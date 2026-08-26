Retiran miles de pastillas para la tiroides por un posible exceso de hormona que puede provocar graves problemas cardíacos

La FDA informó que la alerta por Thyroid Tablets, USP 30 mg tiene alcance nacional en Estados Unidos y apunta a prevenir riesgos sanitarios en pacientes vulnerables. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La farmacéutica estadounidense Vitruvias Therapeutics dispuso el retiro voluntario de un lote específico de su medicamento Thyroid Tablets, USP 30 mg tras constatar que algunas pastillas podrían contener una dosis superior de hormona tiroidea a la indicada en el envase. De acuerdo con la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA), la alerta tiene alcance nacional y busca prevenir riesgos sanitarios asociados a niveles hormonales elevados en pacientes vulnerables.

La decisión fue comunicada oficialmente por la FDA el 24 de agosto de 2026, luego de que la empresa notificara el 21 de agosto la detección interna del problema. El retiro abarca un lote distribuido en todo Estados Unidos entre el 31 de enero y el 30 de septiembre de 2025, con identificación precisa en el número de lote 504950 y el código NDC 69680-166-00. El medicamento, utilizado para tratar hipotiroidismo, tiene fecha de vencimiento el 30 de septiembre de 2026.

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El producto fue distribuido directamente a diferentes cuentas mayoristas y minoristas, sumando 3.655 unidades liberadas, de las cuales 1.955 ya se comercializaron. La empresa aclaró que hasta la fecha del anuncio no recibió notificaciones sobre efectos adversos relacionados con este lote, aunque advirtió sobre los riesgos potenciales para quienes consuman tabletas con mayor potencia que la declarada.

¿Por qué se retiró el medicamento de tiroides de Vitruvias Therapeutics?

El motivo principal del retiro reside en la detección de pastillas con una concentración de hormona tiroidea superior a la aprobada. Los controles de calidad internos de Vitruvias Therapeutics permitieron identificar que el lote 504950 de su producto Thyroid Tablets, USP 30 mg no cumplía con los estándares de potencia definidos por la regulación estadounidense.

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Según la FDA, el consumo de pastillas superpotentes puede inducir hipertiroidismo, una condición caracterizada por el exceso de hormonas tiroideas circulantes. Entre los síntomas posibles figuran pérdida de peso, intolerancia al calor, fatiga, nerviosismo, debilidad muscular, hipertensión arterial, dolor torácico, frecuencia cardíaca acelerada y trastornos del ritmo cardíaco.

La agencia reguladora explicó que la detección temprana y la rápida notificación del retiro forman parte de los procedimientos de seguridad farmacológica que rigen en Estados Unidos. El retiro voluntario tiene como objetivo evitar la exposición innecesaria de los pacientes a un riesgo potencial y facilitar la trazabilidad del producto en toda la cadena de distribución.

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El lote retirado de Thyroid Tablets, USP 30 mg fue distribuido en todo Estados Unidos entre enero y septiembre de 2025, con 3.655 unidades liberadas y 1.955 ya comercializadas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuáles son los riesgos para la salud de tomar pastillas de tiroides superpotentes?

El consumo de medicamentos con una dosis superior de hormona tiroidea puede provocar alteraciones fisiológicas graves, especialmente en poblaciones vulnerables. De acuerdo con la FDA, los adultos mayores, las mujeres embarazadas y los infantes enfrentan riesgos incrementados ante la exposición prolongada a niveles hormonales elevados.

En personas mayores, la exposición a dosis excesivas de hormona tiroidea se ha asociado con una mayor incidencia de complicaciones cardíacas, incluyendo arritmias y episodios de insuficiencia cardíaca. En el caso de mujeres embarazadas, el sobretratamiento del hipotiroidismo puede provocar partos prematuros y bajo peso al nacer. Para los infantes, la administración de dosis elevadas puede interferir en el crecimiento y el desarrollo normal.

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La FDA detalla que los síntomas de hipertiroidismo incluyen, además de los mencionados, alteraciones emocionales, temblores, sudoración excesiva y, en casos graves, crisis tiroideas. Si bien no se han reportado efectos adversos vinculados a este lote, la agencia subraya la importancia de la vigilancia y la consulta médica ante cualquier síntoma sospechoso.

¿Cómo identificar el lote de Vitruvias Therapeutics afectado por el retiro?

El retiro afecta exclusivamente al lote número 504950 de Thyroid Tablets, USP 30 mg. Los frascos y envases del medicamento pueden identificarse por el código NDC 69680-166-00, el número de lote impreso y la fecha de vencimiento (30/09/2026). Esta información se encuentra en la etiqueta del producto. Solo este lote está incluido en la alerta; otros lotes o presentaciones del medicamento no forman parte del retiro.

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La FDA recomienda a los pacientes revisar cuidadosamente el envase de su medicación y, en caso de poseer pastillas del lote afectado, contactar a su profesional de la salud antes de tomar cualquier decisión sobre la continuidad del tratamiento. Suspender la medicación sin orientación médica puede generar riesgos adicionales, especialmente en personas con diagnóstico previo de hipotiroidismo.

