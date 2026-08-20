Jornada financiera: el riesgo país volvió a subir y superó los 530 puntos ante las turbulencias internacionales

La suba de tasas de los bonos de EEUU preocupa a los inversores.

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La tendencia negativa que tomaron los negocios bursátiles en Estados Unidos volvió a atentar contra una eventual recuperación de los precios de los activos argentinos, en sus niveles más bajos en más de tres meses.

Los bonos soberanos en dólares -Bonares y Globales- descontaron las ganancias de la mañana y terminaron con una caída de 0,7% en promedio, para ampliar los rojos de agosto a un 5 por ciento. El riesgo país de JP Morgan subió 14 enteros para la Argentina, en los 532 puntos básicos, tras un máximo intradiario en 535 puntos, en lo más alto desde el 19 de mayo.

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“No hay que dejar de tener en cuenta factores globales y de repricing de tasa en general, más allá de la percepción de riesgo electoral local. Es decir, al riesgo idiosincrático de Argentina se le sumo el aumento del riesgo global como consecuencia de la guerra de medio oriente, suba del petróleo, impacto en la inflación global, guerra de Ucrania-Rusia, suba de la tasa norteamericana de 30 años a 5,3% niveles nunca vistos desde la crisis suprime, y suba exponencial de la tasa de 30 años de Japón a 4,15% de 0,69% del 31 de diciembre de 2021, es decir subió seis veces más”, explicaron los los analistas de Mills Capital.

“Al ser Argentina high beta, magnifica los impactos de la curva de rendimientos americana. El mercado, más allá de la continuidad del programa, está diciendo que el costo del dinero subió para todos, y Argentina no es excepción”, añadieron desde Mills Capital.

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“La deuda soberana hard dollar continuó acumulando pérdidas por factores idiosincrásicos locales. Como consecuencia, el indicador de riesgo país sumó nuevas unidades alcanzando máximos de tres meses, mientras los ADR en Nueva York operaron mixtos, liderados en el lado positivo por empresas del sector energético”, afirmó Damián Vlassich, Team Leader de Estrategias de Inversión en IOL.

El índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires finalizó con suba marginal de 0,05%, en los 2.875.950 puntos, mientras que entre los ADR y acciones de compañías argentinas que son transados en dólares en Wall Street hubo mayoría de bajas, encabezadas por Satellogic (-4,2%), Banco Francés (-3,3%) y Banco Macro (-3,1%). Del lado ganador resaltaron Bioceres (+8,5%), Adecoagro (+3,6%), Vista Energy (+3,1%), Transportadora Gas del Sur (+2,5%) e YPF (+1,6%, a USD 50,86).

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En el exterior, el promedio industrial Dow Jones de Nueva York cayó 1,3%, mientras que el S&P 500 retrocedió 0,9%. El Nasdaq Composite, con fuerte presencia de empresas tecnológicas, descendió 1% después de que los tres principales índices registraran ganancias el miércoles.

Las acciones estadounidenses cedieron después de que el presidente norteamericano Donald Trump prometió presionar económicamente a Irán, lo que provocó un aumento en los precios del petróleo, mientras que los rendimientos de los bonos de EE.UU. volvieron a repuntar aún después de la sorpresiva decisión del Tesoro estadounidense de intervenir en el mercado.

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“Las bolsas internacionales retomaron el sesgo vendedor. El alivio conseguido tras el anuncio de recompra de deuda por parte del Tesoro de Estados Unidos se terminó rápidamente cuando los rendimientos de los bonos soberanos volvieron a subir, presionados por la confirmación de que la deuda bruta estadounidense superó los USD 40 billones”, enfatizó Vlassich. “El clima bursátil se vio además impactado en el plano corporativo por el desplome de Walmart (-9,2%), cuyo débil reporte de ventas minoristas contrarrestó las subas en firmas de maquinaria como John Deere (+6,9%)”, continuó.

El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años subió cinco puntos básicos hasta el 4,7%, mientras que el rendimiento a 30 años aumentó cuatro puntos básicos hasta el 5,24% anual. Por su parte, el Bitcoin se disparó 5,3% y alcanza los 72.700 dólares por primera vez desde principios de junio.

