Costa Rica firma convenio con universidad mexicana para otorgar 30 mil becas a docentes

El Ministerio de Educación Pública y la Universidad de Santander firmaron un convenio para otorgar 30,000 becas a docentes costarricenses. Crédito: Captura transmisión Presidencia de la República

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El Ministerio de Educación Pública (MEP) y la Universidad de Santander firmaron este miércoles un convenio que permitirá otorgar 30,000 becas a docentes costarricenses, con el objetivo de fortalecer sus competencias profesionales y generar un impacto directo en la formación de miles de estudiantes del país.

El acuerdo fue suscrito por Leonardo Sánchez, ministro de Educación Pública, y Enrique Javier Navarro Flórez, rector de la Universidad de Santander, durante una actividad en la que participaron como testigos de honor la presidenta de la República, Laura Fernández Delgado, y el diputado Gerald Bogantes, señalado durante la ceremonia como uno de los impulsores de la iniciativa.

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La Presidencia presentó el convenio como una de las acciones dirigidas a fortalecer la preparación del personal docente del sistema educativo costarricense.

“Treinta mil docentes, escuchen bien, treinta mil docentes reciban una beca que va a mejorar sus competencias en beneficio de miles de estudiantes”, se anunció durante la firma del acuerdo.

La iniciativa tiene como eje la capacitación de quienes mantienen contacto directo con los estudiantes en las aulas y busca que el fortalecimiento profesional de los educadores termine reflejándose en los procesos de aprendizaje.

Durante su intervención, el rector de la Universidad de Santander, Enrique Javier Navarro Flórez, destacó precisamente el papel que desempeñan los docentes dentro del sistema educativo y la importancia de invertir en su formación.

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“El llegar directamente a la atención del docente, del profesor, quien está ahí con nuestros hijos día a día, quien está presente, y estar capacitado, estar preparado, eso hace este recurso humano mucho más interesante”, manifestó Navarro.

El académico aseguró que el alcance de la iniciativa puede ir más allá de las 30,000 personas que recibirán las becas, debido a que cada uno de esos educadores trabaja directamente con grupos de estudiantes.

En ese sentido, defendió que una mejora en las capacidades profesionales de los docentes puede multiplicar los efectos del programa dentro de las aulas.

“Está tocando corazones, miles de corazones”, expresó el rector durante su discurso.

El Gobierno sostiene que el fortalecimiento de las competencias docentes busca generar un impacto directo en miles de estudiantes de Costa Rica. Fuente: MEP

Una capacitación con alcance internacional

Navarro señaló que los docentes beneficiados tendrán acceso a una formación que calificó como de alcance internacional y destacó la importancia de las alianzas entre instituciones costarricenses y organizaciones del exterior.

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“Es importantísimo, presidenta, que todo esto que vamos a hacer impacte. ¿Por qué? Porque esos treinta mil docentes van a tener una capacitación mundial”, sostuvo.

El representante de la Universidad de Santander atribuyó también parte de las gestiones para concretar el convenio a los “buenos oficios” del diputado Gerald Bogantes y de Mileni Santillán, además de hacer referencia a la articulación con una red de gobiernos.

Durante el acto, el rector felicitó a Laura Fernández por impulsar alianzas fuera de Costa Rica y aseguró que este tipo de iniciativas permiten ampliar las oportunidades de preparación para los profesionales de la educación.

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“Estas alianzas que está usted haciendo, no solamente aquí en Costa Rica, sino en el exterior, como somos todos nosotros, que estamos llevándonos de la mano”, indicó Navarro.

El convenio se produce en momentos en que la administración Fernández ha colocado la educación entre los asuntos incluidos en su balance de gestión y plantea la capacitación docente como una herramienta para generar cambios que posteriormente lleguen a los estudiantes.

El Gobierno no detalló durante el anuncio presentado las áreas específicas en las que serán capacitados los docentes, la duración de los programas, los requisitos que deberán cumplir los interesados ni el mecanismo mediante el cual serán distribuidas las 30,000 becas.

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Tampoco se especificaron en la intervención los montos individuales de las becas o si estas cubrirán la totalidad de los programas académicos.

El rector de la Universidad de Santander aseguró que los 30,000 educadores tendrán acceso a una capacitación de alcance internacional. Crédito: Captura transmisión Presidencia de la República

Docentes como punto central

Para las autoridades participantes, uno de los elementos principales del convenio es que la inversión en capacitación se dirige directamente hacia quienes permanecen diariamente en las aulas.

Navarro utilizó su intervención para destacar esa función y llegó a referirse a Fernández como la “primera docente del país”, en referencia al respaldo gubernamental a la iniciativa.

“La felicito porque ahora también usted se convierte no solamente en la primera ciudadana de Costa Rica, sino en la primera docente del país. Felicidades”, expresó el rector.

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La firma quedó formalizada entre el MEP y la Universidad de Santander, con Fernández y Bogantes como testigos de honor.