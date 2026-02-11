Tecno

Generazión Z admite que le gusta evadir su trabajo usando IA e Instagram para lograrlo

El 95% de los jóvenes reconoce emplear algún método para eludir tareas o responsabilidades en su puesto de trabajo

Guardar
La Generación Z transforma el
La Generación Z transforma el mundo laboral con nuevas estrategias de evasión y uso intensivo de plataformas digitales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Generación Z ha irrumpido en el mundo laboral con una mentalidad y unas prácticas que cambian las normas tradicionales de la oficina. El fenómeno de “escaparse” del trabajo o eludir obligaciones, que en generaciones anteriores se consideraba una excepción, ahora se vive como una conducta ampliamente aceptada entre los jóvenes nacidos a partir de mediados de los años noventa.

Plataformas digitales, redes sociales y nuevas tecnologías se han convertido en aliadas clave para facilitar, validar y expandir estos comportamientos, que no solo desafían la autoridad, sino que también cuestionan la naturaleza misma de lo que significa trabajar y ser productivo.

Así es como las plataformas digitales ayudan a los jóvenes a eludir su trabajo

El 95% de los jóvenes de la Generación Z reconoce que ha utilizado alguna forma de evasión en su puesto de trabajo. Este dato, extraído de una encuesta de PapersOwl a 2.000 jóvenes, muestra una realidad en la que las plataformas digitales juegan un papel central.

TikTok, Instagram y otras redes sociales se han transformado en auténticos laboratorios de difusión de trucos y consejos para saltarse normas, gestionar ausencias o simplemente hacer menos en la oficina sin levantar sospechas.

El 95% de los jóvenes
El 95% de los jóvenes reconoce emplear algún método para eludir tareas o responsabilidades en su puesto de trabajo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los tutoriales sobre “cómo parecer ocupado en videollamadas”, “cómo fichar desde casa usando apps de geolocalización” o “cómo justificar ausencias con mensajes automáticos” suman miles de reproducciones y “likes”.

Este intercambio de información, rápido y masivo, convierte en tendencia lo que antes era anecdótico. Jóvenes de diferentes países comparten y perfeccionan técnicas para salir antes, registrar más horas de las trabajadas o incluso delegar tareas en herramientas de inteligencia artificial.

El auge del coffee badging es otro ejemplo de cómo la cultura digital redefine la relación con el trabajo. Miles de vídeos muestran a jóvenes fichando presencialmente solo para tomar un café y hacerse ver, para luego continuar la jornada en remoto, en casa o en un lugar más cómodo.

Cuatro de cada diez jóvenes de la Generación Z admiten recurrir a esta práctica, que se viraliza con memes y consejos en redes.

TikTok, Instagram y otras plataformas
TikTok, Instagram y otras plataformas sociales difunden tutoriales sobre cómo parecer ocupado, fichar desde casa y justificar ausencias laborales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo eluden los controles en el trabajo

Las plataformas digitales no solo difunden ideas, sino que proporcionan herramientas. Muchos jóvenes emplean aplicaciones para simular actividad en sus ordenadores, enviar mensajes automáticos o incluso mover el ratón para engañar a los sistemas de control de presencia. El uso de la inteligencia artificial para completar tareas rutinarias o responder correos electrónicos es una realidad aceptada por el 14% de los encuestados.

Registrar horas de más en los sistemas de control, justificar ausencias por enfermedad o coordinarse para cubrirse entre compañeros se facilita a través de chats y grupos privados. El 27% de los jóvenes reconoce haber avisado de una supuesta enfermedad para tomarse un día libre no justificado, mientras que el 11% admite haber apuntado más horas de las reales.

El fenómeno del career catfishing también se expande gracias a la conectividad digital. Un 29% de jóvenes de la Generación Z y millennials ha aceptado un puesto solo para no presentarse o desaparecer tras el primer día.

La facilidad para postularse y aceptar empleos online, sumada a la oferta de plataformas de trabajo remoto y freelance, reduce el compromiso con un solo empleador y fomenta la rotación y el desapego.

El uso de inteligencia artificial
El uso de inteligencia artificial para completar tareas rutinarias o responder correos electrónicos es una práctica adoptada por el 14% de los jóvenes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por qué los jóvenes ahora evaden su trabajo

La motivación principal para eludir el trabajo, según la encuesta, es la búsqueda de flexibilidad. El 66% de la Generación Z que admite “hacer trampa” lo justifica por la necesidad de adaptar sus horarios, elegir el lugar de trabajo y evitar ambientes hostiles o poco estimulantes. El 44% prefiere trabajar desde espacios más cómodos, mientras que el 32% busca minimizar interrupciones.

