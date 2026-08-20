Política
Agregar Infobae enGoogle

La Corte Suprema intervendrá en el conflicto por la reelección de Gildo Insfrán en Formosa

El máximo tribunal declaró la competencia originaria tras una demanda opositora y asume el control de la causa que cuestiona la reforma constitucional provincial, que permitiría una nueva postulación del actual gobernador para el periodo 2027-2031

Vota Gildo Insfrán Formosa 2025
El gobernador Gildo Insfrán en la votación de 2025
Guardar

La Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró su competencia originaria e inició formalmente la intervención en el conflicto planteado por la reelección de Gildo Insfrán en la provincia de Formosa, tras una demanda impulsada por la Confederación Frente Amplio Formoseño. El planteo cuestiona la validez constitucional de la disposición local que habilitaría una nueva candidatura del actual gobernador para el periodo 2027-2031.

La presentación judicial, firmada por Agostina Villaggi y Rodolfo Basques en calidad de apoderados de la Confederación Frente Amplio Formoseño, solicita que se declare la inconstitucionalidad de la Cláusula Transitoria Cuarta de la Constitución de Formosa. Esta norma, incorporada tras la última reforma constitucional provincial, permitiría la novena postulación de Gildo Insfrán como gobernador y una tercera candidatura de Eber Solís como vicegobernador o gobernador para el próximo mandato que comienza el 10 de diciembre de 2027.

PUBLICIDAD

Según el texto de la demanda, la cláusula impugnada contradice los artículos 1, 5 y 123 de la Constitución Nacional, el artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos y los criterios fijados por la propia Corte Suprema en el precedente “Frente Amplio Formoseño c/ Provincia de Formosa s/ amparo”.

Los representantes de la coalición opositora argumentan que, tras ese fallo, la provincia realizó una reforma que limitó a una sola la reelección de gobernador y vicegobernador, pero incluyó una disposición especial que establece: “El mandato del gobernador y Vicegobernador en ejercicio al momento de sancionarse esta reforma, deberá ser considerado como primer mandato”.

PUBLICIDAD

Los argumentos del planteo

Villaggi y Basques sostienen que esta cláusula constituye “una maniobra del actual gobernador, Gildo Insfrán, para desobedecer el fallo de la Corte y poder volver a presentarse en las elecciones de 2027”, según consta en el escrito presentado ante el máximo tribunal. Para los demandantes, la norma violenta el principio republicano de gobierno y la alternancia en el poder, al habilitar a Insfrán y Solís para postularse nuevamente a los principales cargos ejecutivos de la provincia.

Ricardo Lorenzetti, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz, los jueces de la Corte Suprema/REUTERS/Agustin Marcarian
Ricardo Lorenzetti, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz, los jueces de la Corte Suprema/REUTERS/Agustin Marcarian

La Corte Suprema, con la firma de todos sus ministros, resolvió declarar su competencia originaria en la causa y dar traslado de la demanda al gobierno de la provincia de Formosa. De este modo, el máximo tribunal asumió la intervención directa en una controversia institucional que ha generado amplio debate político y jurídico en el país.

El origen del conflicto

La génesis del conflicto se remonta a la reforma constitucional que la provincia de Formosa aprobó tras el fallo de la Corte en 2023. En dicha sentencia, la Corte había considerado que la reelección indefinida resultaba incompatible con la Constitución Nacional. Pese a ello, la convención constituyente local dispuso una cláusula transitoria que permitió al actual gobernador y a su vice iniciar un nuevo ciclo de mandatos, computando como “primer mandato” el que se encontraba en curso al momento de la reforma.

El escrito de la Confederación Frente Amplio Formoseño enfatiza que la cláusula cuestionada “genera un daño al sistema republicano”, ya que otorga a las actuales autoridades provinciales la posibilidad cierta y concreta de perpetuarse en el poder. A criterio de los demandantes, esa disposición contradice el espíritu de la reforma y desoye el precedente dictado por la propia Corte Suprema.

La Corte, al admitir la competencia originaria y dar traslado a la provincia, pone en marcha el proceso judicial que determinará la constitucionalidad de la cláusula. La decisión que adopte el tribunal tendrá impacto no solo en la política formoseña sino también en el debate nacional sobre los límites de la reelección y la vigencia de los principios republicanos en las provincias argentinas.

La demanda se fundamenta, entre otros puntos, en la defensa de los artículos 1 y 5 de la Constitución Nacional, que reconocen la autonomía provincial pero exigen la vigencia de un sistema republicano de gobierno. Además, invoca el artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos, referido a la participación política y la alternancia en el poder, y los lineamientos surgidos del reciente fallo de la Corte en la causa “Frente Amplio Formoseño c/ Provincia de Formosa”.

