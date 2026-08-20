BTS y Gemini se unen para darte juegos y actividades: así los puedes activar

BTS y Gemini ofrecen en la aplicación de inteligencia artificial de Google juegos, recomendaciones musicales y aprendizaje de frases en coreano para los fans.

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BTS y Gemini se unen para darle a los fans de la banda de k-pop una experiencia única en la aplicación de inteligencia artificial de Google, donde los usuarios podrán encontrar desde juegos hasta la oportunidad de aprender frases en coreano.

Activar estas experiencias es sencillo: basta con escribir “Unlock BTS” o el número “7777” en el cuadro de instrucciones dentro de la aplicación de Gemini, ya sea desde un teléfono móvil o una computadora. La activación funciona en once idiomas: inglés, coreano, japonés, indonesio, hindi, portugués, español, tailandés, vietnamita, francés y alemán, con la promesa de incluir árabe próximamente.

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Cuáles son las funciones de BTS en Gemini

El primer atractivo de la propuesta reside en la posibilidad de descubrir qué tipo de instrucciones —conocidas como “prompts”— utilizan los propios miembros de BTS al conversar con Gemini.

Así, los usuarios pueden explorar intereses y pasatiempos de los integrantes, como la curiosidad de RM por aprender sobre nuevas culturas durante sus viajes o la afición de Jungkook por el ciclismo. Esta función permite a los seguidores conocer cómo utilizan la inteligencia artificial para potenciar su creatividad y resolver preguntas cotidianas.

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La experiencia de BTS en Gemini está disponible gratis por tiempo limitado y funciona en once idiomas, con árabe previsto próximamente. (Foto, Richard Shotwell/Invision/AP, Archivo)

La segunda función es un juego interactivo que invita a adivinar canciones de BTS a través de pistas formadas por emojis. Gemini presenta combinaciones de estados de ánimo y fragmentos de letras, y el usuario debe identificar la canción correcta.

Este cuestionario digital no solo pone a prueba el conocimiento musical del fan, sino que también recomienda canciones perfectas para comenzar el día o relajarse, generando una experiencia personalizada y divertida.

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El tercer recurso de Gemini orientado a BTS es un asistente de seguimiento de la gira mundial del grupo. Ofrece un resumen diario con las noticias más importantes sobre la banda de las últimas 48 a 72 horas y un calendario ajustado automáticamente a la zona horaria local del usuario. De esta manera, los fans pueden estar al tanto de cada novedad y no perderse ningún detalle de las paradas del tour.

La cuarta herramienta, pensada para quienes quieren profundizar en la cultura coreana a través de la música, es “Learn Korean with BTS”. Esta función enseña expresiones y frases prácticas en coreano, habituales en cartas de fans y comentarios en redes sociales.

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El juego interactivo de BTS en Gemini desafía a los fans a adivinar canciones con emojis y sugiere temas para empezar el día o relajarse. (Composición Infobae: Instagram/Google en Español / Google)

Incluye guías de pronunciación en audio, permitiendo practicar tanto la escritura como el habla de forma interactiva. Así, Gemini se convierte en un puente para superar barreras lingüísticas y conectar con la comunidad global de seguidores.

Una alianza estratégica entre Google y BTS

La colaboración entre BTS y Google no surge de la nada. En junio, Gemini ya había debutado como asistente oficial de inteligencia artificial en el festival cultural “BTS The City Arirang – Busan”, coincidiendo con los conciertos del grupo en esa ciudad surcoreana. Allí, Gemini ayudó a planificar itinerarios, ofrecer información local en tiempo real y proponer misiones digitales para los asistentes.

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La visibilidad de la alianza también se extendió fuera de Asia. Entre el 2 y el 8 de agosto, un video promocional de 60 segundos creado junto a Gemini se proyectó en la monumental fachada del Sphere de Las Vegas, en Estados Unidos. Las imágenes estaban vinculadas al álbum “Arirang” y a la gira norteamericana de la banda, consolidando la presencia internacional de la colaboración.

Para acompañar el lanzamiento de las nuevas funciones interactivas, Google publicó en YouTube el video “BTS & Gemini | It starts with you”. En él, los siete integrantes —RM, Jin, Suga, j-hope, Jimin, V y Jungkook— muestran distintas formas de aprovechar Gemini en su vida diaria, desde organizar viajes hasta superar obstáculos lingüísticos y culturales.

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Learn Korean with BTS enseña expresiones en coreano con guías de pronunciación en audio para practicar escritura y habla dentro de Gemini. (Google)

Cómo acceder y qué puede hacer cada fan

El acceso a las funciones es gratuito y solo requiere tener la aplicación de Gemini instalada. Es necesario escribir “Unlock BTS” o “7777” en el cuadro de instrucciones, tanto desde la aplicación móvil como desde la web. Tras activar las experiencias, el usuario puede elegir entre descubrir recomendaciones musicales, seguir las noticias del grupo, aprender frases cotidianas en coreano o explorar los intereses personales de los integrantes.

Estas herramientas están disponibles por tiempo limitado y en idiomas seleccionados, lo que permite que personas de todo el mundo experimenten formas sencillas y prácticas de aprender, conectar y dejar volar su creatividad junto a BTS.

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Las guías de audio para pronunciación, la personalización de recomendaciones y la actualización constante de información sobre la gira mundial son algunos de los componentes que hacen de esta propuesta una experiencia interactiva única para el fandom.