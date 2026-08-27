Esto opinan los expertos del acuerdo multimillonario de Meta para proteger a los adolescentes en redes sociales

Meta acordó pagar más de 17 mil millones de dólares y aceptar nuevas restricciones para adolescentes en Instagram y Facebook en un caso iniciado por 47 estados, el Distrito de Columbia y varios territorios de Estados Unidos.
La demanda presentada en 2023 acusaba a la compañía de Mark Zuckerberg de haber diseñado sus plataformas para volverlas adictivas para los adolescentes. El acuerdo fija, si recibe aval judicial, un límite de dos horas diarias de uso, prohíbe la navegación nocturna y bloquea las notificaciones durante el horario escolar.
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Esta resolución puede alterar el diseño de las redes sociales y de otras plataformas digitales si el juez federal la aprueba. Otro punto clave es que podría arrastrar a competidores como TikTok a adoptar controles similares.
Parte de ese impacto futuro está atado a una condición específica: cerca de 5 mil millones de dólares del monto total dependen de que otros competidores aporten miles de millones e implementen medidas parecidas para usuarios adolescentes. El pacto llegó menos de dos semanas después de que comenzara el juicio.
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En este sentido, la discusión entre expertos en tecnología, abogados y analistas no gira sobre si habrá cambios, sino sobre su alcance real. Para unos, Meta redujo un riesgo judicial enorme con un costo manejable; para otros, el pacto abre una vía concreta para imponer estándares de seguridad a toda la industria.
Qué dicen los expertos sobre el acuerdo multimillonario que hizo Meta
Ari Cohn, abogado especializado en la Primera Enmienda en Chicago, definió el arreglo como una “jugada comercial astuta, pero terrible para la libertad de expresión”. Sostuvo que la empresa intenta una “captura regulatoria” al promover restricciones que espera ver replicadas por rivales de gran tamaño.
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La objeción de Cohn apunta a que el acuerdo resuelve una disputa con fiscales generales, pero puede ayudar a fijar un estándar de mercado. Si otras plataformas digitales se suman, la decisión dejaría de ser un ajuste interno de Meta para convertirse en una referencia para el sector.
Por su parte, Jonathan Turley, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad George Washington, cuestionó el volumen real de la compensación. En X escribió que “los 16.000 millones de dólares son un poco como dinero de Monopolio” y afirmó que Meta evitó daños potencialmente mucho mayores mientras incorporaba cambios que, a su juicio, ya estaban en marcha.
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Turley añadió que las nuevas protecciones para menores pueden no durar. “La tecnología es muy popular y accesible como para crear un verdadero cortafuegos”, escribió. “La responsabilidad seguirá recayendo sobre los padres”.
Jason Kint, director ejecutivo de Digital Content Next, situó el caso en una escala más amplia. En X señaló que “16 mil millones de dólares significa que Meta/Facebook/Instagram se acercan ahora a los 25 mil millones de dólares en acuerdos extrajudiciales relacionados con abusos contra la protección del consumidor”.
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Cuáles dudas hay sobre los controles a menores por parte de Meta
Uttara Ananthakrishnan, profesora asociada de sistemas de información en la Universidad de Washington, dijo a Business Insider que no le sorprendería ver a YouTube y TikTok anunciar restricciones semejantes en los próximos días.
La académica, autora de varios trabajos sobre las cualidades adictivas de TikTok, recibió con buenos ojos las medidas, pero expresó reservas sobre su eficacia.
“Meta no tiene muy buena reputación en cuanto a la aplicación de sus propias políticas”, dijo. Su escepticismo se apoya, según explicó, en antecedentes como la prohibición de redes sociales para adolescentes en Australia, que en gran medida no logró mantener a los usuarios jóvenes fuera de las plataformas.
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Para Ananthakrishnan, el problema principal será la verificación y el cumplimiento. “Hacer cumplir la ley va a ser muy difícil”, dijo. “Un joven de 16 o 18 años con ganas de hacerlo simplemente usará una VPN, iniciará sesión desde las cuentas de sus padres o lo que sea”.
Asimismo, Gary Marcus, investigador y escritor de tecnología, tomó la posición opuesta en cuanto al efecto del acuerdo. En X dijo que espera que X, TikTok y otras plataformas adopten las mismas restricciones para adolescentes, que incluyen controles de contenido más estrictos, controles parentales más sólidos y directos, y límites a herramientas como los filtros de belleza y los “me gusta” visibles.
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