Evadir la cámara puede salvarte de caer en una estafa sentimental digital

La imposibilidad de comprobar la identidad real de la persona tras el perfil es un recurso frecuente para quienes buscan engañar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Evitar las videollamadas al iniciar una relación en línea puede ser más que una simple preferencia: en muchos casos, constituye una señal de advertencia sobre posibles estafas románticas. Según datos de Kaspersky, uno de cada cinco usuarios comenzó a sospechar de un fraude cuando su interlocutor se negó de manera reiterada a mostrarse en video, mientras que la mitad de quienes fueron objetivo de estafadores se toparon con perfiles falsos, una táctica conocida como catfishing.

Las consecuencias, lejos de limitarse a una decepción sentimental, pueden derivar en pérdidas económicas o en el robo de identidad, por lo que resulta fundamental identificar a tiempo ciertos patrones de comportamiento.

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Cuáles son las señales de estafa en aplicaciones de citas

Las plataformas de citas en línea han facilitado nuevas formas de socializar, pero también han abierto la puerta a delitos como el catfishing y las estafas amorosas. Uno de los primeros indicadores de riesgo es la negativa persistente a realizar videollamadas.

La primera recomendación es prestar atención a quienes evitan de forma reiterada las videollamadas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Kaspersky reporta que el 21 % de los usuarios que identificaron un intento de estafa notaron esta conducta antes de otras señales. La imposibilidad de comprobar la identidad real de la persona tras el perfil es un recurso frecuente para quienes buscan engañar.

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Otra práctica habitual consiste en acelerar el vínculo emocional y, tras ganarse la confianza, solicitar ayuda económica bajo pretextos variados: emergencias médicas, problemas familiares o gastos de viaje. El 40 % de las víctimas terminó enviando dinero, mientras que el 29 % sufrió robo de identidad.

De acuerdo con los expertos, el traslado de la conversación fuera de la plataforma, el envío de enlaces sospechosos y las solicitudes de información personal también son comportamientos que deben alertar al usuario.

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Entre las recomendaciones técnicas figura el uso de contraseñas distintas para cada servicio y la activación de la autenticación en dos pasos. REUTERS/Kacper Pempel/Ilustración

“En las estafas románticas, el delincuente necesita construir confianza antes de intentar obtener dinero o información de la víctima. Por eso, puede mantener conversaciones durante días o semanas, mostrar interés constante y crear una historia creíble, pero evitar situaciones que permitan comprobar quién está realmente detrás del perfil”, señala Fabiano Tricarico, Director de Productos para el Consumidor para América Latina en Kaspersky.

“Negarse repetidamente a realizar una videollamada, buscar excusas para no encontrarse o comenzar a solicitar ayuda económica son señales que no deberían ignorarse. Antes de confiar en alguien que solo conocemos en línea, es importante verificar su identidad y nunca permitir que la conexión emocional reemplace las precauciones de seguridad”, agrega el especialista.

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Recomendaciones para protegerse de estafas románticas en línea

Frente al auge de engaños en entornos virtuales, los especialistas sugieren adoptar una serie de precauciones para evitar caer en fraudes. La primera recomendación es prestar atención a quienes evitan de forma reiterada las videollamadas.

Evitar las videollamadas al iniciar una relación en línea puede ser más que una simple preferencia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si bien existen motivos legítimos para rechazar una llamada puntual, la negativa constante, especialmente tras varias conversaciones, debe ser motivo de desconfianza. Las videollamadas permiten confirmar que la imagen y la identidad corresponden realmente a la persona del perfil.

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También es esencial evitar compartir información sensible en las etapas iniciales de la interacción. Datos como dirección, lugar de trabajo, rutinas, documentos o información financiera pueden ser utilizados para suplantación de identidad o fraudes adicionales.

La rapidez con la que se desarrolla la relación y la aparición de solicitudes de dinero deben considerarse señales de alerta. Los estafadores suelen crear una historia convincente y buscan generar un vínculo emocional intenso en poco tiempo, para luego inventar emergencias que justifiquen la petición de ayuda económica.

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Más allá de la prudencia en las conversaciones, la protección de la información digital es fundamental. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otra medida clave consiste en desconfiar de los enlaces y archivos enviados por un match reciente. Estos pueden dirigir a páginas de phishing o instalar software malicioso con el objetivo de robar datos personales. La verificación de la procedencia de cualquier enlace resulta fundamental antes de abrirlo.

Cómo reforzar la seguridad de cuentas ante fraudes amorosos

Más allá de la prudencia en las conversaciones, la protección de la información digital es fundamental. Entre las recomendaciones técnicas figura el uso de contraseñas distintas para cada servicio, la activación de la autenticación en dos pasos y la actualización regular del sistema operativo y las aplicaciones.

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Detectar comportamientos sospechosos y proteger los datos personales son pasos clave para evitar que una interacción casual en línea termine en pérdidas económicas o en la exposición de información sensible a delincuentes.