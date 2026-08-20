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El secreto del éxito según Steve Jobs: la clave que divide a los emprendedores

Investigaciones recientes han puesto en cuestión la idea de que la perseverancia, por sí sola, pueda garantizar resultados sobresalientes

Steve Jobs y sus exigencias para que la Mac arranque más rápido.
Jobs expresó que la única manera de estar satisfecho con el trabajo es amar lo que se hace. (EPA/JOHN G. MABANGLO)
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La visión de Steve Jobs sobre el éxito en el mundo empresarial ha generado un debate constante entre expertos y emprendedores. Para el magnate, la diferencia entre quienes logran sus objetivos y quienes se quedan en el camino radica en un elemento principal: la perseverancia.

Esta idea se consolidó como su sello distintivo y fue repetida en entrevistas y discursos, pero la ciencia actual aporta una dimensión adicional que matiza y amplía este concepto.

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Perseverancia y mentalidad estratégica: el verdadero motor del éxito empresarial

Steve Jobs solía recalcar en diversas ocasiones que la perseverancia era el factor crucial que separaba a los emprendedores exitosos de los que no llegaban a consolidarse. En una declaración citada por la revista INC, Jobs afirmó estar convencido de que “aproximadamente la mitad de lo que separa a los emprendedores exitosos de los que no lo son, es pura perseverancia”.

La visión de Steve Jobs sobre el éxito en el mundo empresarial ha generado un debate constante. REUTERS/Kimberly White (UNITED STATES)
La visión de Steve Jobs sobre el éxito en el mundo empresarial ha generado un debate constante. REUTERS/Kimberly White (UNITED STATES)

Para él, la capacidad de persistir cuando todo se complica constituía la base de cualquier proyecto empresarial ambicioso.

No obstante, investigaciones recientes han puesto en cuestión la idea de que la perseverancia, por sí sola, pueda garantizar resultados sobresalientes. Un estudio publicado en Proceedings of the National Academy of Sciences, dirigido por Patricia Chen, señala que el éxito depende en mayor medida de lo que denominan una mentalidad estratégica.

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Este enfoque implica reflexionar activamente sobre los pasos dados, evaluar el progreso y modificar las estrategias cuando las circunstancias lo requieren. Así, la diferencia esencial no se encuentra solo en la fuerza de voluntad, sino en la capacidad de adaptarse y corregir el rumbo en función de los desafíos que surgen.

El discurso de Steve Jobs en Stanford en 2005 se convirtió en un manifiesto sobre la vida, la muerte y el propósito en la era digital. (Foto: Archivo de Steve Jobs)
El discurso de Steve Jobs en Stanford en 2005 se convirtió en un manifiesto sobre la vida, la muerte y el propósito en la era digital. (Foto: Archivo de Steve Jobs)

Los autores del estudio sostienen que el éxito exige menos la aplicación mecánica de habilidades aprendidas y más la disposición a enfrentar nuevos problemas con creatividad y reflexión. En otras palabras, la determinación debe ir acompañada de una revisión periódica de métodos y objetivos para asegurar que las acciones sigan siendo eficaces frente a obstáculos cambiantes.

La ciencia detrás del éxito: más allá de la persistencia

El valor de la mentalidad estratégica ha recibido respaldo en otros trabajos científicos. Un artículo publicado en PNAS destaca que las personas con habilidades metacognitivas —capaces de pensar sobre sus propios procesos de pensamiento— obtienen mejores resultados tanto en el ámbito académico como en el profesional, en comparación con quienes dependen únicamente de la persistencia.

De igual modo, Discover Psychology ha presentado evidencia de que la revisión constante de objetivos, basada en la reflexión y el reencuadre, mejora el rendimiento incluso en situaciones de alta presión, como la toma de decisiones financieras importantes o la resolución de problemas complejos.

El Apple I fue el primer producto oficial de Apple, diseñado y construido a mano por Steve Wozniak en 1976 y comercializado por Steve Jobs. REUTERS/Abdul Saboor
El Apple I fue el primer producto oficial de Apple, diseñado y construido a mano por Steve Wozniak en 1976 y comercializado por Steve Jobs. REUTERS/Abdul Saboor

Steve Jobs y el sentido del trabajo

En 2005, Steve Jobs se dirigió a los graduados de la Universidad de Stanford con un mensaje que no ofrecía fórmulas mágicas para alcanzar el éxito. En lugar de ello, propuso una reflexión sobre el valor del tiempo, la aceptación del fracaso y la búsqueda de sentido en la vida laboral.

En esa ocasión, Jobs expresó que la única manera de estar satisfecho con el trabajo es amar lo que se hace, una idea que ha circulado por oficinas y redes sociales durante años, pero cuyo significado suele ser malinterpretado.

Jobs no se refería a una pasión efímera o al entusiasmo invariable, sino a una forma de resistencia y compromiso frente a las adversidades. Su propia historia lo ilustra: tras ser despedido de Apple, fundó NeXT y compró Pixar, empresas que en sus inicios no ofrecieron resultados inmediatos ni certezas de éxito.

Para Jobs, la frase “amar lo que haces” trasciende el entusiasmo superficial. (AP Foto/Paul Sakuma, Archivo)
Para Jobs, la frase “amar lo que haces” trasciende el entusiasmo superficial. (AP Foto/Paul Sakuma, Archivo)

Durante años, Jobs trabajó sin reconocimiento ni garantías, persiguiendo proyectos que muchos consideraban perdidos.

Esa capacidad de continuar cuando las circunstancias no acompañan es, según Jobs, la manifestación más auténtica de amar el propio trabajo. No se trata de la emoción del primer día, sino de la decisión consciente de seguir adelante cuando el entorno es hostil y los resultados tardan en llegar.

El verdadero significado de amar lo que se hace según Steve Jobs

Para Jobs, la frase “amar lo que haces” trasciende el entusiasmo superficial. Significa sostenerse en el camino elegido cuando los resultados no son inmediatos y las dificultades parecen insuperables. En su experiencia, los momentos de mayor aprendizaje y consolidación personal llegaron después de fracasos públicos y de largos periodos de incertidumbre.

El ejemplo de Jobs revela que el camino hacia el éxito está marcado por decisiones difíciles y momentos de soledad. REUTERS/Beck Diefenbach (UNITED STATES - Tags: SCI TECH BUSINESS)
El ejemplo de Jobs revela que el camino hacia el éxito está marcado por decisiones difíciles y momentos de soledad. REUTERS/Beck Diefenbach (UNITED STATES - Tags: SCI TECH BUSINESS)

No fue el éxito instantáneo lo que definió su carrera, sino la determinación de no abandonar sus convicciones, incluso cuando nadie más creía en ellas.

El ejemplo de Jobs revela que el camino hacia el éxito está marcado por decisiones difíciles y momentos de soledad, en los que la insistencia y la capacidad de reinventarse hacen la diferencia. La continuidad, más que la euforia inicial, es la verdadera prueba del compromiso con una idea o un proyecto.

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