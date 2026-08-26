El truco para liberar espacio en el celular sin borrar fotos ni aplicaciones

Eliminar la memoria caché ayuda a recuperar varios gigabytes de espacio en el celular. (EFE)

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La alerta de almacenamiento lleno aparece siempre en el peor momento: al intentar tomar una foto, descargar un archivo de trabajo o actualizar el sistema operativo. La buena noticia es que existe una serie de siete pasos que permite recuperar varios gigabytes de memoria sin sacrificar archivos personales ni desinstalar las aplicaciones del día a día.

El problema no suele estar en las fotos ni en las apps, sino en los residuos digitales que se acumulan de forma silenciosa. Entre los mayores responsables figuran los archivos temporales del sistema, las descargas olvidadas y, sobre todo, el tráfico constante de contenido en plataformas de mensajería como WhatsApp, que almacena de forma automática memes, notas de voz, documentos y videos recibidos en grupos e individuales.

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Memoria caché: el espacio oculto que más pesa

Uno de los métodos más efectivos es limpiar la memoria caché. Se trata de archivos temporales que las aplicaciones descargan para acelerar su funcionamiento, pero que con el paso de los meses se convierten en datos inútiles que siguen ocupando espacio físico en el chip del dispositivo. Navegadores web, redes sociales y plataformas de comercio electrónico son los servicios que más acumulan en este apartado.

El sistema Android permite borrar la memoria caché de cada aplicación por separado. (Infobae)

En Android, el proceso es directo: hay que ingresar a “Ajustes”, seleccionar “Aplicaciones”, entrar a las plataformas de mayor peso —como el navegador o las redes sociales— y presionar “Borrar memoria caché”.

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En iPhone, la limpieza se realiza desde la configuración interna de cada aplicación, o bien a través de la opción “Desinstalar app” dentro de “Almacenamiento del iPhone”, que elimina los datos temporales sin tocar la información del usuario.

Cómo gestionar el almacenamiento de WhatsApp

WhatsApp es una de las aplicaciones que más espacio consume. Sin una configuración adecuada, la plataforma guarda múltiples copias de videos, documentos pesados y notas de voz, y satura la memoria interna tanto en Android como en iOS.

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WhatsApp es responsable de gran parte del consumo de almacenamiento interno por archivos multimedia. (Reuters)

Para sanear la app sin perder conversaciones ni fotos, hay que ir a “Ajustes” dentro de WhatsApp, seleccionar “Almacenamiento y datos” y luego presionar “Administrar almacenamiento”.

Esta herramienta muestra un listado con los archivos que superan los 5 MB y los chats que más espacio ocupan. Desde esa pantalla, el usuario puede eliminar únicamente los videos largos, los documentos duplicados o los archivos que se han reenviado muchas veces, sin afectar el resto de la conversación.

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Desactivar la descarga automática, el cambio más preventivo

Cada vez que llega un archivo a un grupo de WhatsApp, la aplicación lo descarga de forma automática en el almacenamiento interno, aunque el usuario no tenga ningún interés en verlo. Este flujo constante de imágenes y videos en segundo plano es una de las amenazas más directas para el espacio disponible.

Desactivar la descarga automática evita que fotos y videos se acumulen innecesariamente. (Europa Press)

La solución es desactivar esa descarga automática. Dentro de “Ajustes” en WhatsApp, hay que ir a “Almacenamiento y datos” y desmarcar las casillas de descarga —tanto por datos móviles como por WiFi— para fotos, audio, videos y documentos. A partir de ese ajuste, el usuario decide de forma manual qué archivo quiere guardar en su teléfono, lo que impide que los grupos masivos llenen la memoria con contenido no solicitado.

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Otros trucos para completar la limpieza

Además de la caché y WhatsApp, el mantenimiento completo requiere cuatro acciones adicionales. La primera es revisar la carpeta de descargas del sistema y eliminar los archivos obsoletos que se acumulan allí tras meses de uso: documentos de trabajo, PDFs descargados una sola vez y archivos de instalación que ya no tienen ninguna función.

La segunda consiste en migrar la música y los podcasts descargados al formato de reproducción por transmisión (streaming). Las bibliotecas de audio almacenadas localmente pueden ocupar varios gigabytes que se liberan de inmediato al optar por plataformas en línea.

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Borrar historial y caché de navegadores como Chrome y Safari recupera memoria utilizada. (Reuters)

El tercer paso apunta a los navegadores: borrar el historial, la caché y los datos de navegación en Chrome, Safari o cualquier otro browser que se use con frecuencia. Con el tiempo, estos programas acumulan un volumen de datos comparable al de las redes sociales.

Por último, comprimir la copia de seguridad de las aplicaciones a través del almacenamiento en la nube reduce el peso que esos respaldos ejercen sobre la memoria interna del dispositivo. La ejecución de estas siete acciones en conjunto permite recuperar un volumen considerable de espacio en cuestión de minutos.

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