Córdoba: rescataron a un zorro gris que estaba debajo de un auto y fue liberado en su hábitat natural

La Policía de Córdoba rescató a un zorro gris juvenil que apareció debajo de un auto en barrio Alta Córdoba

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Un zorro gris apareció este martes en pleno barrio Alta Córdoba y puso en alerta a los vecinos de la zona. El animal, un ejemplar juvenil, fue hallado debajo de un vehículo estacionado en calle Tucumán al 2700, desde donde efectivos del Departamento Patrulla Ambiental de la Policía de Córdoba procedieron a su rescate con técnicas apropiadas para ese tipo de intervención.

Según informó la Policía de Córdoba, el operativo se desarrolló en las últimas horas del 25 de agosto de 2026, tras recibir el aviso por la presencia del animal en la vía pública.

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Los uniformados constataron que el zorro gris juvenil se encontraba en buen estado de salud, lo que permitió avanzar directamente hacia su liberación sin necesidad de atención veterinaria adicional.

El zorro gris estaba en buen estado de salud y fue liberado en su hábitat natural sin requerir atención veterinaria

Una vez capturado con los métodos de rescate adecuados, el ejemplar fue trasladado y reintegrado a su hábitat natural. La Patrulla Ambiental confirmó que el animal no presentaba lesiones ni signos de deterioro físico al momento de la intervención.

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En las imágenes tomadas en el momento del rescate, video que encabeza la nota, se puede ver cómo utilizaron una red primero para atraparlo y sacarlo de abajo del auto. Luego fue puesto dentro de una jaula, en la que fue llevado en una patrulla a su zona natural.

A principios de mes, un caballo cayó a un pozo ciego de cinco metros de profundidad en el barrio Los Altos de Cruz del Eje, provincia de Córdoba, y salió con vida de la trampa tras un operativo que exigió técnicas especiales de extracción y la participación de dos cuerpos de seguridad.

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En Cruz del Eje, una yegua cayó a un pozo ciego de cinco metros y fue rescatada con vida por la Policía de Córdoba y bomberos

El suceso tuvo lugar en un domicilio de la esquina de calle 3 y José Hernández. El pozo, de cerca de un metro y medio de diámetro, retuvo al animal —una yegua de pelaje zaino— en sus profundidades por razones que permanecen bajo investigación. Las reducidas dimensiones del espacio convertían la tarea de rescate en una operación que exigía precisión técnica.

El Departamento de Unidades de Alto Riesgo (DUAR) de la Policía de Córdoba lideró el operativo, con el apoyo de los Bomberos Voluntarios de Cruz del Eje. De acuerdo con el parte oficial del DUAR, el pedido de intervención se registró a las 14:33 del martes 4 de agosto.

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Para sacar al equino, los efectivos aplicaron un sistema de reducción de fuerzas, una técnica de rescate que permite controlar el peso y los movimientos del animal durante la extracción con el fin de prevenir lesiones.

Una vez fuera del pozo, la yegua fue revisada en el lugar. Los intervinientes verificaron que su estado de salud era bueno y el animal fue entregado a sus propietarios, según precisó el DUAR en su comunicado.

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Rescataron más de 140 perros en criaderos de Córdoba

Un operativo judicial y policial en Córdoba permitió rescatar más de 140 perros en criaderos e imputar a dos hombres por presunto maltrato animal

En Córdoba, un operativo judicial y policial derivó en el rescate de más de 140 perros que se hallaban enjaulados en criaderos y en la imputación de dos hombres adultos, en una causa que investiga presunto maltrato animal y posibles irregularidades vinculadas con la actividad. Ocurrió el pasado 9 de agosto.

Según informó ElDoce.tv, los procedimientos estuvieron a cargo de la Unidad Territorial Integrada 14 y se llevaron a cabo en dos puntos de la provincia: el barrio Los Boulevares y la localidad de Toledo. La intervención se activó luego de que veterinarios de Policía Judicial determinaran la existencia de actos compatibles con maltrato animal.

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En el primero de los allanamientos, los investigadores encontraron 42 perros de razas Bulldog Inglés, Shih Tzu, Chihuahua y Pug Carlino. En un segundo operativo, realizado en Toledo, aparecieron otros 104 perros de razas Pug Carlino y Bulldog Francés.

La causa puso el foco sobre las condiciones en las que se encontraban los animales. ElDoce.tv detalló que, en ambos lugares inspeccionados, los perros estaban encerrados en jaulas, dato que quedó incorporado al expediente a partir de las evaluaciones técnicas realizadas durante los procedimientos. Esa constatación resultó central para avanzar con las medidas judiciales y el secuestro de los animales.

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