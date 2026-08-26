Tecno

Elon Musk construirá en Luisiana un segundo Starbase valorado en 100.000 millones de dólares

La nueva instalación incluirá producción de combustible, generación de energía, acceso marítimo y otras infraestructuras para convertirse en un puerto espacial autosuficiente

SpaceX invertirá 100.000 millones de dólares en la construcción de un centro de lanzamiento de cohetes en Luisiana.
SpaceX invertirá 100.000 millones de dólares en la construcción de un centro de lanzamiento de cohetes en Luisiana.
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SpaceX anunció la construcción de un segundo puerto espacial destinado a los futuros lanzamientos de su megacohete Starship en Luisiana. La compañía planea invertir 100.000 millones de dólares en el proyecto, que estará ubicado en una antigua propiedad de Exxon en la parroquia de Vermilion, en la costa del Golfo de Estados Unidos.

La construcción comenzaría en 2027 y SpaceX estima que el primer lanzamiento desde esta nueva base podría realizarse en 2029.

El proyecto supondrá una de las mayores expansiones de infraestructura de SpaceX y pondrá fin, según la compañía, a una búsqueda de siete años para encontrar una ubicación adecuada para desarrollar un segundo complejo de lanzamientos de Starship.

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La nueva instalación estará situada al oeste de Nueva Orleans y a unas 10 horas por carretera del actual Starbase, ubicado en el sur de Texas.

SpaceX empezará a construir una segunda Starbase en 2027. REUTERS/Steve Nesius
SpaceX empezará a construir una segunda Starbase en 2027. REUTERS/Steve Nesius

Sin embargo, el calendario definitivo todavía podría cambiar. Louisiana Economic Development (LED), la agencia estatal encargada de promover el desarrollo empresarial, ofrece una previsión más conservadora: espera que las obras comiencen a finales de 2027 y que las operaciones iniciales se pongan en marcha en 2030.

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Un nuevo puerto espacial para la próxima etapa de Starship

SpaceX pretende que la nueva base sea mucho más que una plataforma de lanzamiento. La empresa ha descrito el proyecto como un “puerto espacial autosuficiente” que contará con producción de propulsantes, generación de energía, transporte marítimo de aguas profundas, instalaciones para procesar vehículos y hasta un aeropuerto.

La apuesta refleja la importancia que Starship tiene para los planes futuros de SpaceX. El cohete, considerado el más grande y potente jamás construido, será fundamental para ampliar las capacidades de lanzamiento de la compañía y sostener el crecimiento de Starlink, su servicio de internet satelital.

Según documentos presentados ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos, SpaceX ha invertido ya más de 8.000 millones de dólares en el desarrollo de Starship. La compañía también tiene planes para desplegar nuevas generaciones de satélites y una red orientada al procesamiento de inteligencia artificial, proyectos que requerirían una capacidad de lanzamiento mucho mayor.

SpaceX busca que su nueva Starbase se convierta en un puerto espacial autosuficiente. REUTERS/Steve Nesius/File Photo
SpaceX busca que su nueva Starbase se convierta en un puerto espacial autosuficiente. REUTERS/Steve Nesius/File Photo

Elon Musk ha llegado a señalar que SpaceX prevé retirar progresivamente los cohetes Falcon cuando Starship sea capaz de realizar varios vuelos por semana. Esto supondría un cambio profundo para la empresa, cuyo Falcon 9 se ha convertido en uno de los vehículos espaciales más utilizados y reutilizables del mundo.

Starship todavía debe superar importantes pruebas

Pese a los planes de expansión, Starship aún se encuentra en fase de desarrollo y SpaceX debe demostrar que el sistema puede cumplir con sus ambiciosos objetivos.

Desde 2023, la compañía ha realizado 13 vuelos de prueba del vehículo. Aunque el programa ha registrado avances, Starship todavía necesita demostrar su capacidad para llegar de forma fiable a la órbita terrestre baja y, especialmente, convertirse en un sistema completamente reutilizable.

El próximo vuelo de prueba, el decimocuarto, podría marcar un nuevo hito si la compañía consigue enviar por primera vez la etapa superior de Starship a la órbita. No obstante, uno de los grandes desafíos pendientes es recuperar tanto el propulsor como la etapa superior después de un mismo lanzamiento.

Starship, el cohete reutilizable de SpaceX, aún se encuentra en fase de desarrollo. REUTERS/Steve Nesius/File Photo
Starship, el cohete reutilizable de SpaceX, aún se encuentra en fase de desarrollo. REUTERS/Steve Nesius/File Photo

La reutilización es una pieza central de la estrategia de SpaceX. No basta con recuperar los vehículos: la empresa debe demostrar que puede reacondicionarlos con suficiente rapidez para alcanzar su objetivo de realizar múltiples lanzamientos semanales.

Miles de empleos y un impulso para la economía de Luisiana

Las autoridades locales han destacado el posible impacto económico de la nueva instalación. Según las previsiones de Louisiana Economic Development, el proyecto podría generar unos 3.000 empleos directos durante los próximos diez años, con un salario anual promedio de 92.600 dólares.

Durante la etapa de mayor actividad de construcción, el proyecto podría requerir además más de 30.000 puestos de trabajo. Para los responsables de la parroquia de Vermilion, la llegada de SpaceX representa una oportunidad para atraer empleos tecnológicos e industriales y ofrecer nuevas alternativas laborales a los habitantes de la zona.

Todavía no está claro si SpaceX planea crear alrededor del nuevo puerto espacial una comunidad similar a Starbase, en Texas. El antiguo asentamiento de Boca Chica fue transformándose progresivamente alrededor de las operaciones de la compañía y cuenta con una infraestructura propia en expansión.

La nueva Starbase de Louisiana generaría unos 3.000 empleos de manera directa. REUTERS/Steve Nesius/File Photo
La nueva Starbase de Louisiana generaría unos 3.000 empleos de manera directa. REUTERS/Steve Nesius/File Photo

El proyecto también genera desafíos ambientales y laborales

La construcción de una instalación de estas dimensiones también plantea interrogantes. Starbase, en Texas, ha sido objeto de críticas y disputas legales relacionadas con el impacto de las operaciones sobre el ecosistema local y las condiciones de seguridad laboral.

SpaceX ha comunicado que ya trabaja con organismos de Luisiana relacionados con la vida silvestre, la pesca y la protección costera para analizar los posibles impactos sobre los hábitats de la zona. Además, la compañía asegura que colaborará con agencias estatales y federales en proyectos destinados a reducir la erosión de la costa del Golfo.

La experiencia de Texas será observada de cerca en Luisiana. Starbase ha registrado numerosos accidentes y lesiones laborales durante la última década, y en mayo un trabajador de un contratista externo falleció tras caer desde una altura.

A pesar de estos desafíos, SpaceX considera que Luisiana puede convertirse en una pieza clave de su futuro. Si el proyecto avanza según sus previsiones, el segundo Starbase permitirá ampliar de forma considerable la capacidad de lanzamiento de Starship y dará a la compañía una nueva base para su ambición de aumentar el acceso al espacio en los próximos años.

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