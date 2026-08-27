Economía

Dólar hoy en vivo: a cuánto operan todas las cotizaciones minuto a minuto este jueves 27 de agosto

El billete al público sigue a $1.535 para la venta en el Banco Nación, un máximo nominal. El blue es negociado a $1.555. El Banco Central compró ayer USD 61 millones en el mercado

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13:16 hsHoy

¿A cuánto se vende el dólar en bancos?

El dólar al público es negociado este jueves a $1.535 para la venta en el Banco Nación, un precio récord nominal. El BCRA informó que en las entidades financieras el dólar minorista promedió $1.533,11 para la venta y $1.481,61 para la compra.

13:15 hsHoy

Javier Milei celebró la media sanción de Inocencia Fiscal II: "Nuevo paso en el camino hacia la libertad"

Desde su cuenta en X, el mandatario agradeció el respaldo legislativo tras una sesión maratónica donde el proyecto fue aprobado con 139 votos

Javier Milei celebró en X la media sanción de Inocencia Fiscal II en la Cámara de Diputados
Javier Milei celebró en X la media sanción de Inocencia Fiscal II en la Cámara de Diputados

La Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto de Inocencia Fiscal II, con el que el Gobierno busca ampliar el régimen creado en diciembre para facilitar la formalización de ahorros fuera del sistema y captar parte de los cerca de USD 179 mil millones que, según el oficialismo, podrían orientarse a inversión y actividad económica. Tras la aprobación del proyecto, el presidente Javier Milei publicó un mensaje en sus redes sociales.

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13:14 hsHoy

Uso de las reservas: qué dice el polémico artículo que cuestionó la oposición en el debate por la reforma del BCRA

Luego de la media sanción del proyecto para modificar la Carta Orgánica de la autoridad monetaria en Diputados, legisladores opositores pidieron que quite un artículo vinculado a la utilización de las tenencias del Central

Diputados le dio media sanción al proyecto para modificar la Carta Orgánica del BCRA. (REUTERS/Irina Dambrauskas)
Diputados le dio media sanción al proyecto para modificar la Carta Orgánica del BCRA. (REUTERS/Irina Dambrauskas)

Tras la aprobación del proyecto de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA) en Diputados, la oposición le exigió al oficialismo remover un artículo que permite a la autoridad monetaria utilizar las reservas como respaldo para tomar deuda. Sin embargo, el reclamo opositor no prosperó y terminó aprobándose.

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13:13 hsHoy

El dólar subió por cuarta rueda consecutiva y se consolida por encima de los 1.500 pesos

El tipo de cambio oficial alcanzó un nuevo máximo nominal de $1.514 con un importante monto operado de casi USD 700 millones. Al público subió a $1.535 en el Banco Nación

El dólar mayorista sube 2% en lo que va de agosto.
El dólar mayorista sube 2% en lo que va de agosto.

La operatoria cambiaria de este miércoles dio cuenta de la estrategia oficial para el corto plazo, con un dólar que exhibió una ligera suba o gradual deslizamiento, para consolidar en agosto una marcha más apegada a la inflación, tendencia parcialmente regulada con menores compras del BCRA en el mercado para evitar una presión extra para la cotización.

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13:12 hsHoy

El BCRA compró USD 61 millones

El Banco Central compró el miércoles USD 61 millones en el mercado spot, el 8,9% de la oferta privada. Las reservas internacionales brutas de la entidad resignaron USD 129 millones, a USD 50.783 millones, dado el descenso de 1,1% en el precio del oro, a USD 4.644,10 la onza.

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