Fatal accidente en Zaragoza, España deja cuatro muertos y un herido grave, entre ellos dos nicaragüenses

Vista del operativo de emergencia desplegado tras el fatal impacto que dejó cuatro jóvenes fallecidos y un sobreviviente grave en la provincia de Zaragoza (Cortesía: Heraldo de Aragón).

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La provincia de Zaragoza, en España, se encuentra consternada tras registrarse un devastador accidente de tránsito que cobró la vida de cuatro jóvenes de entre 18 y 21 años, y dejó a un quinto atrapado entre la vida y la muerte.

La tragedia ha impactado profundamente a la comunidad nicaragüense, ya que uno de los fallecidos y el sobreviviente ingresado en estado crítico son originarios de Nicaragua.

El lamentable siniestro vial se produjo en la carretera N-122, en el tramo comprendido entre las localidades de Bulbuente y Maleján, dentro del término municipal de Borja.

Las víctimas mortales han sido identificadas como el nicaragüense Marlon David Lumbi Martínez, el futbolista amateur de origen maliense Djedy Sidibe, el estudiante de Magisterio de origen marroquí Saad Ahizoune y el joven de origen senegalés Larry.

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El quinto ocupante del automóvil, un joven nicaragüense de 19 años, permanece luchando por su vida en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Miguel Servet.

La pérdida de los cuatro jóvenes ha dejado un profundo vacío en diversas organizaciones sociales y religiosas de la región. Marlon David Lumbi Martínez, el connacional fallecido, pertenecía activamente a la Cofradía de las Siete Palabras de Zaragoza.

Marlon David Lumbi Martínez, joven nicaragüense fallecido en el trágico accidente de tráfico en la carretera N-122 de Zaragoza.

Un viaje de voluntariado truncado al regresar a Zaragoza

Los cinco jóvenes eran miembros activos de la Escuela de Liderazgo de YMCA, una organización dedicada a brindar oportunidades educativas, deportivas y de inclusión social a niños y adolescentes.

Muchos de ellos habían ingresado a los programas de YMCA durante su infancia y, tras cumplir la mayoría de edad, decidieron convertirse en voluntarios para apoyar a las nuevas generaciones.

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El grupo regresaba hacia su residencia en Zaragoza tras haber pasado el fin de semana en Salduero (Soria), donde habían acudido para visitar a otros jóvenes y compañeros que participan en las colonias de verano organizadas por la entidad.

Las autoridades de la Dirección General de Tráfico y la Guardia Civil continúan con las diligencias para esclarecer por completo los factores que originaron el choque en la red viaria. En tanto, organizaciones sociales y la comunidad nicaragüense radicada en España han expresado sus condolencias a las familias dolientes y se mantienen en cadena de oración por la pronta recuperación del joven nicaragüense que sobrevive en el hospital.

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Los cinco jóvenes involucrados en la colisión pertenecían a la Escuela de Liderazgo de la organización social YMCA en Zaragoza (Cortesía: Heraldo de Aragón).

Así ocurrió el fatal choque múltiple en la carretera N-122

De acuerdo con los informes e investigaciones de la Guardia Civil y los peritos de tránsito, la tragedia se desencadenó debido a una colisión en cadena en la que se vieron involucrados tres vehículos. Las primeras hipótesis señalan que el automóvil en el que viajaban los cinco jóvenes intentó realizar una maniobra de adelantamiento en la carretera.

Durante dicha maniobra, el turismo impactó levemente contra un segundo vehículo de pasajeros. Este primer roce provocó que el conductor perdiera el control del automóvil, quedando atravesado en medio de la calzada e inmovilizado en la vía de circulación opuesta. Instantes después, un camión furgón de gran tonelaje que circulaba por el carril no pudo esquivar el obstáculo e impactó de lleno contra el lateral del turismo.

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Al sitio del accidente acudieron rápidamente efectivos del Cuerpo de Bomberos de Zaragoza, patrullas de la Guardia Civil y múltiples unidades médicas de urgencia. Los bomberos tuvieron que emplear herramientas de descarcelación para liberar a los ocupantes de entre la chatarra del automóvil.

En el lugar de los hechos, los equipos de socorro confirmaron el deceso instantáneo de cuatro de los tripulantes. No obstante, lograron extraer con vida al joven nicaragüense de 19 años que viajaba en la parte posterior del vehículo. Debido a la gravedad de sus lesiones y traumatismos, se solicitó de urgencia un helicóptero medicalizado para trasladarlo de inmediato al hospital capitalino, donde continúa bajo observación técnica en condición reservada.

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