La FDA advirtió que el consumo de pastillas de tiroides superpotentes puede inducir hipertiroidismo con síntomas como pérdida de peso, fatiga, hipertensión y alteraciones del ritmo cardíaco. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué deben hacer los pacientes que tienen el medicamento retirado?

La recomendación oficial de Vitruvias Therapeutics y la FDA es que los pacientes que estén consumiendo pastillas del lote 504950 no interrumpan el tratamiento de manera abrupta. Se aconseja consultar a un médico o farmacéutico para recibir indicaciones personalizadas y, de ser necesario, obtener una prescripción de reemplazo.

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El contacto con el proveedor de salud permite evaluar la situación clínica, identificar la mejor alternativa terapéutica y, si corresponde, organizar el retiro y reemplazo del medicamento. La interrupción repentina de la hormona tiroidea puede provocar recaída de síntomas del hipotiroidismo, como fatiga, aumento de peso y alteraciones metabólicas.

Para consultas directas, los consumidores pueden comunicarse con Vitruvias Therapeutics al correo safety@vitruvias.com o al teléfono (256) 239-9373, en horario laboral de lunes a viernes.

¿Qué es la hormona tiroidea y para qué sirve Thyroid Tablets, USP 30 mg?

El medicamento afectado, Thyroid Tablets, USP 30 mg, es una preparación natural derivada de glándulas tiroideas porcinas. Contiene dos principios activos, levotiroxina y liotironina, que actúan como sustitutos de la hormona tiroidea endógena. Se utiliza en el tratamiento del hipotiroidismo, una condición en la que la glándula tiroides produce cantidades insuficientes de hormona.

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El tratamiento con sustitutos hormonales busca normalizar los niveles en sangre y prevenir síntomas asociados al déficit, como cansancio, intolerancia al frío, aumento de peso, caída de cabello y trastornos del ánimo. La dosis debe ajustarse cuidadosamente para evitar tanto el déficit como el exceso de hormona.

La FDA exige que los medicamentos de reemplazo hormonal respeten precisos controles de calidad, ya que pequeñas variaciones en la dosis pueden tener efectos clínicos significativos.

El medicamento retirado puede identificarse por el número de lote 504950, el código NDC 69680-166-00 y la fecha de vencimiento del 30 de septiembre de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cómo actúa la FDA ante retiros de medicamentos en Estados Unidos?

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) es la autoridad responsable de la regulación y el control de medicamentos en el país. Supervisa que los productos farmacéuticos cumplan con los estándares de seguridad, eficacia y calidad, y establece protocolos para el retiro de productos que puedan representar algún riesgo.

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El retiro de un medicamento puede ser voluntario, como en este caso, o impuesto por la autoridad sanitaria. La FDA publica información detallada sobre los retiros en su sitio web y coordina con las empresas las medidas necesarias para proteger la salud pública. Además, mantiene canales abiertos para la notificación de eventos adversos, tanto por parte de profesionales como de pacientes.

El retiro de productos superpotentes busca prevenir complicaciones antes de que ocurran incidentes graves, y forma parte de la estrategia de farmacovigilancia nacional. La agencia estimula la notificación de cualquier síntoma o problema de calidad a través de su sistema MedWatch, disponible en línea, por correo o fax.

¿Qué debe hacer un paciente si experimenta síntomas tras tomar el medicamento retirado?

Cualquier paciente que experimente síntomas que puedan asociarse a hipertiroidismo tras consumir pastillas del lote retirado debe consultar inmediatamente a un profesional de la salud. La detección y el tratamiento precoz de síntomas reduce el riesgo de complicaciones. Los profesionales pueden solicitar análisis de laboratorio, ajustar la dosis o indicar un cambio de medicación según el caso.

La FDA también recomienda reportar los eventos adversos al programa MedWatch, que recopila información para monitorear la seguridad de los medicamentos comercializados en Estados Unidos.

Los adultos mayores, las mujeres embarazadas y los infantes enfrentan mayores riesgos por la exposición a niveles elevados de hormona tiroidea, según la FDA. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué consecuencias tiene este retiro para la industria farmacéutica y los pacientes?

El retiro del lote 504950 de Vitruvias Therapeutics subraya la importancia de los controles de calidad y la vigilancia post-comercialización en la industria farmacéutica. La capacidad de detectar y corregir desviaciones en la potencia de los medicamentos contribuye a reducir riesgos y a fortalecer la confianza del público en los sistemas regulatorios.

Para los pacientes, el episodio refuerza la necesidad de revisar regularmente las etiquetas y números de lote de los medicamentos, así como mantener comunicación directa con sus profesionales de la salud ante cualquier duda o síntoma inusual.

¿Dónde encontrar información actualizada sobre retiros de medicamentos en Estados Unidos?

La FDA publica todas las alertas de retiro de medicamentos, productos sanitarios y alimentos en su sección oficial de “Recalls, Market Withdrawals, & Safety Alerts”. Allí se puede consultar información actualizada sobre productos retirados, empresas involucradas, lotes afectados y recomendaciones para consumidores y profesionales.