Política

Javier Milei visitará Misiones, una de las provincias que La Libertad Avanza busca pintar de violeta en 2027

El Presidente participará de un evento el próximo viernes, en medio de la crisis política del oficialismo local. Los nombres para pelear por la Gobernación

El presidente Javier Milei visitará Misiones el próximo viernes
El presidente Javier Milei visitará Misiones el próximo viernes
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Javier Milei visitará el próximo viernes la provincia de Misiones por primera vez desde que llegó a la Presidencia para participar de la 47° Convención Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (Iaef). Su llegada se dará en medio de la crisis política en el oficialismo local, aunque no está previsto un encuentro con el gobernador Hugo Passalacqua.

Fuentes de La Libertad Avanza indicaron a Infobae que, por ahora, se trata de un “evento privado” en el que participará el Presidente. “No hay actividad política aparte, por ahora. Estamos tratando de organizar algo con la gente”, consignaron. En la dirigencia local hay expectativa por un encuentro con el líder libertario.

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En tanto, en el gobierno misionero precisaron a este medio que, hasta el momento, no está previsto que Passalacqua tenga un cara a cara con Milei. “No hay agenda por fuera del evento”, puntualizaron. “A lo sumo, el gobernador y Milei se cruzarán en el marco de la actividad”, añadieron.

La programación indica que el mandatario tendrá a cargo el acto de cierre que se realizará ese viernes a las 18.15.

Hugo Passalacqua a la izquierda y Carlos Rovira a la derecha, separados por una grieta vertical sobre un fondo beige.
Los dirigentes Hugo Passalacqua y Carlos Rovira rompieron su sociedad política en Misiones

Está anunciada la participación de otros gobernadores. Alfredo Cornejo (Mendoza); Raúl Jalil (Catamarca) y Gustavo Valdés (Corrientes) figuran en la lista. Todos ellos participarán de un panel denominado “El rol de las provincias en la transformación competitiva del país”.

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Asimismo, se anunció que varios integrantes del Gabinete estarán presentes. Entre ellos los ministros de Economía, Luis Caputo y de Desregulación, Federico Sturzenegger. El Canciller Pablo Quirno y el vicepresidente del Banco Central, Vladimir Werning figuran en la grilla.

Las actividades, que comenzarán el jueves 3, contemplan exposiciones de varios empresarios. Entre ellos Jorge Britos (Banco Macro), Pablo Mainarid (Arcor) y Martín Rapallini, presidente de la UIA.

La política local también estará presente en la actividad. El diputado nacional libertario, Diego Hartfield, y el senador nacional PRO, Martín Goerling, también tendrán su espacio en las jornadas.

Qué panorama espera a Milei

Tras los buenos resultados en las legislativas de 2025, LLA aspira a colocar un libertario en la Gobernación el año próximo y terminar con más de 25 años de gobierno de un mismo signo. En las provinciales del año pasado, el partido violeta fue la segunda fuerza. En las nacionales, se impuso con claridad.

Estos guarismos dispararon una crisis en el oficialismo misionero que terminó partido. El Frente Renovador de la Concordia, dejó de ser un frente. Passalacqua rompió con el hombre fuerte del espacio, Carlos Rovira, y se quedó con el poder institucional. Fue el fin de casi tres décadas de un esquema donde la administración del Estado provincial y la política se manejaban en despachos separados.

Karina Milei Martín Menem en Misiones La Libertad Avanza
La Escuela de Dirigentes impulsa formación política, institucional y técnica que inauguró Karina Milei en Misiones

En el espectro libertario, dos candidatos aparecen como los posibles postulantes a la gobernación. Uno es Hartfield. El otro es Adrián Núñez, presidente de LLA Misiones y legislador provincial.

Misiones está en el foco libertario. Karina Milei, Secretaria General de la Presidencia y titular de LLA Nacional, y Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados y vice de la fuerza, visitaron la provincia en julio pasado. Pusieron en marcha una escuela de formación de dirigentes cuyo objetivo es generar cuadros para afrontar una eventual administración provincial.

El evento

La 47° convención del Iaef tendrá el lema “Argentina: de la estabilidad al crecimiento. Cómo generar competitividad sostenida”. El encuentro es considerado uno de los más importantes de su tipo. Allí se dan cita año a año los principales actores de los sectores público y privado del país.

La apertura se realizará el jueves 3 a las 15. Estará a cargo de Pablo Miedziak, presidente de la entidad.

Antes, habrá un cocktail - buffet en las terrazas del hotel. Los participantes de la convención también conocerán las exuberancias de la tierra colorada. Habrá excursiones de navegación a las Cataratas del Iguazú y recorrerán parte del Parque Nacional donde se encuentran.

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