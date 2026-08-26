Honduras

Honduras distribuye 100 mil paquetes agrícolas para impulsar la producción de frijol ante el riesgo de sequía

La distribución priorizará a agricultores que cuenten con alternativas para garantizar el riego de sus cultivos.

Los productores en municipios bajo alerta roja también podrán recibir apoyo si cuentan con riego, pozos o sistemas de cosecha de agua.
Copeco aporta las perspectivas climáticas que la SAG usa para identificar dónde los productores pueden aprovechar la semilla y los fertilizantes.
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El Gobierno de Honduras comenzó esta semana la distribución de 100,000 incentivos agrícolas destinados principalmente a productores de frijol, como parte del apoyo previsto para el ciclo de postrera.

La entrega incluye semilla mejorada y fertilizantes y se realizará según las condiciones climáticas y la disponibilidad de agua en las distintas regiones del país.

La distribución está a cargo de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), que prevé beneficiar a productores de varias de las principales zonas agrícolas de Honduras.

El programa se desarrolla en un contexto en el que las condiciones de lluvia y el acceso al agua representan factores determinantes para el éxito de la producción, especialmente en las regiones más vulnerables a la sequía.

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El viceministro de Agricultura y Ganadería, Ricardo Peña, informó que los primeros incentivos ya comenzaron a ser entregados a los productores. Los paquetes contienen semilla mejorada de frijol y fertilizantes, dos insumos esenciales para establecer y desarrollar las plantaciones durante el ciclo de postrera.

Lucha contra la sequía

La SAG previó distribuir los beneficios en diferentes departamentos del país, con prioridad en zonas con actividad importante en la producción de frijol. Entre los territorios contemplados se encuentran Olancho, El Paraíso, Yoro y Copán, además de otras regiones productoras.

La cantidad de incentivos busca ampliar la cobertura de asistencia para los agricultores y contribuir a mantener la producción de granos básicos durante la próxima temporada. Mientras las autoridades agrícolas explicaron que la distribución no se realizará únicamente tomando como referencia las zonas productoras, sino también las condiciones climáticas previstas para cada región.

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Para establecer los criterios de entrega, la SAG toma en consideración las perspectivas proporcionadas por la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (COPECO).

Los productores en municipios bajo alerta roja también podrán recibir apoyo si cuentan con riego, pozos o sistemas de cosecha de agua.
fertilizanteLa SAG definirá la entrega de incentivos según las condiciones climáticas y la disponibilidad de agua en cada región de Honduras.s.

El objetivo es identificar aquellos lugares donde los agricultores tengan condiciones que permitan aprovechar los insumos y desarrollar sus cultivos. Esta evaluación adquiere relevancia en las zonas con mayores riesgos asociados con la falta de lluvias, donde una entrega de semillas sin disponibilidad suficiente de agua podría poner en riesgo la producción.

No obstante, la SAG contempla incluso la posibilidad de entregar incentivos en municipios que se encuentren bajo alerta roja, siempre que los productores dispongan de mecanismos para garantizar el agua necesaria para sus cultivos.

Entre las alternativas consideradas por las autoridades se encuentran los microsistemas de riego, pozos y mecanismos de cosecha y almacenamiento de agua.

Corredor Seco es una de las zonas prioritarias

Una atención particular tendrá el Corredor Seco de Honduras, región caracterizada por períodos recurrentes de déficit de lluvias y dificultades para garantizar agua para las actividades agrícolas.

La estrategia busca reducir el impacto que las condiciones de sequía pueden tener sobre la producción de frijol y otros granos básicos. Para las autoridades, contar con sistemas de riego o almacenamiento representa una ventaja para los agricultores, ya que les permite reducir su dependencia exclusiva de las precipitaciones.

Los productores en municipios bajo alerta roja también podrán recibir apoyo si cuentan con riego, pozos o sistemas de cosecha de agua.
Los productores en municipios bajo alerta roja también podrán recibir apoyo si cuentan con riego, pozos o sistemas de cosecha de agua.

Además de la distribución de los paquetes agrícolas, la SAG trabaja junto con gobiernos municipales en iniciativas destinadas a aumentar la disponibilidad de agua para las comunidades productoras.

Entre las acciones se encuentra el desarrollo de sistemas de cosecha de agua, mediante los cuales se pretende aprovechar las precipitaciones durante los períodos lluviosos y almacenar el recurso para utilizarlo después.

Estas iniciativas tienen especial importancia para las zonas donde los agricultores enfrentan dificultades para acceder a fuentes permanentes de agua.

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