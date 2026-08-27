Cultura

Un Mondrian saldrá a subasta en Londres y aspira a recaudar USD 40 millones

"Composition III", una obra de 1920 nunca antes vendida y ausente del circuito público durante 25 años, será ofrecida por Christie's en octubre

Pintura con cuadrados y rectángulos de colores en marco blanco, colgada en una pared junto a una cartela con texto.
"Composition III" (1920), de Piet Mondrian, saldrá a subasta en Londres y aspira a recaudar 34 millones de euros (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Un cuadro de Piet Mondrian realizado en 1920 con el título Composition III saldrá a la venta este próximo otoño en Londres, en una subasta organizada por la casa Christie’s.

La subasta, que se cerrará el 14 de octubre, aspira a recaudar por este cuadro una cifra de entre 20 y 30 millones de libras (27-40 millones de dólares).

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Mondrian
Piet Mondrian, pintor neerlandés (1872–1944) considerado uno de los pioneros del arte abstracto del siglo XX y creador del neoplasticismo

Composition III es uno de los ejemplos más característicos del llamado neoplasticismo de Mondrian, y consiste en una serie de cuadrados y rectángulos de diferentes tamaños, algunos coloreados con tonos uniformes y separados por claras líneas negras.

Christie’s destaca que esta obra no ha salido nunca antes a la venta, y que durante 25 años tampoco ha sido expuesta en público, lo que puede avivar el interés del mercado.

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Una mujer observa el vestido "Hommage a Piet Mondrian" del diseñador Yves Saint Laurent, expuesto junto al cuadro "Composition en rouge, bleu et blanc II" de Mondrian, como parte de la exposición "Yves Saint Laurent Aux Musees", en el Centro Pompidou, en París, Francia, el 25 de enero de 2022 (REUTERS/Sarah Meyssonnier)
Una mujer observa el vestido "Hommage a Piet Mondrian" del diseñador Yves Saint Laurent, expuesto junto al cuadro "Composition en rouge, bleu et blanc II" de Mondrian, como parte de la exposición "Yves Saint Laurent Aux Musees", en el Centro Pompidou, en París, Francia, el 25 de enero de 2022 (REUTERS/Sarah Meyssonnier)

Siendo el año 1920 uno de los ‘picos’ de la carrera de Mondrian, varias de sus obras realizadas ese año se encuentran en destacados museos de reconocida fama mundial como el MoMA neoyorquino o la Tate de Londres.

Pese al valor estimado de la tela, Composition III no será la más cara de las producidas por Mondrian: el récord lo tiene Composition II, vendida en 2022 en Nueva York por 51 millones de dólares; tres años después, otra obra del mismo estilo se acercó a esa cifra al venderse por 47,6 millones de dólares, también en Nueva York.

Fuente: EFE

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