Para qué sirven los puntos que ganas en Waze cada vez que reportas algo en el mapa

Waze permite ganar puntos al completar trayectos, reportar incidentes, confirmar avisos, editar el mapa y actualizar lugares dentro de la aplicación. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

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En el uso diario de Waze, los usuarios tienen la posibilidad de ganar puntos de diferentes maneras, pero no muchos saben qué se puede hacer con eso o para qué sirven.

Este sistema cuenta con unas reglas establecidas y un rango de puntuación, en la que cada acción suma al progreso: desde completar un trayecto, reportar accidentes o controles policiales, hasta editar el mapa o subir fotos y actualizaciones de lugares.

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Este sistema de gamificación transforma la experiencia de conducción en un juego con niveles, reconocimientos y rankings, aunque los puntos no tienen valor fuera de la aplicación.

Cómo funciona el sistema de puntos de Waze

El proceso para ganar puntos en Waze es sencillo: basta con utilizar la aplicación. Cada usuario con cuenta verificada puede empezar a sumar simplemente al conducir, pero existen muchas formas de incrementar ese saldo:

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Los usuarios de Waze también pueden sumar puntos desde casa al editar el mapa, añadir números de casas o actualizar información de sitios. (Foto: Waze)

Completar un trayecto: 5 puntos por cada recorrido.

Reportar incidentes (tráfico, accidentes, controles policiales, cierres de vía): 6 puntos por cada aviso.

Confirmar reportes (marcar “Sigue ahí” o “No está ahí”): 2 puntos cada vez.

Editar el mapa: 3 puntos por cada edición.

Añadir números de casas: 3 puntos por número.

Editar precios y tipos de combustible: 8 o 9 puntos (según versión y país).

Añadir nuevos nombres de vías: 6 puntos.

Subir fotos de lugares o enviar avisos de voz: 9 puntos.

Actualizar información de sitios: 6 puntos la primera vez en el día, 3 por cada actualización posterior.

Lo interesante es que no todas estas actividades requieren estar al volante. Algunas, como editar el mapa o actualizar información de sitios, pueden hacerse desde casa y también suman puntos.

Para consultar el saldo acumulado, basta con abrir el perfil en la aplicación y acceder a la pestaña de “Logros”, donde se despliega el detalle de las contribuciones y los puntos obtenidos en cada tipo de acción.

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Qué se puede hacer con los puntos en Waze

La utilidad de los puntos en Waze es una de las consultas más recurrentes entre sus usuarios. La respuesta directa es que los puntos no tienen valor monetario ni pueden canjearse por descuentos, productos ni servicios fuera de la app. No existen premios tangibles, ni intercambios por suscripciones o beneficios económicos.

Los puntos de Waze no tienen valor monetario y no se pueden canjear por descuentos, productos, servicios ni beneficios económicos fuera de la app. (Google)

Sin embargo, dentro del propio ecosistema, los puntos funcionan como una credencial de reputación digital y abren puertas a distintos reconocimientos y posibilidades:

Subir de nivel: Waze clasifica a sus usuarios en niveles según la cantidad de puntos acumulados. Los rangos habituales son Baby Waze, Waze Grown-Up, Waze Warrior, Waze Knight y Waze Royalty. Al alcanzar cada escalón, el usuario obtiene un avatar y elementos visuales distintivos que se muestran en el mapa, como escudos, espadas o coronas.

Ranking en el leaderboard: Los usuarios pueden ver su posición respecto a otros conductores activos de su región o país. Esto genera un espíritu competitivo y lúdico que incentiva la participación.

Acceso a funciones de edición: Aquellos que editan mapas y suman más puntos obtienen permisos especiales para modificar la cartografía en áreas cada vez más grandes.

Reconocimiento en la comunidad: Los foros y espacios de Waze muestran insignias y logros que destacan la actividad de cada usuario, consolidando su reputación.

Personalización: A medida que se sube de nivel, se habilitan más opciones de avatares y pines personalizados para el perfil.

Los puntos de Waze no se traducen en beneficios materiales, pero sí en reconocimiento, reputación y acceso a funciones avanzadas dentro de la comunidad.

Qué tanto vale la pena acumular puntos en Waze

Para muchos usuarios, la principal motivación para sumar puntos es el reconocimiento social y digital. Aquellos que disfrutan de la competencia y la sensación de pertenecer a una comunidad activa encuentran en este sistema un incentivo suficiente para reportar incidentes y editar mapas.

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Los puntos en Waze mejoran la reputación digital, habilitan personalización del perfil y pueden dar acceso a funciones de edición más amplias. (Waze)

Para otros, los puntos pasan desapercibidos y la app funciona igual de bien aunque no se dediquen a sumar cada uno de ellos.

El sistema de puntos también tiene sus detractores. Algunos argumentan que, al no existir una recompensa tangible, el esfuerzo de reportar constantemente se convierte en un aporte gratuito de datos valiosos para Google, propietaria de Waze, sin ningún tipo de compensación económica.

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Además, la acción de reportar mientras se conduce puede ser una distracción, aunque la app permite hacerlo con comandos de voz y opciones rápidas en pantalla.