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WhatsApp prepara novedades de Liquid Glass en iOS: así cambiarán el editor de dibujos y el reproductor de video

La app para iOS prepara una actualización estética con transparencias y desenfoques para unificar pantallas que aún conservan el estilo clásico, en línea con la dirección visual que Apple impulsa con iOS 27

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Liquid Glass llega a las últimas secciones pendientes de WhatsApp en iOS, edición y videos - REUTERS/Stephane Mahe/File Photo
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WhatsApp sigue refinando la experiencia visual en iPhone y prepara una actualización clave para quienes valoran el diseño y la coherencia estética en sus aplicaciones. La próxima gran novedad será la integración total del lenguaje Liquid Glass en el editor de dibujos y el reproductor de video, dos de las últimas pantallas pendientes de renovarse en la app para iOS.

Esta actualización busca ofrecer una interfaz más moderna, consistente y adaptada a las tendencias que Apple impulsa con iOS 27.

La noticia, adelantada por WABetaInfo, confirma que WhatsApp avanza en la transición hacia Liquid Glass, un diseño basado en transparencias, desenfoques y efectos translúcidos que ya domina la interfaz de chats y otras secciones de la app. Con la llegada de iOS 27, mantener la aplicación actualizada con el nuevo estándar visual será fundamental para evitar que se perciba desfasada frente a otras propuestas del ecosistema Apple.

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WhatsApp no cuenta con una papelera, pero sí con un administrador de almacenamiento que cumple esa función.
La transición a Liquid Glass ya se refleja en varias pantallas y también en otras versiones de la aplicación, con el objetivo de que la interfaz se sienta consistente en todos los dispositivos y aproveche las directrices de Apple (Foto: Meta)

Qué es Liquid Glass

Liquid Glass es el lenguaje visual que Apple ha ido imponiendo en las últimas versiones de iOS. Se caracteriza por barras y fondos translúcidos, efectos de desenfoque gradual y una sensación de ligereza que unifica la experiencia en todo el sistema operativo.

WhatsApp ha adoptado este estándar en la lista de chats, la barra de navegación, la pantalla de conversaciones y la pestaña de actualizaciones. Sin embargo, el editor de dibujo y el reproductor de video aún conservaban el aspecto clásico, desentonando con el resto de la interfaz.

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Próximamente, el editor de dibujos de WhatsApp en iOS recibirá una actualización que transformará sus botones y barra de herramientas con el efecto Liquid Glass. Esto implica que los controles para añadir texto, dibujar o colocar stickers tendrán un aspecto translúcido y vidrioso, alineándose con el resto de la aplicación.

El editor de dibujos de WhatsApp en iPhone renovará botones y herramientas con efecto translúcido - REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
El editor de dibujos de WhatsApp en iPhone renovará botones y herramientas con efecto translúcido - REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

El cambio es sutil, pero aporta coherencia visual y una sensación de continuidad en la experiencia de edición de imágenes, fotos y GIFs.

La actualización no supondrá un rediseño funcional, sino una mejora estética que hará que todo el proceso de edición de imágenes luzca más moderno e integrado con el sistema operativo.

Renovación del reproductor de video: barra de progreso en Liquid Glass

Otra de las pantallas que recibirán el rediseño es el reproductor de video interno de WhatsApp. Cuando los usuarios visualizan un video, la barra de progreso, que muestra la posición de reproducción, se renovará con el característico efecto de vidrio líquido. Esto garantizará que la experiencia de ver videos dentro de la app sea visualmente coherente, sin rupturas estéticas entre secciones.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El reproductor interno de WhatsApp ajusta su barra de progreso con Liquid Glass (Imagen Ilustrativa Infobae)

Al igual que en el editor de dibujo, la actualización del reproductor de video no modifica las funciones básicas, sino que eleva el estándar visual a la altura de las directrices actuales de Apple.

WhatsApp no limita la transición a Liquid Glass al iPhone. La compañía ya ha implementado este diseño en la app para iPad y Mac, así como en la mayoría de las pantallas principales de la app móvil. El objetivo es lograr que la experiencia sea idéntica, sin importar el dispositivo, y aprovechar al máximo las capacidades gráficas y de diseño de iOS y macOS.

¿Cuándo estarán disponibles las novedades de Liquid Glass?

Las mejoras para el editor de dibujo y el reproductor de video se encuentran aún en desarrollo. Actualmente, WhatsApp no ha activado estas funciones ni siquiera para los testers beta, pero se espera que lleguen primero a quienes participan en el programa de pruebas a través de TestFlight. El calendario de despliegue público no ha sido confirmado, aunque todo apunta a que el lanzamiento coincidirá con la llegada de iOS 27 o poco después.

Adoptar Liquid Glass en todo el entorno de WhatsApp no solo responde a una cuestión de estética, también a la necesidad de mantenerse competitivo en la experiencia de usuario frente a otras apps líderes en la App Store. Un diseño actualizado, nítido y coherente mejora la percepción de la marca, facilita la navegación y garantiza que WhatsApp siga siendo la herramienta de mensajería preferida en el ecosistema Apple.

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