que se vislumbre ningún avance diplomático. Ambas partes están en desacuerdo sobre el control del estrecho, que Teherán ha utilizado como moneda de cambio.

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