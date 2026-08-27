Día de la Radio en Argentina: ¿por qué se celebra cada 27 de agosto?

El 27 de agosto se conmemora en Argentina el Día de la Radio por la primera transmisión de la radiodifusión nacional (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Día de la Radio en Argentina se celebra cada 27 de agosto en homenaje al inicio de la radiodifusión en el país y al impacto que ese medio tuvo después en la vida cotidiana argentina. La fecha recuerda el nacimiento de una herramienta que durante décadas acompañó la información, el entretenimiento, el deporte, la política y la cultura en todo el territorio. En un país de grandes extensiones y audiencias diversas, la radio ocupó un lugar singular por su capacidad de llegar a ciudades, pueblos y zonas rurales con una lógica de acceso simple y directo.

Con el paso del tiempo, la radio se consolidó como uno de los canales más extendidos del país por su capacidad de llegar de forma rápida, económica y federal a audiencias muy distintas. Su desarrollo atravesó generaciones y formatos: boletines informativos, transmisiones deportivas, radioteatros, magazines, programas musicales, entrevistas y ciclos de análisis.

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Esa persistencia explica por qué la efeméride del 27 de agosto no se limita a recordar una primera emisión. La fecha también remite a la consolidación de un lenguaje propio, basado en la palabra, la inmediatez y la imaginación del oyente. A diferencia de otros soportes, la radio sostuvo su vigencia incluso frente a la expansión de la televisión, internet y las plataformas digitales, y mantuvo presencia tanto en grandes cadenas como en emisoras locales, universitarias, comunitarias y públicas.

La primera transmisión del 27 de agosto sentó las bases del desarrollo de la radio como medio masivo en Argentina (Imagen Ilustrativa Infobae)

El origen del Día de la Radio en Argentina

La conmemoración remite a la noche del 27 de agosto de 1920, cuando se llevó adelante una transmisión experimental que pasó a ser reconocida como la primera del país. Con ese antecedente, la fecha quedó asociada al inicio de la radio en Argentina y al desarrollo posterior de la radiodifusión como medio de alcance masivo.

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Con el paso de los años, dicha fecha se consolidó como una jornada de recuerdo para la actividad radial argentina. La efeméride no solo remite a un hito técnico, sino también al comienzo de una forma nueva de comunicar, informar y acercar contenidos culturales a la audiencia.

Quiénes fueron los “locos de la azotea” y qué hicieron

Los “locos de la azotea” fueron Enrique Telémaco Susini, Miguel Mujica, César Guerrico y Luis Romero Carranza, un grupo de jóvenes entusiasmados por los avances técnicos vinculados a la transmisión sonora. A ellos se les atribuye la primera emisión radial argentina, una experiencia que abrió una etapa nueva en la historia de la comunicación del país.

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Aquella noche pusieron al aire la ópera Parsifal, de Richard Wagner. El programa consistió en la transmisión de esa función y en una presentación inicial que anunció a los oyentes el comienzo del envío, un formato todavía rudimentario si se lo compara con la radio posterior, pero decisivo para la historia del medio.

El apodo con el que pasaron a la historia quedó ligado a las pruebas técnicas y al montaje que realizaron para poder emitir. Con el tiempo, ese nombre quedó convertido en una referencia clásica de los orígenes de la radio argentina.

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Enrique Telémaco Susini, Miguel Mujica, César Guerrico y Luis Romero Carranza realizaron el 27 de agosto de 1920 una transmisión desde el Teatro Coliseo de Buenos Aires - Imagen Infobae

Cuándo se celebra el Día de la Radio a nivel mundial

A nivel global, el Día Mundial de la Radio se celebra cada 13 de febrero. La fecha fue proclamada por los Estados miembros de la UNESCO en 2011 y adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2012.

La UNESCO señala que la jornada recuerda la creación de la radio de las Naciones Unidas en 1946. En Argentina, esa conmemoración internacional convive con la del 27 de agosto, que remite a la primera transmisión realizada en el país.

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