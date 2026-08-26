Día Internacional contra el Dengue: El Salvador registra alza de casos y refuerza vigilancia sanitaria

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Hoy se conmemora el Día Internacional de la Lucha contra el Dengue, una fecha establecida por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para llamar la atención sobre una enfermedad que sigue en aumento en diversas regiones del mundo.

En El Salvador se ha observado una tendencia de crecimiento de los casos sospechosos de dengue, situación que mantiene en alerta al sistema de salud nacional durante 2026.

Más de 3,000 pacientes han sido atendidos en la red hospitalaria por síntomas compatibles con la infección, y las autoridades han reforzado la vigilancia y las acciones de control en los municipios con mayor incidencia.

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De acuerdo con el Ministerio de Salud (MINSAL), la curva de casos sospechosos mantiene una trayectoria ascendente desde la segunda semana de junio hasta el 1 de agosto.

Aunque el corredor epidemiológico indica que la situación está bajo control, el aumento sostenido de notificaciones ha llevado a intensificar el monitoreo, en especial en los 19 de los 44 municipios que presentan “leve afectación” por la acumulación de casos.

Las autoridades no han difundido el detalle de la cifra exacta de casos en cada municipio ni las edades más afectadas, pero la vigilancia epidemiológica es permanente en todo el país.

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El grupo más afectado durante este periodo corresponde a los niños menores de nueve años, con 1,349 casos reportados, seguido del segmento entre 10 y 19 años, que suma 1,012 casos. Solo 24 casos han recibido confirmación de laboratorio y al menos 30 personas han requerido hospitalización por complicaciones asociadas a la enfermedad. El MINSAL ha confirmado dos fallecimientos vinculados a dengue y la sospecha de la muerte de un menor en Ahuachapán Centro, pendiente de confirmación oficial.

FILE PHOTO: A researcher tests the efficacy and protection time of insect repellents against different species of mosquitoes at the entomology laboratory of Jahangirnagar University in Dhaka, Bangladesh, October 6, 2023. REUTERS/Fatima Tuj Johora/File Photo

En la zona central del país, el índice larvario, que mide la presencia de larvas del mosquito transmisor en viviendas y comunidades, supera el promedio nacional, que ronda el 4%.

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Este indicador permite estimar el riesgo de brotes, ya que la persistencia de criaderos en los entornos domésticos sigue como un factor clave para la propagación del dengue.

Las lluvias intensas de marzo han favorecido la formación de criaderos, incluso en espacios pequeños o poco visibles dentro de las viviendas.

Un criadero puede permanecer activo hasta tres meses, lo que incrementa el riesgo de transmisión.

El dengue se transmite por la picadura del mosquito Aedes aegypti, que actualmente circula con el serotipo DENV-3, asociado a cuadros clínicos más graves. Los síntomas habituales incluyen fiebre, dolor de cabeza, malestar general, dolores musculares y articulares, y en algunos casos erupciones cutáneas.

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El riesgo de complicaciones aumenta cuando una persona se infecta por segunda vez, con la posibilidad de hemorragias, dificultad respiratoria o daño en órganos internos.

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la OMS registraron en 2026 más de 1.5 millones de casos y más de 500 muertes por dengue en más de 90 países y territorios, con Asia concentrando el 75% de la carga global.

Dentro de la región, Costa Rica, Honduras, El Salvador y Ecuador han reportado aumentos recientes, mientras que México logró una reducción en los casos confirmados. El avance del dengue hacia nuevas regiones tiene relación con el calentamiento global, la urbanización acelerada y la movilidad humana, factores que han permitido que el mosquito transmisor llegue a zonas antes libres de la enfermedad.

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El mosquito necesita temperaturas entre 20 °C y 30 °C (68 °F y 86 °F), humedad y agua estancada para reproducirse. Por este motivo, la presencia de recipientes con agua en los hogares se considera el principal foco de riesgo para la transmisión.

Un integrante de Protección Civil fumiga una vivienda este 3 de julio de 2024 en San Salvador, dentro del plan de jornadas de fumigación en El Salvador para acabar con el mosquito transmisor del dengue. EFE/ Rodrigo Sura

Cómo prevenir los criaderos de zancudos en el hogar

Vaciar los recipientes que acumulen agua, como cubetas, macetas, botellas y llantas.

Lavar con cepillo los depósitos de agua para eliminar los huevos del mosquito que quedan adheridos en las paredes.

Tapar bien los barriles, pilas y tanques de almacenamiento de agua.

Cambiar el agua de floreros y bebederos de animales con frecuencia.

Mantener limpios patios y canaletas para evitar acumulación de agua de lluvia.

Revisar y desechar objetos inservibles que puedan convertirse en criaderos, aunque sean pequeños.

La prevención sigue como principal estrategia ante la ausencia de un tratamiento específico para el dengue. El uso de ropa que cubra la mayor parte del cuerpo, el empleo de repelentes y la colocación de mosquiteros en puertas y ventanas ayudan a disminuir el contacto con el mosquito. Los síntomas pueden presentarse con fiebre alta, dolor detrás de los ojos, náuseas, vómitos y erupciones cutáneas, mientras que las señales de alarma —como dolor abdominal persistente, sangrados o dificultad respiratoria— requieren atención médica inmediata. La automedicación, especialmente con aspirina o ibuprofeno, puede aumentar el riesgo de hemorragias.

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Las acciones de vigilancia y control de criaderos permanecen activas en los municipios más afectados, como parte de la respuesta de salud pública frente al comportamiento reciente del dengue en el país.