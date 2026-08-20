Google ahora permite disminuir o aumentar el tamaño de los emojis en el teclado

Google sumó una nueva opción en los ajustes del teclado de Android para cambiar el tamaño de los emojis. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Google incluyó una nueva función en los ajustes de su teclado en Android que permite ajustar el tamaño de los emojis, ya sea para disminuirlo o aumentarlo.

La opción puede resultar útil si se te dificulta seleccionar un emoji al abrir el catálogo, ya que la cantidad disponible puede resultar abrumadora o confusa.

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El proceso para hacer este ajuste es el siguiente:

Abre cualquier app en la que se active el teclado. Pulsa el engranaje de la parte superior. Entra al apartado “Emojis, stickers y GIFs”. Modifica el tamaño con la barra, según tu preferencia.

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Aunque la gracia es poder verlos más grandes, la función también permite reducir el tamaño para quienes prefieren tener más emojis en cada panel.

La función ayuda si cuesta elegir un emoji. (Google)

En qué momentos es útil esta función

Ajustar el tamaño de los emojis en el teclado de Android es útil cuando la elección rápida importa más que la estética.

Por ejemplo, si estás en una reunión y quieres responder un mensaje con un gesto simple sin perder tiempo buscando entre decenas de íconos, agrandarlos ayuda a tocarlos con precisión.

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También sirve si usas el celular con una sola mano en el transporte público: con emojis más grandes, reduces errores al pulsar.

En cambio, disminuir los emojis puede ser práctico en chats muy activos, como un grupo de trabajo o de familia, donde repites siempre los mismos y quieres ver más opciones en pantalla sin desplazarte tanto.

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Gboard solo está disponible para celulares Android. REUTERS/Kim Hong-Ji

Otro caso: si manejas redes sociales desde el teléfono y respondes muchos comentarios con reacciones variadas, un panel más “compacto” acelera el ritmo.

Además, para personas con dificultades visuales o dedos grandes, aumentar el tamaño mejora la legibilidad y la accesibilidad al escribir.

Qué otras funciones de personalización incluye el teclado de Google

El teclado de Google (Gboard) incluye varias funciones de personalización además del tamaño de los emojis.

Una de las más visibles es el cambio de tema, con opciones de color, degradados o una imagen como fondo, junto con ajustes de contraste para mejorar la lectura de las teclas.

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Permite modificar la altura del teclado, lo que ayuda a agrandar las teclas o a liberar espacio en pantalla.

Otra opción frecuente es activar la fila de números para mantenerlos siempre a la vista, sin cambiar de panel.

Gboard ofrece otras opciones de personalización, además del tamaño de los emojis. (Gboard)

En sonido y respuesta háptica, se pueden ajustar o desactivar el clic de teclas y la vibración, según el contexto de uso.

En escritura, se pueden configurar el autocorrector, las sugerencias, el deslizamiento para escribir y el diccionario personal para incorporar nombres o términos habituales.

Además, integra accesos directos a emojis, stickers y GIFs, y ofrece herramientas como el portapapeles para guardar y reutilizar fragmentos de texto. También suma funciones de voz a texto y traducción en determinados idiomas.

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Google presentó su nueva familia de smartphones Pixel 11. (Google)

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Google lanzó su nueva familia de teléfonos inteligentes Pixel 11, una línea que busca reforzar su apuesta por la inteligencia artificial integrada en el dispositivo y por herramientas que funcionen en el uso cotidiano.

La función central es Gemini Intelligence, un sistema capaz de comprender el contexto del usuario, extraer información de aplicaciones como Gmail, mensajes o calendario y mostrarla de forma proactiva cuando se la necesite.

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Google presentó la nueva línea Pixel 11. (Google)

En el apartado fotográfico, el Pixel 11 Pro incorporó una triple cámara trasera con sensor principal de 50 megapíxeles, ultra gran angular de 48 megapíxeles y teleobjetivo de 48 megapíxeles con cinco aumentos.

El Pixel 11 estándar sumó un “Super Zoom” de 30 aumentos, mientras que los modelos Pro incluyeron un “Pro Zoom” de 120 aumentos, con IA generativa integrada en el equipo. Además, la compañía presentó el Pixel 11 Pro Fold, un plegable más ligero y delgado que su predecesor.

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En Estados Unidos, los precios anunciados arrancaron en 899 dólares para el Pixel 11 y llegaron a 1.899 dólares para el Pixel 11 Pro Fold.