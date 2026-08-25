Descubren que AliExpress utilizaba procesos de audio silencioso para el rastreo digital

El hallazgo revela cómo la plataforma de comercio electrónico emplearía el procesamiento de audio en segundo plano. REUTERS/Dado Ruvic

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AliExpress ha quedado bajo la lupa por la presunta utilización de una técnica inusual para identificar los dispositivos de sus usuarios: la generación de señales de audio imperceptibles desde el navegador, que posteriormente son analizadas para obtener una huella digital única de cada ordenador.

El método fue detectado por el desarrollador Matthew Callaghan mientras investigaba un problema con sus auriculares Bluetooth. El hallazgo revela cómo la plataforma de comercio electrónico emplearía el procesamiento de audio en segundo plano para rastrear a los visitantes, combinando este recurso con otros factores técnicos para lograr una identificación precisa, incluso en ausencia de cookies tradicionales.

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Cómo funciona el rastreo digital con audio silencioso en AliExpress

El punto de partida de la investigación surgió cuando Callaghan notó que sus auriculares dejaban de reproducir música del teléfono cada vez que una pestaña de AliExpress estaba abierta en su ordenador. Al cerrar la página, el funcionamiento volvía a la normalidad.

AliExpress ha quedado bajo la lupa por la presunta utilización de una técnica inusual para identificar los dispositivos de sus usuarios. REUTERS/Jon Nazca

Este comportamiento anómalo llevó al análisis del código de la web, donde se detectó que la plataforma mantenía activo un sistema de procesamiento de audio de fondo, pese a que no hubiera música ni videos reproduciéndose en la interfaz visible.

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El sistema no requiere acceso al micrófono ni registra sonidos del entorno. Se basa en la tecnología Web Audio integrada en los navegadores, que permite generar señales de audio a volumen cero. Estas señales, inaudibles para el usuario, son procesadas por el ordenador y luego analizadas por el sitio web.

La clave está en que diversos factores como el navegador utilizado, el sistema operativo, las librerías de audio y el hardware propio de cada dispositivo influyen en la forma en que estas señales son tratadas. Las pequeñas diferencias resultantes se traducen en una especie de huella digital única, un proceso conocido como fingerprinting.

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Fingerprinting: huellas digitales más allá de las cookies

El fingerprinting permite identificar un dispositivo específico mediante la combinación de detalles técnicos, sin necesidad de depender de cookies convencionales. AliExpress no se limita al audio: los scripts analizados recopilan también información sobre características del hardware, capacidades gráficas, configuraciones de pantalla, red y hasta el modo de interacción del usuario con la página.

Al combinar todos estos elementos, el sistema puede distinguir con alta precisión un dispositivo concreto aunque el usuario haya eliminado las cookies del navegador.

Este enfoque forma parte de una tendencia creciente en la web: la búsqueda de mecanismos alternativos para el rastreo digital ante las restricciones que enfrentan las cookies debido a regulaciones y demandas de privacidad.

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La huella digital generada por la suma de estos factores técnicos permite a una plataforma reconocer un equipo en visitas subsiguientes, reforzando la capacidad de monitoreo incluso cuando el usuario intenta proteger su anonimato.

Usos legítimos y riesgos de la tecnología de rastreo silencioso

La tecnología de fingerprinting tiene aplicaciones en el ámbito comercial legítimo. Por ejemplo, puede ayudar a las plataformas a detectar fraudes, como la creación masiva de cuentas falsas, el abuso de cupones o la manipulación de promociones.

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Al identificar dispositivos de manera precisa, se dificulta el accionar de quienes buscan explotar vulnerabilidades para obtener ventajas indebidas dentro del sistema.

FILE PHOTO: Shopping trolley is seen in front of AliExpress logo in this illustration, July 24, 2022. REUTERS/Dado Ruvic/File Photo

Sin embargo, el aspecto más cuestionado de la práctica detectada en AliExpress radica en la falta de transparencia. Los usuarios no habrían recibido un aviso claro sobre la utilización de este tipo de técnicas ni sobre el procesamiento de señales de audio para la construcción de huellas digitales.

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Esta opacidad en el tratamiento de los datos técnicos refuerza las dudas respecto a la protección de la privacidad y el consentimiento informado en la navegación online.

Cómo protegerse del fingerprinting en navegadores web

Existen opciones para quienes desean complicar el rastreo digital basado en fingerprinting. Navegadores como Firefox o Brave han implementado medidas específicas para dificultar la obtención de huellas digitales, bloqueando scripts y limitando la exposición de detalles técnicos del sistema.

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Una persona participa en un curso en línea de introducción a la inteligencia artificial desde su PC. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De hecho, Brave habría bloqueado automáticamente los scripts de AliExpress señalados en la investigación, lo que demuestra una respuesta activa ante estas prácticas.

A pesar de las herramientas disponibles, todavía no hay una solución definitiva que impida por completo la identificación mediante la combinación de múltiples datos técnicos. Las técnicas evolucionan y aprovechan la suma de pequeños detalles del dispositivo, lo cual dificulta la labor de quienes buscan una protección total contra el rastreo digital en la web actual.

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