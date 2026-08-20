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Sony elimina 13 juegos de la PS Store: todos de un mismo desarrollador

La medida afecta solo a nuevos compradores de los juegos en la plataforma

PlayStation - apagón - videojuegos - huelga - tecnología - 27 de julio
Sony eliminará 13 títulos de Ternox Games de su tienda digital el 23 de agosto de 2026. (Europa Press)
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La estrategia digital de Sony enfrenta un nuevo episodio controvertido tras anunciar la eliminación de 13 títulos desarrollados por Ternox Games de la PlayStation Store. Estos juegos dejarán de estar disponibles para nuevos compradores a partir del 23 de agosto de 2026. La medida afecta exclusivamente a proyectos lanzados en los últimos cinco años por el estudio independiente de origen ucraniano.

La noticia se produce en un contexto en el que Sony evalúa abandonar la producción de juegos en formato físico a partir de 2028, como señalaron diversos reportes. El avance hacia un ecosistema cada vez más digital genera preocupación entre usuarios y desarrolladores, ante el riesgo de perder el acceso a títulos que hasta ahora formaban parte del catálogo de la plataforma.

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Un desarrollador independiente, en el centro de la polémica

Ternox Games confirmó que, además de ver retirados estos 13 juegos de la tienda digital, tampoco podrá lanzar su próximo proyecto, STONKS-9800, en la PS Store de PlayStation 5.

La PS Store lanza grandes descuentos y ofertas para marzo. (PlayStation)
La eliminación de los juegos reaviva el debate sobre la dependencia de los catálogos digitales. (PlayStation)

El estudio explicó en sus redes sociales que Sony rescindió unilateralmente el acuerdo de publicación, sin exponer públicamente las causas que motivaron la decisión. Según detalló el equipo ucraniano, los intentos de obtener respuestas a través del servicio de atención al cliente no obtuvieron resultados.

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La situación cobra especial relevancia por el historial reciente de STONKS-9800. Este simulador bursátil, que adopta una estética de anime inspirada en los años ochenta, debutó en 2023 en Steam con acceso anticipado. Alcanzó las 100.000 unidades vendidas y obtuvo un 97% de valoraciones positivas en la plataforma, según datos suministrados por el estudio.

¿Por qué Sony retira estos títulos?

Hasta el momento, Sony no ha ofrecido una explicación pública sobre los motivos que llevaron a bloquear la llegada de STONKS-9800 y retirar los otros títulos de Ternox Games.

El estudio ucraniano denunció falta de explicaciones por parte de Sony sobre la decisión. (Europa Press)
El estudio ucraniano denunció falta de explicaciones por parte de Sony sobre la decisión. (Europa Press)

Algunas hipótesis difundidas en la industria relacionan la decisión con una posible política de la compañía orientada a eliminar juegos considerados de baja calidad o desarrollados con inteligencia artificial. Sin embargo, los proyectos del estudio ucraniano no parecen encajar en esas categorías, según los antecedentes conocidos.

El equipo independiente manifestó su frustración por la falta de información y transparencia en el proceso. “No recibimos ninguna razón aparente para comprender la decisión”, informaron, según recogió la prensa especializada.

Consecuencias para los usuarios: qué pasará con quienes ya compraron los juegos

La retirada de los 13 juegos afecta, en principio, solo a los nuevos compradores. Quienes ya hayan adquirido estos títulos en la PS Store podrán seguir accediendo a ellos desde sus bibliotecas personales, según explicó Ternox Games. El mayor impacto recae en los usuarios que planeaban adquirirlos en el futuro y ahora perderán esa posibilidad.

Sony anunció que dejará de producir juegos físicos a partir de 2028. (Reuters)
Sony anunció que dejará de producir juegos físicos a partir de 2028. (Reuters)

El caso ilustra una de las principales preocupaciones vinculadas al avance de las plataformas digitales: la pérdida de control sobre el acceso y la disponibilidad de los contenidos adquiridos. Ante un catálogo que puede modificarse unilateralmente por decisión de la empresa, los consumidores y desarrolladores se enfrentan a escenarios de incertidumbre.

Debate sobre el modelo digital y los riesgos para la industria

La experiencia de Ternox Games expone los desafíos asociados a la transición hacia un mercado digital dominado por grandes plataformas como Sony. Si bien el formato digital ofrece ventajas en términos de comodidad y acceso inmediato, también plantea interrogantes sobre la permanencia de los títulos y el grado de control que conservan tanto jugadores como estudios independientes.

La retirada de los 13 juegos y el bloqueo de STONKS-9800 avivan el debate sobre la dependencia tecnológica y la necesidad de encontrar alternativas para preservar el acceso a los contenidos. El sector observa con atención el rumbo de Sony, a la espera de que la compañía precise criterios y brinde mayor claridad sobre sus políticas de publicación y eliminación en la PlayStation Store.

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