Memoria USB vs almacenamiento en la nube: ventajas y desventajas de cada tecnología

Las dos versiones presentan diferentes precios y capacidad de guardar diferentes elementos. (Fotocomposición Infobae)

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La elección entre memorias USB y almacenamiento en la nube como Google Drive: Microsoft OneDrive Apple iCloud plantea interrogantes sobre seguridad, costos, accesibilidad y capacidad. Aunque ambas tecnologías comparten el objetivo de guardar y transferir información, sus diferencias afectan la experiencia y las necesidades de los usuarios.

Los dispositivos USB y la nube tienen enfoques distintos. Mientras que la memoria USB se presenta como una solución física y portátil, el almacenamiento en la nube funciona como un servicio gestionado en línea, con escalabilidad y acceso remoto.

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Qué es una memoria USB y cómo se usa

De acuerdo con Kingston, una memoria USB es un dispositivo físico, pequeño y fácil de transportar, que permite almacenar y transferir archivos de forma directa entre aparatos electrónicos.

Estos dispositivos portátiles almacenan datos y permiten transferir información entre computadoras sin necesidad de conexión a internet. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La simplicidad de uso es uno de sus mayores atractivos. Se conecta al puerto USB de una computadora y funciona como una carpeta más en el sistema operativo, posibilitando copiar, eliminar o mover documentos sin requerir conexión a internet.

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Las capacidades de almacenamiento varían, con pendrives que alcanzan desde algunos gigabytes hasta varios terabytes, adaptándose a diferentes volúmenes de datos y necesidades de movilidad.

Cómo opera el almacenamiento en la nube

El almacenamiento en la nube se fundamenta en la gestión remota de archivos a través de internet, sin necesidad de infraestructura propia.

Amazon Web Services (AWS) explica que este modelo permite guardar información en centros de datos de proveedores especializados, quienes administran la seguridad, el mantenimiento y la disponibilidad de los datos de forma profesional.

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El almacenamiento en la nube como Google Drive ofrece acceso remoto a archivos desde cualquier lugar, gestionado por proveedores especializados a través de internet. (Foto: Europa Press)

El principal beneficio radica en la elasticidad y escalabilidad. AWS destaca que los usuarios pueden ampliar o reducir el espacio contratado según la demanda, pagando solo por el uso efectivo.

Esta flexibilidad elimina la preocupación por la obsolescencia del hardware y la administración de redes locales, facilitando el acceso a la información desde cualquier dispositivo autorizado en cualquier lugar, siempre que tenga acceso a internet.

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Cuál tecnología de almacenamiento ofrece mayor seguridad

La memoria USB presenta ventajas y riesgos en materia de seguridad. Al ser un dispositivo físico, el usuario controla el acceso directo a los datos, lo que puede proteger la información de ataques en línea.

Mientras la memoria USB depende del control físico del usuario, la nube implementa múltiples sistemas de protección digital y respaldo en línea. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sin embargo, la pérdida, el robo o el daño físico implican la posibilidad de perder datos de forma irreversible. Otro riesgo es que los dispositivos USB pueden ser vectores de malware si se conectan a aparatos inseguros.

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Por otro lado, el almacenamiento en la nube depende de la seguridad que ofrecen los proveedores, quienes implementan sistemas avanzados de protección y copias de respaldo automáticas.

AWS subraya que los protocolos de seguridad incluyen cifrado, autenticación y monitoreo constante, aunque la privacidad final depende de la robustez de las contraseñas y la gestión de accesos por parte del usuario.

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Cuál es más conveniente en términos de costo y capacidad de almacenamiento

El costo de una memoria USB se paga una sola vez, dependiendo de la capacidad elegida. No existen cuotas periódicas ni gastos asociados al mantenimiento, lo que resulta atractivo para quienes buscan una inversión puntual.

Hay diferentes planes para acceder a gigas de almacenamiento en la nube. (Foto: Europa Press)

En contraste, el almacenamiento en la nube opera bajo un modelo de suscripción o pago por uso. AWS indica que la tarifa se ajusta a la cantidad de datos almacenados y transferidos, lo que permite a empresas y usuarios individuales adaptar el gasto a sus necesidades reales.

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Asimismo, la escalabilidad es ilimitada, pero el costo puede aumentar si el volumen de datos crece o si se requieren servicios adicionales como copias de seguridad avanzadas o recuperación de desastres.

Qué opción es más práctica para el usuario cotidiano

La memoria USB destaca por su facilidad de uso y su independencia de la conectividad. Para quienes necesitan transportar archivos de manera inmediata o trabajar en espacios sin acceso a Internet, sigue siendo una herramienta eficiente. El proceso de transferencia es rápido y no está sujeto a la velocidad de la red.

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En cambio, el almacenamiento en la nube brinda practicidad para quienes requieren acceder a la información desde varios dispositivos o ubicaciones, compartir archivos de forma colaborativa y garantizar la disponibilidad continua de los datos.