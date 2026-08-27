Dólar hoy en vivo: a cuánto operan todas las cotizaciones minuto a minuto este jueves 27 de agosto

¿A cuánto se vende el dólar en bancos?
El dólar al público es negociado este jueves a $1.535 para la venta en el Banco Nación, un precio récord nominal. El BCRA informó que en las entidades financieras el dólar minorista promedió $1.533,11 para la venta y $1.481,61 para la compra.
La Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto de Inocencia Fiscal II, con el que el Gobierno busca ampliar el régimen creado en diciembre para facilitar la formalización de ahorros fuera del sistema y captar parte de los cerca de USD 179 mil millones que, según el oficialismo, podrían orientarse a inversión y actividad económica. Tras la aprobación del proyecto, el presidente Javier Milei publicó un mensaje en sus redes sociales.
Tras la aprobación del proyecto de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA) en Diputados, la oposición le exigió al oficialismo remover un artículo que permite a la autoridad monetaria utilizar las reservas como respaldo para tomar deuda. Sin embargo, el reclamo opositor no prosperó y terminó aprobándose.
La operatoria cambiaria de este miércoles dio cuenta de la estrategia oficial para el corto plazo, con un dólar que exhibió una ligera suba o gradual deslizamiento, para consolidar en agosto una marcha más apegada a la inflación, tendencia parcialmente regulada con menores compras del BCRA en el mercado para evitar una presión extra para la cotización.
El BCRA compró USD 61 millones
El Banco Central compró el miércoles USD 61 millones en el mercado spot, el 8,9% de la oferta privada. Las reservas internacionales brutas de la entidad resignaron USD 129 millones, a USD 50.783 millones, dado el descenso de 1,1% en el precio del oro, a USD 4.644,10 la onza.