El proceso judicial iniciado por la Corte Suprema abre una instancia clave para definir la validez de la reforma constitucional formoseña y el alcance de los límites a la reelección en el ámbito provincial.

Temas Relacionados

Gildo InsfránFormosaCorte Suprema de Justicia de la NaciónReforma constitucionalÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Marcha de los endeudados, en vivo: las últimas noticias de la movilización de la CGT y organizaciones sociales

Desde las 14, la CGT, UTEP y las dos CTA se movilizarán al Ministerio de Economía para visibilizar una crisis de morosidad que afecta a millones de familias

Marcha de los endeudados, en vivo: las últimas noticias de la movilización de la CGT y organizaciones sociales

Gustavo Sáenz defendió el reclamo por Zonas Cálidas: “Esto puede poner un poco de justicia”

El acuerdo alcanzado con Economía modifica los topes vigentes entre noviembre y abril y busca incorporar a las regiones de temperaturas extremas

Gustavo Sáenz defendió el reclamo por Zonas Cálidas: “Esto puede poner un poco de justicia”

Nuevo respaldo del Presidente a Sturzenegger: “Cuando vean a una mierda humana criticando a Federico es porque le está tocando un negocio”

Durante un extenso discurso en el que abordó su plan económico, Javier Milei apoyó al titular de Desregulación, quien afronta cuestionamientos de la oposición y tensiones internas por reformas frenadas en el Senado

Nuevo respaldo del Presidente a Sturzenegger: “Cuando vean a una mierda humana criticando a Federico es porque le está tocando un negocio”

Javier Milei: “Estamos pagando muy caro la locura de los pañuelitos verdes”

El Presidente habló de la economía, destacó la baja de la inflación y admitió que aún falta mejorar. En ese contexto, habló de la caída de la natalidad y consideró: “La pasión por asesinar niños en el vientre de la madre nos está costando caro en términos de crecimiento y ni les cuento en el sistema previsional”

Javier Milei: “Estamos pagando muy caro la locura de los pañuelitos verdes”

La Cámara de Diputados se reorganiza con la influencia de los gobernadores como factor de presión sobre los bloques

Las provincias reordenan sus bancadas para el segundo semestre y aceleran altas y bajas en interbloques. Los mandatarios de Salta, Misiones, Córdoba y Santa Fe buscan mejorar su posición

La Cámara de Diputados se reorganiza con la influencia de los gobernadores como factor de presión sobre los bloques

DEPORTES

La broma de Nico Keenan a su pareja Rob Jetten, primer ministro de Países Bajos, tras la goleada de Los Leones en el Mundial de hockey

La broma de Nico Keenan a su pareja Rob Jetten, primer ministro de Países Bajos, tras la goleada de Los Leones en el Mundial de hockey

Los detalles del robo que sufrió Franco Colapinto en Italia: “Fue el peor día de mi vida”

Insólito: un hincha de Juventus se filtró a la cancha en medio de un partido y lesionó a una de las figuras de su equipo

Estremecedora revelación del futbolista Jonathan Gómez sobre su adicción al juego: “Perdí todo, mi familia está destrozada”

La Fórmula 1 publicó un nuevo mapa de pilotos para el 2027 y confirmó a otras dos duplas: los corredores con más riesgo de perder su asiento

TELESHOW

Cami Mayan habló de su conflicto legal con Alexis Mac Allister: “Cada uno juzga con sus propios ojos”

Cami Mayan habló de su conflicto legal con Alexis Mac Allister: “Cada uno juzga con sus propios ojos”

Quiénes son los invitados de Mirtha Legrand, Andy Kusnetzoff y Juana Viale para el fin de semana

Zaira Nara sorprendió con su particular colección de carteras: la foto en la intimidad de su vestidor

Estefi Berardi habló de su embarazo: la dieta que fue clave, los primeros síntomas y la intuición sobre el sexo

Así fue el romántico casamiento de Tato Algorta y Luz Tito en Gran Hermano: “Siempre fuiste el deseo número uno”

INFOBAE AMÉRICA

Costa Rica firma convenio con universidad mexicana para otorgar 30 mil becas a docentes

Costa Rica firma convenio con universidad mexicana para otorgar 30 mil becas a docentes

ONU destina unos 80 millones de dólares para apoyar a Honduras ante crisis por sequía

17 agendas territoriales: el modelo de Arévalo para saldar la deuda histórica del Estado guatemalteco con los pueblos indígenas

Fatal accidente en Zaragoza, España deja cuatro muertos y un herido grave, entre ellos dos nicaragüenses

EE.UU. respalda reformas para transformar el sector energético y atraer inversión a Honduras