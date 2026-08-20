Solo el 6 % de los Millennials y Gen Z busca ser jefe: las condiciones clave para atraer talento a puestos de liderazgo

Solo el 6 % de los Millennials y miembros de la Generación Z considera el liderazgo como su principal objetivo profesional. Según el último informe global de Deloitte, quienes pertenecen a estas generaciones muestran interés en ocupar puestos directivos, pero establecen condiciones claras para asumir responsabilidades de liderazgo.
La estabilidad financiera, el equilibrio entre vida personal y trabajo, así como el bienestar mental, emergen como prioridades indiscutibles que condicionan la voluntad de aceptar cargos de mayor responsabilidad.
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Millennials y Gen Z: el liderazgo solo bajo ciertas condiciones
El deseo de escalar hasta posiciones de mando no es ajeno a los jóvenes profesionales, pero el liderazgo ya no se percibe como una meta absoluta. Los resultados de la encuesta de Deloitte, que consultó a más de 22 mil personas de 44 países, revelan que apenas el 6 % de los Millennials y Gen Z sitúan el liderazgo como objetivo prioritario.
En cambio, la gran mayoría concede más valor a la estabilidad económica y la conciliación entre el ámbito laboral y la vida personal.
Este fenómeno se traduce en una marcada preferencia por un liderazgo que no implique sacrificar el bienestar personal. El 76 % de los encuestados manifestó interés en alcanzar posiciones directivas senior, mientras que el 80 % aspira a roles de supervisión. Sin embargo, la disposición a aceptar esas funciones depende de factores como el salario, la flexibilidad horaria y la claridad en las oportunidades de promoción.
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Las razones que explican el rechazo a los puestos de liderazgo se centran en el estrés, el exceso de responsabilidad y la falta de conciliación. En el caso de los Millennials, que en muchos casos ya tienen hijos, la conciliación adquiere aún más peso.
Más de la mitad de quienes se muestran reticentes aceptarían un cargo directivo si se les ofreciera un aumento salarial, condiciones de trabajo más flexibles o información precisa sobre el desarrollo profesional dentro de la compañía.
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El coste de la vida y su impacto en las decisiones de carrera
Las preocupaciones económicas influyen notablemente en las prioridades de Millennials y Generación Z. Para el 38 % de los participantes en el estudio, el coste de la vida es la principal preocupación, muy por encima de la seguridad laboral o la estabilidad política. Este contexto económico condiciona decisiones vitales: el 55 % ha postergado hitos como casarse, tener hijos o iniciar un emprendimiento por motivos económicos.
La situación inmobiliaria también limita la movilidad laboral. Casi siete de cada 10 encuestados reconocen que el precio o la disponibilidad de vivienda determina dónde pueden trabajar, mientras que el 51 % no ve viable la compra de una casa. Estas generaciones, marcadas por la incertidumbre económica, han sido denominadas por Deloitte como las del “quizá más tarde”, reflejando una tendencia a retrasar decisiones trascendentales.
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A pesar de este panorama, algunos indicadores muestran leves mejoras. El porcentaje de quienes viven con lo justo ha descendido del 52 % al 47 %, y quienes no llegan a fin de mes ha pasado del 37 % al 34 %. Además, el 53 % espera mejorar su situación económica en el próximo año, cifra que supera el 49 % registrado en el informe anterior.
Salud mental y bienestar: factores decisivos en la carrera profesional
La salud mental ocupa un lugar central en las preocupaciones de los jóvenes. El informe de Deloitte indica que el 63 % califica su bienestar mental como bueno o muy bueno, una mejora respecto al año precedente. No obstante, el 34 % admite sentirse ansioso o estresado de forma habitual, y cerca del 50 % reconoce estar quemado por las exigencias laborales.
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En cuanto al manejo del estrés, el 71 % afirma haber necesitado ausentarse algunos días del trabajo, aunque solo el 41 % llegó a hacerlo. De quienes finalmente se tomaron ese tiempo, el 21 % optó por dar una excusa distinta ante la empresa, evidenciando que el estigma y la falta de apertura sobre la salud mental siguen presentes en el entorno laboral.
Inteligencia artificial y su papel en el desarrollo profesional de los jóvenes
El uso de herramientas de inteligencia artificial se ha generalizado entre los Millennials y la Generación Z. El informe refleja un incremento en la adopción de estas tecnologías, pasando del 57 % al 74 % en un año. Más allá de las tareas cotidianas, la IA se utiliza como ayuda para identificar oportunidades de formación (79 %), recibir orientación profesional (72 %) y gestionar el estrés laboral (67 %).
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Sin embargo, persiste la percepción de que las empresas aún no están preparadas para integrar plenamente la inteligencia artificial en los procesos de trabajo. El 30 % de los encuestados considera que sus organizaciones no están listas para afrontar los retos que plantea esta tecnología, una cifra que ha aumentado 10 puntos porcentuales respecto al año anterior.
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