Las “vacaciones silenciosas” son una estrategia cada vez más extendida. Más de la mitad de los jóvenes ha recurrido a ellas entre una y tres veces en el último año, y el 12% lo ha hecho más de cinco veces. Las razones más citadas son el estrés, la dificultad para tomarse días libres oficialmente, el agotamiento y la imposibilidad de conciliar la vida personal y profesional.

La salud mental es otro motor fundamental. El 46% de los jóvenes que ha hecho “quiet vacationing” lo hizo para recuperarse de un estado de tensión o evitar el burnout. La imposibilidad de acceder a permisos por asuntos familiares (36%) o la falta de reconocimiento y oportunidades de crecimiento (40%) alimentan la insatisfacción y la desconexión emocional.

Temas Relacionados

Generación ZInstagramTikTokInteligencia artificialTrabajoEmpresasJóvenesTecnología-noticiasLo último en tecnología

Últimas Noticias

Cómo liberar espacio en Gmail gratis: guía para limpiar tu cuenta

Es fundamental que los usuarios revisen el espacio disponible en Drive y Google Fotos para optimizar la capacidad de almacenamiento de su correo electrónico

Cómo liberar espacio en Gmail

Cierre de Xuper TV y Magis TV: cómo ver películas gratis y de forma segura

Dos altenartivas para poder ver contenido sin tener que pagar nada son YouTube y Pluto TV

Cierre de Xuper TV y

Gran actualización de Windows 11 potenciará Copilot y la IA en cada rincón del sistema operativo

El asistente de Microsoft permitirá realizar búsquedas, resúmenes y administración de archivos mediante lenguaje natural

Gran actualización de Windows 11

Cuatro juegos gratis en Steam que puedes descargar y quedarte para siempre

Uno de ellos es Influxis, un videojuego en el que el jugador explora un entorno alienígena dominado por fenómenos bioluminiscentes y diversas amenazas ocultas

Cuatro juegos gratis en Steam

Así puedes acelerar un celular Android que funciona lento en cinco pasos

Reiniciar el teléfono con regularidad, gestionar de forma eficiente el almacenamiento y actualizar el sistema operativo y las aplicaciones son algunas de las medidas a tomar

Así puedes acelerar un celular
DEPORTES
El primer día de los

El primer día de los test de pretemporada de la F1 en Baréin: Franco Colapinto salió a pista con su Alpine y generó una bandera roja

“Habrá ocho autos que no podrán participar”: la advertencia de una figura de la F1 en medio del escándalo por los motores Mercedes

Las fotos del aterrador accidente que sufrió una snowboarder tras caer de cabeza en los Juegos Olímpicos de Invierno

Edwuin Cetré volvió a entrenarse en Estudiantes de La Plata: el motivo por el que se frustró su llegada a Boca Juniors

La ex pareja del atleta que confesó haber sido infiel tras ganar la medalla en los Juegos Olímpicos le respondió: “No elegí estar en esta situación”

TELESHOW
La reacción de Martín Cirio

La reacción de Martín Cirio tras el fallo favorable de la Justicia en la demanda que le había hecho su exnovio

La China Suárez deslumbró con sus looks en la presentación de En el Barro 2: corsetería, cuero y glamour

Tras la salida de Cacho Deicas, Marcos Camino también deja Los Palmeras: qué pasará con el futuro del grupo

Mauro Icardi mostró fotos junto a Wanda Nara y encendió la polémica en las redes: “¿Le pegó la melancolía?"

Marixa Balli al borde del llanto tras una dura crítica en MasterChef Celebrity: “Me sacan las ganas”

INFOBAE AMÉRICA

Una reconocida automotriz retira más

Una reconocida automotriz retira más de 141.000 autos por riesgo de que las puertas se abran al conducir

Otro golpe para el turismo de Cuba: Rusia anunció el cese temporal de vuelos por la crisis de combustible en la isla

Gobierno salvadoreño intensifica ofensiva contra el contrabando tras asesinato de militar en Metapán

El Gobierno uruguayo remitió al Parlamento el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea

Reino Unido duplicará sus tropas en Noruega para defenderse de la creciente amenaza rusa