Dólar hoy en vivo: a cuánto operan todas las cotizaciones minuto a minuto este jueves 27 de agosto

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El titular de ARBA planteó en la UIA la necesidad de una reforma tributaria Cristian Girard argumentó ante industriales de todo el país la necesidad crecer para poder avanzar hacia una reforma tributaria nacional que reduzca distorsiones, fortalezca los impuestos directos y brinde previsibilidad al sector privado durante el proceso de transición

Cuántos salarios se necesitan para pagar un metro cuadrado de construcción en la Argentina El costo relativo de la construcción en el país varió de forma significativa en los últimos años, con una tendencia clara desde la asunción de Milei

El Mercosur y Vietnam comenzaron negociaciones con vistas a un acuerdo comercial Las delegaciones mantuvieron un primer encuentro en Buenos Aires para avanzar en un convenio de preferencias arancelarias. Argentina lidera las conversaciones técnicas