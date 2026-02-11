Generazión Z admite que le gusta evadir su trabajo usando IA e Instagram para lograrlo

La Generación Z transforma el mundo laboral con nuevas estrategias de evasión y uso intensivo de plataformas digitales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Generación Z ha irrumpido en el mundo laboral con una mentalidad y unas prácticas que cambian las normas tradicionales de la oficina. El fenómeno de “escaparse” del trabajo o eludir obligaciones, que en generaciones anteriores se consideraba una excepción, ahora se vive como una conducta ampliamente aceptada entre los jóvenes nacidos a partir de mediados de los años noventa.

Plataformas digitales, redes sociales y nuevas tecnologías se han convertido en aliadas clave para facilitar, validar y expandir estos comportamientos, que no solo desafían la autoridad, sino que también cuestionan la naturaleza misma de lo que significa trabajar y ser productivo.

Así es como las plataformas digitales ayudan a los jóvenes a eludir su trabajo

El 95% de los jóvenes de la Generación Z reconoce que ha utilizado alguna forma de evasión en su puesto de trabajo. Este dato, extraído de una encuesta de PapersOwl a 2.000 jóvenes, muestra una realidad en la que las plataformas digitales juegan un papel central.

TikTok, Instagram y otras redes sociales se han transformado en auténticos laboratorios de difusión de trucos y consejos para saltarse normas, gestionar ausencias o simplemente hacer menos en la oficina sin levantar sospechas.

El 95% de los jóvenes reconoce emplear algún método para eludir tareas o responsabilidades en su puesto de trabajo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los tutoriales sobre “cómo parecer ocupado en videollamadas”, “cómo fichar desde casa usando apps de geolocalización” o “cómo justificar ausencias con mensajes automáticos” suman miles de reproducciones y “likes”.

Este intercambio de información, rápido y masivo, convierte en tendencia lo que antes era anecdótico. Jóvenes de diferentes países comparten y perfeccionan técnicas para salir antes, registrar más horas de las trabajadas o incluso delegar tareas en herramientas de inteligencia artificial.

El auge del coffee badging es otro ejemplo de cómo la cultura digital redefine la relación con el trabajo. Miles de vídeos muestran a jóvenes fichando presencialmente solo para tomar un café y hacerse ver, para luego continuar la jornada en remoto, en casa o en un lugar más cómodo.

Cuatro de cada diez jóvenes de la Generación Z admiten recurrir a esta práctica, que se viraliza con memes y consejos en redes.

TikTok, Instagram y otras plataformas sociales difunden tutoriales sobre cómo parecer ocupado, fichar desde casa y justificar ausencias laborales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo eluden los controles en el trabajo

Las plataformas digitales no solo difunden ideas, sino que proporcionan herramientas. Muchos jóvenes emplean aplicaciones para simular actividad en sus ordenadores, enviar mensajes automáticos o incluso mover el ratón para engañar a los sistemas de control de presencia. El uso de la inteligencia artificial para completar tareas rutinarias o responder correos electrónicos es una realidad aceptada por el 14% de los encuestados.

Registrar horas de más en los sistemas de control, justificar ausencias por enfermedad o coordinarse para cubrirse entre compañeros se facilita a través de chats y grupos privados. El 27% de los jóvenes reconoce haber avisado de una supuesta enfermedad para tomarse un día libre no justificado, mientras que el 11% admite haber apuntado más horas de las reales.

El fenómeno del career catfishing también se expande gracias a la conectividad digital. Un 29% de jóvenes de la Generación Z y millennials ha aceptado un puesto solo para no presentarse o desaparecer tras el primer día.

La facilidad para postularse y aceptar empleos online, sumada a la oferta de plataformas de trabajo remoto y freelance, reduce el compromiso con un solo empleador y fomenta la rotación y el desapego.

El uso de inteligencia artificial para completar tareas rutinarias o responder correos electrónicos es una práctica adoptada por el 14% de los jóvenes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por qué los jóvenes ahora evaden su trabajo

La motivación principal para eludir el trabajo, según la encuesta, es la búsqueda de flexibilidad. El 66% de la Generación Z que admite “hacer trampa” lo justifica por la necesidad de adaptar sus horarios, elegir el lugar de trabajo y evitar ambientes hostiles o poco estimulantes. El 44% prefiere trabajar desde espacios más cómodos, mientras que el 32% busca minimizar interrupciones.

Las “vacaciones silenciosas” son una estrategia cada vez más extendida. Más de la mitad de los jóvenes ha recurrido a ellas entre una y tres veces en el último año, y el 12% lo ha hecho más de cinco veces. Las razones más citadas son el estrés, la dificultad para tomarse días libres oficialmente, el agotamiento y la imposibilidad de conciliar la vida personal y profesional.

La salud mental es otro motor fundamental. El 46% de los jóvenes que ha hecho “quiet vacationing” lo hizo para recuperarse de un estado de tensión o evitar el burnout. La imposibilidad de acceder a permisos por asuntos familiares (36%) o la falta de reconocimiento y oportunidades de crecimiento (40%) alimentan la insatisfacción y la desconexión emocional.