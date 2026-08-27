Campaña en Brasil: Flávio Bolsonaro prometió un tren que una las capitales del empobrecido noreste del país

El candidato presidencial y senador brasileño Flávio Bolsonaro, junto al candidato a gobernador de Río de Janeiro, Douglas Ruas, durante un acto de campaña (REUTERS/Pilar Olivares)

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El senador Flávio Bolsonaro, principal candidato de la oposición en las elecciones presidenciales de octubre, anunció la propuesta de construir un tren que una las nueve capitales de la región noreste de Brasil.

El hijo del ex mandatario Jair Bolsonaro continúa su campaña en Alagoas, uno de los estados que integran el noreste, una zona caracterizada por el déficit de infraestructura y considerada bastión tradicional de la izquierda.

Flávio, quien se ubica en el segundo lugar de las encuestas de intención de voto, sigue de cerca al actual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva. Durante un acto en Arapiraca, aseguró que, de resultar electo, “mirará al noreste” porque, según sus palabras, “siempre ha sido relegado”.

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El senador propuso una línea ferroviaria que iría desde Salvador de Bahía hasta São Luís de Maranhão, pasando por Fortaleza y Recife, con una extensión estimada de 3.000 kilómetros.

“Servirá, obviamente, para el desplazamiento de las personas, pero también para los turistas, al conectar todas las capitales”, señaló el candidato del Partido Liberal (PL).

Lula da Silva y Flávio Bolsonaro (REUTERS/Adriano Machado)

A sus 45 años, Flávio sostuvo que “los casi 20 años de gobiernos del Partido de los Trabajadores (PT)”, liderados por Lula, no han cumplido con las promesas de desarrollo para el noreste.

En contraste, mencionó iniciativas implementadas durante la presidencia de su padre (2019-2022).

“Brasil será grande de verdad, cuando el noreste sea grande”, expresó el hijo mayor del ex jefe de Estado.

El noreste, región natal de Lula, ha representado el principal bastión electoral del PT en las últimas décadas.

En la segunda vuelta de las elecciones de 2022, Lula obtuvo el 70% de los votos en el noreste, frente al 30% alcanzado por Jair Bolsonaro, actualmente bajo arresto domiciliario y condenado a 27 años de prisión por organizar un golpe de Estado tras su derrota electoral.

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La contundente victoria en el noreste resultó fundamental para que Lula regresara a la Presidencia, pese a haber perdido en el norte, centro-oeste, sur y sureste del país.