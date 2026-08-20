No necesitas saber programar: esta app de Meta te permite crear tu propio videojuego con IA

Meta lanza su aplicación Pocket para crear juegos usando la IA. (Meta)

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Meta amplió a todos los usuarios de Estados Unidos el acceso a Pocket, su aplicación experimental que permite crear pequeños videojuegos y experiencias interactivas utilizando instrucciones escritas en lenguaje natural.

La herramienta emplea inteligencia artificial para generar los juegos a partir de las indicaciones del usuario, por lo que no es necesario tener conocimientos de programación para comenzar a crear.

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Pocket había sido lanzada discretamente el mes pasado en Brasil como mercado de prueba y ahora llega a un público más amplio en Estados Unidos. Las creaciones aparecen posteriormente en un feed desplazable, donde otros usuarios pueden probarlas, guardarlas, modificarlas para crear nuevas versiones o republicarlas.

Pocket se encuentra disponible en Estados Unidos. (Meta / Pocket / Play Store)

La propuesta forma parte de la estrategia de Meta para utilizar la inteligencia artificial no solo como una herramienta para responder preguntas, sino también como un mecanismo para facilitar la creación de contenido y aplicaciones.

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Así funciona Pocket para crear videojuegos con IA

El funcionamiento de Pocket parte de una idea sencilla: el usuario describe qué quiere crear mediante una instrucción y la inteligencia artificial genera una experiencia interactiva.

Estos contenidos, que Meta denomina “dispositivos”, pueden responder a diferentes acciones realizadas con el teléfono. Por ejemplo, pueden reaccionar al tacto o a la inclinación del dispositivo, reproducir efectos de sonido e incluso incorporar fragmentos de canciones.

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La aplicación también puede utilizar elementos del propio teléfono. Algunas experiencias permiten utilizar fotografías almacenadas en la galería o acceder a la cámara para incorporarlas a las creaciones.

Meta tiene una aplicación Pocket para crear juegos. (Meta)

De esta manera, Pocket busca reducir considerablemente la barrera de entrada que tradicionalmente supone desarrollar un videojuego. En lugar de escribir manualmente cada línea de código, el usuario puede explicar a la inteligencia artificial qué experiencia quiere obtener y dejar que el sistema se encargue de generar la parte técnica.

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Los juegos se pueden compartir y modificar

Una vez creada una experiencia, esta puede publicarse en el perfil del usuario dentro de Pocket. Otros miembros de la comunidad pueden interactuar con ella y, además, tienen la posibilidad de guardarla, republicarla o remezclarla para desarrollar una nueva creación.

Este componente social es una parte importante de la propuesta. Meta no busca únicamente ofrecer una herramienta para crear juegos individuales, sino construir un catálogo de experiencias generadas por los propios usuarios.

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El sistema de recomendaciones puede ayudar a distribuir esas creaciones dentro del feed, permitiendo que determinados juegos alcancen una mayor audiencia.

Usuarios de Pocket pueden crear juegos y luego ser compartidos. (Meta / Pocket)

El desarrollo de Pocket está relacionado con la adquisición que Meta realizó a principios de este año del equipo detrás de Gizmo, una plataforma especializada en experiencias interactivas creadas mediante código.

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La compañía ha utilizado parte de esa tecnología para desarrollar el concepto de “codificación de ambiente”, que busca facilitar la creación de software mediante instrucciones en lenguaje natural en lugar de exigir que el usuario escriba código tradicionalmente.

Pocket representa así una aplicación práctica de esa estrategia: transformar una idea expresada con palabras en una experiencia que puede ejecutarse e interactuar con ella desde el teléfono.

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El logo de Meta en una pantalla en LlamaCon 2025, una conferencia de desarrolladores de IA, el 29 de abril de 2025, en Menlo Park, California. (AP Foto/Jeff Chiu, Archivo)

Meta quiere acelerar la creación de nuevas aplicaciones

La llegada de Pocket también se enmarca en una estrategia más amplia de Meta para desarrollar aplicaciones independientes y experimentar con nuevos formatos.

La compañía ya ha lanzado otras propuestas como Instagram Instants, Forum, una aplicación independiente relacionada con Grupos, y Seller, orientada a las funciones de Marketplace.

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Meta también ha experimentado con herramientas de creación de imágenes y vídeos mediante inteligencia artificial. A esto se suma una aplicación experimental centrada en la creación de vídeos y, más recientemente, la llegada de Meta AI a Mac.

Mark Zuckerberg explicó durante la presentación de resultados de la compañía en julio que el desarrollo de software con inteligencia artificial permite a Meta probar y lanzar nuevas ideas con mayor rapidez.

La estrategia consiste en experimentar con diferentes productos y utilizar los sistemas de recomendación de la compañía para determinar cuáles tienen potencial para crecer.

Con Pocket, Meta lleva esta filosofía al terreno de los videojuegos: una persona sin conocimientos de programación puede pasar de tener una idea a crear una pequeña experiencia interactiva utilizando únicamente instrucciones para la inteligencia artificial.