Propinas para robots: la polémica detrás de la automatización en bares y cafeterías

Robots en bares piden propina en pantalla y abren un debate sobre quién se queda con el dinero - crédito Archivo Infobae

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La llegada de robots a bares y cafeterías está transformando la experiencia de pedir una bebida, pero también ha encendido un debate global: ¿tiene sentido dejar propina a una máquina?

Lo que parecía una rareza tecnológica en lugares como Las Vegas y Nueva York se está expandiendo hacia otras ciudades y países, impulsando preguntas sobre el futuro laboral, la justicia salarial y la ética de la automatización en el sector servicios.

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El fenómeno de las propinas para robots desafía las reglas tradicionales de la industria y refleja las tensiones entre innovación, reconocimiento y transparencia. Hoy, la decisión de dejar o no una propina a un robot comienza a definir nuevas normas en un sector marcado por la búsqueda de eficiencia y la digitalización acelerada.

Bares con brazos robóticos convierten la novedad en experiencia, pero al cerrar el pago aparece la solicitud de gratificación, un choque cultural que reabre discusiones sobre salarios bajos, ética de la automatización y el rol del consumidor en la economía digital - REUTERS/Issei Kato

Robótica y propinas: una zona gris en la economía digital

Cómo fue registrado en un artículo de la BBC, en bares como The Tipsy Robot en Las Vegas, los brazos robóticos que preparan cócteles son parte del atractivo. Sin embargo, tras finalizar el pedido, las pantallas digitales suelen pedir una propina, incluso cuando no interviene personal humano en la entrega.

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Según representantes de estos locales, el dinero recaudado se reparte entre los trabajadores, pero no existe una normativa clara que lo garantice.

La profesora asociada Holona Ochs, de la Universidad de Lehigh y coautora del libro “Gratuity”, advierte que la falta de una regulación específica sobre las propinas en sistemas automatizados genera incertidumbre, ya que no siempre queda claro si el dinero recaudado beneficia realmente a los empleados o es retenido por las empresas.

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Pantallas y terminales normalizan pedidos de gratificación con porcentajes sugeridos cada vez más altos, lo que algunos clientes perciben como “chantaje emocional”, mientras la motivación clásica de premiar atención personal pierde sentido frente a sistemas robotizados - EFE/EPA/DANIEL IRUNGU

Esta falta de transparencia plantea dudas sobre quién se ve favorecido y quién asume el costo en el nuevo escenario de la automatización en el sector servicios.

Cultura de la propina, automatización y el dilema del cliente

El debate es especialmente intenso en Estados Unidos, donde la propina es una parte esencial del ingreso de los empleados y permite a las empresas mantener salarios base bajos. En este contexto, la proliferación de terminales digitales y la normalización de la solicitud de propinas han dado origen a lo que muchos consumidores describen como “chantaje emocional”, con porcentajes sugeridos cada vez más altos y en servicios automatizados.

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El vacío legal sobre quién recibe realmente el dinero se agrava cuando la máquina es la que solicita la propina. La administración Trump, según señala Ochs, dificultó que los empleados presenten reclamaciones sobre problemas con las propinas, y si los empleadores se quedan con el dinero dado a los robots, es difícil de rastrear o denunciar.

¿Propinas a robots o a personas? El dilema ético y psicológico

La profesora Katerina Berezina, de la Universidad de Misisipi, estudia la tecnología en el sector hotelero y matiza que la automatización no es necesariamente negativa para los trabajadores. Según Berezina, el atractivo de los robots puede crear nuevos empleos y oportunidades, aunque advierte que la clave está en la intención y la ejecución: “La moralidad depende de cómo se implemente la tecnología y de quién se beneficie realmente”.

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Investigadores señalan que, sin estándares verificables, es difícil rastrear si el dinero se reparte al personal o se retiene, un vacío que impacta en trabajadores y usuarios y que podría definir nuevas normas para la restauración en la era automatizada - (Imagen ilustrativa Infobae)

El fenómeno de las propinas para robots refleja una crisis más profunda: la escasez de mano de obra, la presión por reducir costos y la búsqueda de eficiencia con inteligencia artificial. Algunos grupos, como One Fair Wage, denuncian que la automatización es una excusa para mantener salarios bajos y perpetuar la precarización laboral en la industria.

Para otros expertos los robots pueden complementar el trabajo humano y mejorar la experiencia del cliente sin desplazar a los empleados, siempre que las empresas actúen con integridad. El futuro dependerá de la respuesta de los consumidores: si la práctica se percibe como injusta, es probable que las empresas ajusten sus políticas o abandonen la idea.

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La expansión de las propinas para robots es un síntoma de la transformación de la economía digital y la tensión entre innovación y equidad. Mientras la tecnología redefine el trabajo y la interacción social, la decisión de dejar una propina, o no, se convierte en una declaración sobre el valor del servicio y la justicia en la era de la automatización.