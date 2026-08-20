A qué temperatura poner el aire acondicionado si afuera hay 35°C

El uso del aire acondicionado requiere seguir ciertas configuraciones en el control. (Foto: EFE/Juan Carlos Hidalgo)

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Cuando la temperatura exterior en verano alcanza los 35°C, surge una pregunta recurrente en muchos hogares: ¿a cuántos grados se debe programar el aire acondicionado para lograr un ambiente confortable sin que el consumo energético se dispare?

Según la Organización de Consumidores y Usuarios de España (OCU), existe una medida clave: mantener una diferencia de unos 8°C respecto al exterior es la mejor estrategia para equilibrar confort y coste eléctrico. Esto significa que si el termómetro en la calle llega a 35°C, lo óptimo será ajustar el aire acondicionado a 27°C.

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Esta pauta busca reducir la factura de la luz y minimizar el impacto ambiental, sin renunciar a una sensación térmica agradable en el interior de la casa.

Programar el aire acondicionado por debajo de los 27°C no acelera el enfriamiento y puede aumentar el consumo eléctrico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por qué no se debe bajar más la temperatura del aire acondicionado

La OCU explica que reducir la temperatura por debajo de ese umbral no acelera el enfriamiento: “Ajustar el aire a 17°C no consigue que la habitación se enfríe más rápido. El aparato tardará lo mismo en alcanzar los 24°C y después seguirá funcionando hasta llegar a la temperatura programada, incrementando el gasto eléctrico”.

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Cada grado adicional de enfriamiento supone un aumento mínimo del 7% en el consumo energético del aparato, un dato muy relevante en temporadas de uso intensivo como en verano.

Además, programar el aire a temperaturas muy bajas puede ocasionar molestias físicas y generar diferencias térmicas excesivas con el exterior, lo que afecta a la sensación de confort y puede contribuir al desperdicio energético.

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Las funciones “Turbo” o “Power cool” permiten una refrigeración rápida, aunque su uso continuado puede elevar el gasto energético. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué funciones del aire acondicionado permiten enfriar más rápido una habitación

Para quienes buscan una refrigeración rápida, la OCU sugiere utilizar las funciones “Turbo” o “Power cool”, disponibles en muchos aparatos modernos. Estas opciones, aunque suelen aumentar el ruido y pueden ser menos eficientes, son útiles cuando se necesita acondicionar el ambiente en poco tiempo.

La clave está en no bajar la temperatura de referencia, sino activar estas funciones específicas para lograr el objetivo sin comprometer la eficiencia a largo plazo.

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La OCU advierte que estas funcionalidades deben emplearse de manera puntual, porque su uso prolongado puede afectar el rendimiento del electrodoméstico y elevar el coste energético.

“Si tienes prisa por enfriar, usa las funciones de refrigeración rápida, pero recuerda volver a la configuración óptima para mantener el consumo bajo control”, dice la OCU.

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La limpieza periódica de los filtros puede reducir el consumo de energía entre un 5% y un 15%. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por qué es clave limpiar los filtros del aire acondicionado

El mantenimiento del aire acondicionado es un aspecto que suele pasar desapercibido. La OCU señala que un filtro obstruido puede aumentar el consumo de energía entre un 5 y un 15%. Realizar una limpieza y revisión anual garantiza que el sistema funcione de manera eficiente y prolonga la vida útil del aparato.

La organización compara el mantenimiento del aire acondicionado con el de una caldera antes de la llegada del frío. “Limpiar los filtros hará que el sistema funcione de manera más eficiente”, subraya la OCU.

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Si se descuida esta tarea, el electrodoméstico trabajará con mayor esfuerzo para alcanzar la temperatura deseada, lo que se traduce en un gasto adicional de energía y una posible reducción del confort.

El uso de ventiladores y el correcto aislamiento de puertas y ventanas contribuyen a mantener el confort térmico con un menor coste. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué otras formas hay para refrescar la casa

Frente al impulso de encender el aire acondicionado, la OCU recuerda la eficacia de los ventiladores. Estos aparatos, mucho más económicos tanto en la compra como en el consumo, pueden costar menos de 15 euros durante todo el verano si se usan diez horas al día, mientras que el aire acondicionado puede elevar la factura en alrededor de 300 euros.

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Aunque un ventilador no reduce la temperatura ambiente, sí favorece la evaporación del sudor y genera una mayor sensación de frescor. Los ventiladores de techo, en particular, pueden mejorar el confort térmico.

Asimismo, se debe combinar el uso de ventiladores con el cierre adecuado de puertas y ventanas para evitar que el aire frío se escape, y, en caso necesario, usar burletes o soluciones temporales como toallas.

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