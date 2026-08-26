Sorpresivo momento en Diputados: una soprano internacional cantó el himno nacional

Registro de la interpretación del Himno Nacional Argentino por la soprano Mariana Bustos en la Cámara de Diputados.

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Con 129 diputados presentes, Martín Menem abrió este miércoles la sesión de la Cámara de Diputados apenas 17 minutos después de la hora prevista, en lo que se espera que sea una jornada extensa, en la que el oficialismo buscará la media sanción de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y la ampliación del régimen de Inocencia Fiscal.

Sin embargo, la apertura coincidió con un hecho curioso en el recinto. Mientras se izaba el pabellón nacional al comienzo del acto legislativo, como exige el protocolo, el momento estuvo acompañado por el canto de Mariana Bustos, una soprano de trayectoria internacional, quien recitó las estrofas del Himno Nacional Argentino.

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Bustos es una cantante lírica de opera que también entonó las letras del himno en la Embajada de Estados Unidos, el día que el presidente Javier Milei asistió al festejo por el 250 aniversario de la independencia norteamericana.

Mariana Bustos soprano internacional

“Durante mi interpretación estuvieron a mi lado el Presidente de la Nación Argentina, Javier Milei, y el Embajador de los Estados Unidos en la Argentina, Peter Lamelas, en un marco de gran significado institucional y de amistad entre ambas naciones. Haber sido convocada como artista para formar parte de este momento tan especial constituye uno de los mayores honores de mi carrera”, compartió Bustos en sus redes sociales, en un posteo del pasado 3 de julio.

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Entre sus agradecimientos, además del diplomático Lamelas, le reconoció la tarea por la invitación y la “cálida recepción” a la Vicejefa de Misión, Heidi Gómez.

La interpretación del himno nacional en la Embajada de EEUU en Argentina

“La música tiene el poder de unir culturas, tender puentes entre los pueblos y representar a un país con respeto, emoción y orgullo. Gracias por permitirme vivir una experiencia inolvidable”, completó en su mensaje.

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En las fotos de aquella velada diplomática, la artista lírica se retrató junto al presidente Milei y el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, entre otros presentes.

Mariana Bustos junto a Martín Menem

En lo estrictamente político, el arranque de la sesión mostró que el Gobierno consiguió el quórum al sumar no solo a sus propios legisladores, sino también a bloques dialoguistas y aliados, cuya conducta será decisiva durante el resto del debate.

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La amplitud de esa convocatoria llegó después del revés sufrido en el Senado, donde fracasaron las reformas sobre tierras y manejo del fuego.

La sesión comenzó con apartamientos de reglamento vinculados con morosidad, discapacidad y la relación bilateral con Brasil. Luego, el temario quedó orientado a las reformas económicas, acuerdos internacionales y una serie de iniciativas impulsadas por sectores de la oposición dialoguista que el oficialismo incorporó para facilitar el inicio del debate.

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Para garantizar el quórum, el oficialismo sumó también el apoyo de sectores del PRO, la UCR, el MID, la diputada Karina Banfi, el santacruceño José Luis Garrido, los sanjuaninos de Producción y Trabajo, los tucumanos de Independencia, el bloque Argentina Federal y los representantes de Elijo Catamarca.

Dentro de Provincias Unidas, estuvieron su presidenta, Gisela Scaglia, los cordobeses Alejandra Torres e Ignacio García Aresca, la jujeña María Inés Zigarán, el rionegrino Sergio Capozzi, el santafesino Pablo Farías, su comprovinciano José Núñez y el jujeño Jorge Rizzotti.

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El proyecto de reforma del Banco Central

El proyecto principal para la Casa Rosada es la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, una señal que el oficialismo considera relevante para los mercados. La iniciativa establece la prohibición explícita del financiamiento directo o indirecto del Tesoro por parte de la autoridad monetaria.

Si la ley se aprueba, el Banco Central ya no podrá otorgar adelantos transitorios, una herramienta utilizada históricamente para cubrir con emisión monetaria el déficit fiscal. Tampoco podrá comprar de manera directa títulos públicos en el mercado primario.

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La propuesta impulsada por Javier Milei apunta a revertir la modificación aprobada en 2012 durante el kirchnerismo. Aquella reforma había ampliado los mandatos de la institución e incorporado cuatro objetivos: promover la estabilidad monetaria, la estabilidad financiera, el empleo y el desarrollo económico con equidad social.

El nuevo texto pretende dejar un único objetivo para la entidad: preservar el valor de la moneda. También modifica el mecanismo de remoción del presidente del Banco Central y de los miembros del directorio, para exigir una “causal grave” y una mayoría de dos tercios tanto en el Senado como en Diputados.

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La ampliación de Inocencia Fiscal

El segundo eje del debate será la ampliación del régimen de Inocencia Fiscal, aprobado a fines del año pasado para promover la formalización de ahorros fuera del sistema. El Gobierno calcula que hay USD 179 mil millones que podrían orientarse a la inversión y dinamizar la economía.

En el Ministerio de Economía entendieron que la versión original no había dado resultado. Por eso impulsaron una ampliación del universo de personas alcanzadas y una serie de aclaraciones técnicas destinadas a reformar la “seguridad jurídica”, cambios que surgieron tras reuniones con estudios contables y especialistas en materia tributaria.

La nueva versión elimina dos requisitos que limitaban el acceso: ya no será necesario que los contribuyentes tengan ingresos anuales inferiores a $1.000 millones ni un patrimonio menor a $10.000 millones. El esquema quedará así abierto a todas las personas humanas, sin importar su nivel de ingresos o patrimonio.

La única excepción serán los Grandes Contribuyentes, que no podrán acceder a las presunciones, los efectos liberatorios ni a otros beneficios previstos en la ley. A eso se suma una cláusula incorporada por presión de los aliados después del escándalo de Manuel Adorni: los funcionarios de los tres poderes del Estado podrán adherir al Régimen Simplificado de Ganancias, pero no a la exteriorización de dólares no declarados ni de fondos fuera del sistema.