Trump vuelve a plantear el cambio de nombre del Lago Ontario por “Lago América” en medio de la tensión con Canadá

El presidente de Estados Unidos propuso rebautizar el lago Ontario como “lago América” durante una intervención en la que mostró el cambio sobre un mapa.

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, difundió en las últimas horas un video en Instagram en el que propone reemplazar el nombre del Lago Ontario por Lago América.

El mensaje surge en plena escalada de tensiones comerciales entre Estados Unidos y Canadá, tras la ruptura de negociaciones y la entrada en vigor de aranceles recíprocos.

En la grabación, Trump afirma que “el Lago Ontario ya no existe” y “ahora se llamará Lago América”. Explica que “todo lo que se necesita es un buen bolígrafo y un poco de ingenio” para formalizar el cambio.

El presidente ya había difundido mensajes similares en sus redes sociales, acompañando sus declaraciones con una imagen editada en la que el nombre “Lago Ontario” aparece tachado y reemplazado por “Lago América”.

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La publicación coincide con la aplicación de aranceles del 50% de Estados Unidos a bienes canadienses por USD 20.000 millones y con la respuesta de Canadá, que aplicará gravámenes equivalentes a partir del 8 de septiembre.

Donald Trump difundió en Instagram un video en el que propone reemplazar el nombre del Lago Ontario por Lago América. (REUTERS/Jonathan Ernst)

No es la primera vez que Trump impulsa un cambio de nombre con impacto político. En 2025, el presidente ya había impulsado el cambio de nombre del Golfo de México a Golfo de América en documentos federales estadounidenses, aunque la comunidad internacional mantuvo la denominación tradicional.

¿Por qué hay una disputa comercial entre Estados Unidos y Canadá?

La publicación del video de Trump ocurre en el contexto de una escalada comercial que comenzó tras el fracaso de negociaciones bilaterales. Estados Unidos impuso aranceles del 50% a productos canadienses, incluidos bienes de la industria automotriz, el acero, la agricultura y otros sectores estratégicos. En respuesta, el primer ministro canadiense, Mark Carney, anunció aranceles equivalentes sobre productos estadounidenses, entre ellos acero, lácteos, electrodomésticos y maquinaria agrícola.

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El volumen del comercio bilateral es alto y las medidas impactan en sectores estratégicos para ambas economías. La falta de acuerdo representa una ruptura en la cooperación histórica y genera incertidumbre en la industria y en los trabajadores de ambos países.

¿Quién administra el Lago Ontario y cuál es su importancia?

El Lago Ontario es el más pequeño de los cinco Grandes Lagos. Su superficie se reparte entre Estados Unidos, en el estado de Nueva York, y Canadá, en la provincia de Ontario. La gestión del lago está regulada por la Comisión Conjunta Internacional y el Acuerdo de Calidad del Agua de los Grandes Lagos, organismos responsables del uso y la protección ambiental.

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Las normas internacionales determinan que ningún país puede modificar unilateralmente el nombre del lago para acuerdos o mapas conjuntos. De concretarse, el cambio propuesto por Trump solo se aplicaría en documentos federales de Estados Unidos. Para la comunidad internacional y Canadá, la denominación se mantendría como Lago Ontario.

Trump afirmó que el cambio de Lago Ontario a Lago América puede formalizarse con una firma presidencial y aplicarse en documentos y mapas oficiales de Estados Unidos. (Keito Newman/The Canadian Press vía AP)

¿Cómo reaccionó Canadá ante la propuesta de cambiar el nombre del Lago Ontario?

El ministro de Comercio de Canadá, Dominic LeBlanc, informó a CNN que el gobierno canadiense decidió no responder a las publicaciones del presidente estadounidense y que se enfocará en la aplicación de aranceles equivalentes y en la defensa de sus intereses comerciales.

El primer ministro Mark Carney acusó al gobierno de Estados Unidos de intentar influir en la política lingüística de Quebec, un señalamiento que Trump negó públicamente. El presidente estadounidense también criticó al premier de Ontario, Doug Ford, por mantener políticas que considera desfavorables para la industria estadounidense.

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Canadá informó que no responderá a cada publicación de Trump y priorizará la aplicación de aranceles equivalentes desde el 8 de septiembre. (Adrian Wyld/The Canadian Press vía AP, Archivo)

¿Qué puede pasar con el nombre oficial del Lago Ontario?

El futuro de la denominación oficial del lago dependerá de la política de Estados Unidos en el ámbito interno y de las decisiones de los organismos internacionales encargados de los Grandes Lagos. Trump puede disponer el uso de Lago América en documentos federales, pero la denominación internacional seguirá siendo Lago Ontario en acuerdos y mapas globales.

La controversia podría continuar mientras no se alcance un acuerdo comercial y persistan los gestos simbólicos.