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Los precios del petróleo operaron en máximos de tres semanas, impulsados por el temor a que el estancamiento en el conflicto con Irán siga afectando al suministro procedente de la clave región productora de Oriente Medio.

Los futuros del crudo Brent del Mar del Norte con entrega en octubre ganaron 2%, a USD 93,42 el barril, y los del WTI (West Texas Intermediate) en Estados Unidos también para octubre avanzaron 2,5%, a 86,53 dólares.

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“El mercado financiero global cerró la jornada sumido en un sesgo de aversión al riesgo, reactivado por la combinación de presiones inflacionarias energéticas, retórica monetaria restrictiva y dudas fiscales en Estados Unidos. El repunte previo en la renta fija se desvaneció rápidamente al prevalecer la lectura de que los programas de recompra de deuda del Tesoro estadounidense anunciados por el secretario Scott Bessent constituyen únicamente una solución temporal frente a abultados déficits estructurales”, señaló Laura Torres, directora de IMB Capital Quants.

El stock de reservas es el más alto en siete años

Con el monitoreo oficial el dólar mayorista perpetuó el período de estabilidad que lo mantiene a un paso de los 1.500 pesos desde hace un mes. Justamente, el 24 de julio pasado esta cotización de referencia para todos los segmentos del mercado marcaba los 1.497 pesos, el mismo valor presente.

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Este jueves, la divisa comercial permaneció sin cambios, en una sesión mayorista con negocios por USD 503,1 millones, una oferta relevante para esta época del año. Anota en agosto una ganancia de 12 pesos o 0,8%. En 2026 el dólar avanza 42 pesos o 2,9%, muy atrás de la inflación acumulada de 20 por ciento.

“La divisa operó durante toda la jornada con escasas variaciones, dentro de un rango de apenas dos pesos. Las primeras operaciones se realizaron en torno a $1.497, y rápidamente el mercado encontró equilibrio entre $1.497 y $1.498, zona en la que se concentró prácticamente toda la operatoria del día”, sintetizó Francisco Díaz Mayer, jefe de Operaciones de ABC Mercado de Cambios.

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“Con un dólar mayorista aún a centavos a los $1.500, los operadores están muy atentos a las herramientas que despliegan las autoridades en busca de mantener dicha ‘barrera’. No sólo viene dando más espacio a la demanda privada, a través de menores compras del BCRA y mayores coberturas, sino que ello también viene acompañado de una fuerte suba en las tasas en pesos”, advirtió el economista Gustavo Ber.

“Ocurre que dicha volatilidad en las tasas -más allá de estar asociada al programa monetario/cambiario- nunca resulta bienvenida ya que afecta a los agentes económicos, y menos en momentos de urgencia por reactivar el crédito e ir normalizando los niveles de mora”, expresó el titular del Estudio Ber.

El BCRA estableció un techo para las bandas cambiarias en 1.867,41 pesos: el dólar mayorista quedó a 370,41 pesos o 24,7% de ese límite.

El dólar al público quedó invariable a $1.515 para la venta en el Banco Nación, por tercer día a este precio, cercano al récord nominal de 1.520 pesos. El BCRA informó que en las entidades financieras el dólar minorista promedió $1.517,58 para la venta y a $1.466,24 para la compra.

Mientras que los contratos de dólar futuro permanecieron casi inmóviles -con la posición para fin de agosto en 1.507 pesos-, sólo el dólar blue tuvo cierta dinámica: cayó diez pesos o 0,6%, a $1.550 para la venta, para cortar una racha de cuatro ruedas seguidas en alza.

El Banco Central compró USD 89 millones en el mercado, el 17,7% de la oferta privada, para levantar el promedio de agosto, que venía en torno a USD 30 millones diarios. Las reservas internacionales brutas del BCRA crecieron en USD 340 millones, a 50.342 millones, en lo más alto desde el 10 de septiembre de 2019, con el sostén de las compras oficiales y el ascenso de activos como el oro, a USD 4.577,20 la onza (+0,3%).

Fuentes del Central precisaron a Infobae que “las reservas suben por las compras y cotizaciones -USD 80 millones aproximadamente-. También inciden movimientos en la cuenta corriente. Es el mayor nivel de reservas internacionales de la actual gestión, superando el número del 5 de agosto de 50.059 millones de dólares”.